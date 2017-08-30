新闻观察：洞朗的路还修不修？中方含糊其辞

你的器材不支持播放多媒体材料 中印对峙：过去两个月究竟发生了什么？

两天前刚结束的中印军事对峙，其起因是印军阻止中方在中国与不丹争议的洞朗地区修建道路。现在对峙已停止，可是路还修不修呢？

中国和印度政府周一（8月28日）宣布停止对峙时，中方称印军已经撤离，印方称双方军队"脱离接触"，但双方都没有说明停止对峙的原因和条件。

时至今日，引爆此次持续两个多月的争端的洞朗修路问题究竟是否解决，仍然模糊不明。

由于印度军队进入洞朗就是为了阻止中国在当地修建道路，如果道路停建，那么印军已经达到了目的。

在中国社交媒体上，一些网民质问印度是否无条件撤军，中方是否会继续在洞朗修建道路。

印度媒体纷纷表示，印度迫使中方让步，达到了阻止中国在洞朗修路的目的，这是一个"巨大的外交胜利"。

中国官方则一反对峙期间的强硬姿态，在修路问题上含糊其辞。

图片版权 Getty Images Image caption 中国士兵和印度士兵在印度东北部锡金的边界维修边界隔离铁丝网。

外交部：修路要“考虑天气”

在周一的中国外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹只是说："中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守"，但并未提及修路问题。

她还说："鉴于现场情况已出现变化，中方将根据现地情况作出必要调整和部署。"

这里所说的"调整和部署"是否意味着停止修建道路？中国政府没有说明。

在周二的例行记者会上，有记者直接问道："中方是否停止了在洞朗地区修路？"

华春莹并未直接回答此问题。她说："中方已经表明，印方越界人员和设备已全部撤回边界印方一侧，中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守。"

她接着说："为了守边需要和改善当地军民生产生活条件，中方长期以来在洞朗地区进行包括道路在内的基础设施建设。我们将综合考虑天气等各方面因素，根据实际情况做好有关建设规划。"

从她的表态来看，中国政府显然想对此关键问题模糊处理，不说修，也不说不修。

即使道路停修，也是因为"天气等各方面因素"。而这里的"各方面因素"是否包括印度出兵干涉，就无从知道了。

图片版权 WANG ZHAO Image caption 中国外长王毅周三在北京出席外交部举行的媒体吹风会。

外长：中印争议"很自然"

周三（30日），在中国外交部在"金砖五国"峰会前举行的中外媒体吹风会上，外交部长王毅也有意淡化中印之间的争端，没有提及修路问题。

他在回答问题时表示："因印方军人越界而造成的洞朗对峙，已经得到解决。"

王毅说，"中方希望印方从中吸取教训，不要再发生类似事情，从而通过双方共同努力保持中印关系健康发展势头。"

他还说："中印作为两大邻国，随着两国交往的增加，产生一些问题是很自然的，重要的是将这些问题放在一个合适的位置上"，加以"处理和管控"，并"努力寻找长久的解决办法"。

Image caption 中印两国军力比一比

环时：印军撤走是"最大事实"

在洞朗危机中频频发表好战观点的《人民日报》子报《环球时报》也改弦更张，表示乐见洞朗危机和平结束。

在对峙期间，《环球时报》英文版曾于8月5日援引上海社科院国际问题研究所研究员胡志勇的话说，中国或将"在两周内采取小规模军事行动"将印度士兵从洞朗地区驱逐出境。

同日，《环时》英文版的社评说："印度边防部队决不是解放军野战部队的对手。如果战争蔓延，解放军完全有能力全歼边境地区的全部印军。"

该报的好战言论甚至迫使中国国防部与之划清界限。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹、印度、中国交界处。

据多家印度媒体报道，8月7日，中国国防部邀请一些印度媒体到国防部直接对话。提及《环时》的发言时，国防部发言人任国强上校表示："这种报道代表的是媒体和智库的观点。官方信息请看外交部和国防部发言人的声明。"

但此一时也，彼一时也。《环时》周三的社评题目为"印军撤走，这一事实胜过千言万语"。

社评说，面对印度一些媒体宣扬印方"胜利"，中方"表现出舆论上的集体克制"，是为了"照顾撤出军队的印度一方的感受，避免刺激它"。

文章通篇没有提及洞朗修路问题，而是强调："印度把军队撤回到边界的己方一侧，是28日发生的最大事实……其他的都很模糊，谁愿意怎么解释都能找到空间。"

社评还说："环球时报应该是洞朗对峙期间最猛烈抨击印度的中国媒体了，但是此时我们不想与印度媒体论这场对峙结局的输赢，我们想大大方方地说一句：中印两国能够兵不血刃地结束洞朗危机，这是亚洲的胜利。"