澳门就微信传谣拘捕四市民　转发也犯法？

图片版权 EPA Image caption “天鸽”袭澳期间，解放军介入救灾

澳门保安司司长黄少泽周四（8月30日）表示，“天鸽”风灾期间在网络出现的“解放军杀人”谣言，造谣者是由美国经多个国家的伺服器，将信息发送至香港。黄少泽指，谣言有意贬低及攻击解放军，事件“非常严重”，澳门警方会继续追查。

澳门当局早前就另外一则谣言，拘捕了四名在通讯软件“微信”上转发的市民，年龄介乎49-73岁。

“天鸽”早前重创澳门，造成十人死亡、逾百人受伤，并令澳门出现大范围停水停电。澳门社会批评特区政府救灾不力之声不绝，社交网络上出现政府“封锁消息”的传闻。

当地人权活动人士周庭希指，面对谣言，政府过往通常只会澄清，鲜有采取法律行动，他批评政府利用刑事法律“侵犯市民的言论自由”；澳门政府发言人则指，刻意传播虚假信息而受刑罚，与言论自由“无关”。

四人涉发布、转发谣言被捕

“天鸽”袭澳期间，当地社交网站、网上论坛及通讯软件出现解放军在澳门抢劫商铺及将市民殴打至死、澳门部份地区“被列为疫区”、“珠海排洪”等不实信息，澳门当局多次发声明辟谣。

司警针对传播谣言的行为展开拘捕行动。本周初，澳门司警拘捕一对73岁及68岁的兄妹，两人涉嫌透过"微信"发布当局在筷子基停车场发现5具尸体、政府封锁消息的传言。

澳门媒体报道指，被捕68岁女子向司警供称，有关信息是朋友转发给她，她再转给兄长。司警之后又拘捕两名分别49岁及63岁的女子，涉嫌在微信"多次"转发该信息。

四人均以“侵犯行使公共当局权力之法人”罪，被移交检察院。

图片版权 EPA Image caption 多条街道被海水倒灌冲至的垃圾堵塞

转发即犯罪？

根据澳门《刑法典》第181条，出于恶意传播明知不实的“虚构事实”，侵害行使公权力机构的“信用、威​​信”，即构成“侵犯行使公共当局权力之法人罪”，罪成最高判入狱六个月，或科240日罚金。

BBC中文接触到的两位澳门法律学者均指，这条法例很少被援用，对其了解不多而无法置评。

针对传谣的拘捕行动在网上引起讨论。有澳门网民质疑，市民没有查证消息的能力，如果只是“转发”消息也会被捕，“随时坐监都不知发生什么事”。

黄少泽周五向传媒表示，谣言对市民影响程度非常高，造成人心惶惶，对社会造成伤害，“警方的拘捕行动毫无疑问是为了维持社会稳定”。

政府发言人：刻意发假消息与言论自由“无关”

对于社会有声音忧虑政府“以言入罪，澳门媒体引述政府发言人暨新闻局长陈致平回应称，今次案件涉及的不是“影响政府声誉”的言论，而是假消息。

图片版权 Reuters Image caption “天鸽”另澳门一些街区一度停电

他强调发表批评和意见“绝对没有问题”，但刻意传播虚假信息而受刑罚，与言论自由“无关”。

澳门人权活动人士周庭希则向BBC中文表示，澳门政府近年不断利用刑事法律“侵犯市民的言论自由”，如2014年的民间公投拘捕事件，均是将澳门市民表达意见的行为“非法化”，以将政府不欲听到的声音消音。

周庭希以今次案件为例指，关于政府是否隐瞒死伤人数的问题，与公众利益攸关，不应要求公众严谨到“记者级数”，才能转发言论。

周庭希又指，刑事罪行要成功入罪，要视乎被告是否有意、甚至恶意侵犯政府声誉，对今次案件能否入罪感质疑。不过他相信，政府已制造寒蝉效应，居民此后看到对政府不利的言论，即使有可能是真实的，都不会放心地转发，以免被控告。