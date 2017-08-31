BBC中国博客：悼念“认真的花花公子”邓永锵

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香港商人邓永锵（David Tang）去世后，各界纷纷悼念这位社交界名人。这位风趣、聪敏的绅士也是英国广播公司的常客。

“和他工作十分有趣。”BBC高级制作人德奥尔（Mantej Deol ）回忆道：“每次访问他时，他都会调侃我。”

“他问我，我是你指定的中国男子吗？”

“对呀，David，我是在数亿人中选中你，然后他就大笑起来。”

大部分有关邓永锵的报道，都是围绕他多姿多彩的生活、他身边富裕的朋友和王室的人脉。

但这位“花花公子”背后，其实是有认真的一面。

他在香港的朋友说，邓永锵毕生努力不懈地宣扬他的出生地以及中华文化，即使他突然离世，其传奇也会传颂下去。

“前卫的爱国者”

在香港的美国商人柏力（Mitch Presnick）在1996年首次遇上邓永锵。当时他想加入邓永锵创办的中国会（China Club）。中国会是香港、北京、新加坡的社交会所，主打30年代的上海夜生活风格。

除了中国会，邓永锵还创立了出售中国传统时装的上海滩（Shanghai Tang），上海滩主打高档市场，其后易手予瑞士历风集团，现时由一家意大利服饰公司持有。

Image caption 上海滩售卖主打高档市场的中国传统时装。

“他都在做别人从来不做的事情。”柏力说。

“我喜欢他如何展示中国文化强大和自信的一面，展示中国艺术和文化的最大优点。”

“中国会是他的延伸；上海滩则是他信仰的延伸，当时他令全世界都把中国文化视为新潮的代表。”

香港的中国会有许多珍贵的中国古董和当代艺术品。

邓永锵为自己的根而自豪，但他不是一个“熊猫的拥抱者”或是“中国批评者”，因此他发表对中国的意见，备受各界重视和尊重。

直斥政权“无耻、丢脸”

2012年连串牛津辩论会，邓永锵多次强烈反对“香港的未来属于中国”这一说法，并批评中国最高领导层决策缺乏透明度。

“这种情况造成很大的不信任。”他当时说：“这个国家会有连串示威……抗议滥权、贪腐和社会不公义，这不会令人感到意外。”

他亦为自己的出生地香港近来面对的政治分裂局面发表过见解。

他去年在外国记者协会演讲时狠批时任行政长官梁振英，引发很大回响。

“香港政府日渐脱离群众，他们也应预示到社会不会安宁。目前，香港已有100万人过着穷困生活，他们不会对政府感到满意。”他在会上说。

“这是一个很无耻、很丢脸的政权。雨伞运动已明确展示出，这里的百姓希望有真正的民主。”

图片版权 Reuters Image caption "雨伞运动"令香港政治变成两极化。

“雨伞运动”是香港2014年的民主运动，当时大批市民占领市内主要街道长达逾两个月。

今年8月中，3名有份带起这场运动的学生领袖黄之锋、罗冠聪、周永康被改判入狱，惹来国际抨击。

近期邓永锵因肝癌而体弱。

最近，我在一个慈善抽奖中，获得他慷慨捐赠的书《Rules of Modern Life》。他说会给我签名，但可惜，这个承诺永远不能兑现了。