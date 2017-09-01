中共敲定十九大召开日期 谁走谁留？

图片版权 Reuters Image caption 中国共产党通常相隔五年在秋天举行党全国代表大会。（资料图片）

中国官方新华社报道，共产党领导层决定在今年10月18日在北京召开中国共产党第十九次全国代表大会，比2012年举行的第十八次大会早了差不多一个月。

根据新华社周四（8月31日）的报导，大会会选出新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。而中共中央政治局当天也决定在10月11日举行第十八届中央委员会的第七次全体会议。

中国共产党通常每五年举行一次全国代表大会，被视为领导层“换届”的时候。国家主席习近平留任几乎没有悬念，但政治局其他常委是去是留，习近平的权力会否更牢固，却不是那么确定。

会确立“习近平思想”吗？

此前，外界多次揣测中共会否在会议期间确立“习近平思想”，甚至会把它写进共产党的党章。

香港科技大学社会学教授丁学良对BBC中文记者表示，如果中共会议期间确立“习近平思想”，这会是“非同寻常”。

他认为，在共产党的意识形态里，差一两个字的意思分别是很大的，而“习近平思想”跟“习近平的思想”就很不同。

他续指，如果会议期间以前者来表述，官方需要理顺很多的事情，包括搞清这是习近平“一个人的思想”，还是从某个特定时间开始，中国历任领导人的集体思想。

他形容这个过程是一个“很大的工程”。

他说：“‘习近平思想’里边，有没有包含胡锦涛、温家宝的思想呢？有没有包含江泽民的思想呢？朱镕基的思想呢？”

“他得把这些思想都理顺。”

图片版权 Reuters Image caption 外界认为习近平和总理李克强都会留任原职。（资料图片）

政治局谁进谁走？

十九大的另一个关注点，是党内的重要人事变动。而其中一个瞩目点，是政治局常委王岐山的去向。

如果中共领导按照“七上八下”（即67岁仍可续任、68岁退休）的不成文规定，现年69岁的王岐山将不会留任政治局。时事评论员刘锐绍接受香港传媒访问时表示，按照这个共识，包括王岐山等五个常委将退下来。

那么谁会成功“入局”？近年许多被视为习近平的亲信的官员先后获委任要职，中国六个最重要的和有影响力省市当中的四个，包括北京、天津、重庆和新疆都是由他的“亲信”掌控。

而其中，被视为习近平亲信的陈敏尔在七月时获委任为重庆市委书记，接替后来被指“严重违纪”的孙政才。

图片版权 CNS Image caption 陈敏尔现年57岁，是中国政坛目前仅有三名1960年后出生的省委书记之一。（资料图片）

当时有评论认为这是为他成为政治局常委作准备，但也有意见指他接任与十九大会议区隔太短，获任命为常委将是“不寻常”的举动。

日本《读卖新闻》早前引述消息指，上海市委书记韩正和广东省委书记胡春华均可能获任命为常委。

外界认为两人均来自与习近平不同的派系，但他们最近都曾公开表示支持习近平的领导。