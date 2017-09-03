金砖厦门峰会：中俄印巴南关系如何走？

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金砖国家峰会周日至周二（9月3日至5日）于福建厦门举行。继五月的一带一路高峰会后，中国再次担任东道主，是“主场外交”另一次的重要场合。

美国投资银行高盛原首席经济师奥尼尔（Jim O'Neill）2001年提出“金砖四国”（BRIC）概念，指未来全球经济增长将主要由四个新兴市场带动──包括巴西、俄罗斯、印度及中国。

2006年，”金砖四国“外长于纽约会面，自此”金砖四国“由华尔街术语成为外交合作架构。三年后，第一届金砖国家峰会正式举行；翌年，南非获批加入，“金砖四国”变成“金砖五国”（BRICS）。

一开始，金砖国家以新兴经济体定位，希望挑战、重整以美国主导的世界秩序。但在这几年间，金砖国家也遇上种种政治、经济各方面的问题。另外，中国与印度才刚刚结束在洞朗（印称都克兰）的军事对峙。

到底中国与其他金砖国家的关系将会如何发展？是越发亲密的伙伴，还是亦敌亦友？

印度

图片版权 EPA Image caption 前不久中印部队在藏南地区边界僵持不下，让观察人士关注穆迪会否如期赴会。

洞朗争议令中印关系跌至冰点。印度总理莫迪虽然如期出席会议，亦可预见中印领袖会在厦门会议营造和气融融的气氛，但专家认为中印矛盾难以化解。

四川南充西华师范大学印度研究中心主任龙应春指，边界问题、西藏流亡政府是固有问题，两国关系在可见未来中亦难以改善。

另外，龙应春认为在洞朗对峙之前，中国并没有意识到印度对中国的敌意。“这是一个认知的问题，不是一个事实的问题。实际上来讲，中国发展、中国的强军也好，都不是针对印度的。”

但是，印度对中国的不满已经由来已久。“印度觉得自己是个大国、强国，中国拥有的一些国际地位，它觉得印度也应该拥有。但现实是印度没有，而且它在争取大国地位的过程当中，中国也不支持它、甚至在打压它。”

印度、巴西、德国及日本组成四国联盟，积极争取成为联合国安理会常任理事国。现时五个常任理事国中，只有中国没有表态支持印度入常。龙应春认为，中国并不反对印度，但它与日本结为联盟，所以中国不会支持。

根据中国商务部的国别报告，印度去年与中国贸易逆差达516.9亿美元——印度亦视巨大的贸易逆差为大问题。龙应春说：“印度工业水平比较低，找不到合适的产品可以出口给中国。”

龙应春认为，中国对印度开放医药市场本来也是一途。“但印度的药品很多都是仿制的药，并没有专利，它是侵犯了欧洲美国很多公司的专利……如果中国官方同意进口它的药品的话，会面临欧美的法律问题。”

他认为中印关系可以从经济合作推动，基建投资有很大潜力。“中国有很强大的能力搞基建，印度现在经济发展增长，其实需要大规模的基建……通过它自身的话，很难在短期内把基础措施搞得很好。基础措施不好的话，很难吸引外商的投资。”

不过，印度指“一带一路”侵犯国家主权，莫迪更缺席“一带一路”峰会，是否代表中印通过投资改善关系，此路己经不通？

龙应春说：“印度对‘一带一路’这个口号、这个倡议是肯定不会接受的。但中国跟印度的一些双边性合作，实际是会做的。”

以印度也有参与亚投行为例，龙应春认为印度对与中国合作还是抱持实际的态度。“中国不应该再去跟印度讲，要它参与‘一带一路’……我觉得印度不接受口号也没关系，最重要是实际上的合作。”

至于金砖会议会否促进成员国之间的合作，龙应春认为不太乐观。“多边（关系）有它的功能，对双边（关系）有一定促进作用，但是其实不是很大。双边更好办事。”

俄罗斯

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中国与俄罗斯都是世界舞台上的巨人。两个边境接壤的大国，在历史上也曾出现不少矛盾纠纷。不过长期而来，美国往往是中俄关系的决定性因素。

自2013、14年来，中国和俄罗斯关系一直升温，而两国现时更视对方为“战略协作伙伴”。

史汀生中心（Stimson Center）高级研究员孙韵接受BBC中文访问时说：“协作就是中间有一个协同来合作、互相支持，而且互相协商之后达成一个双方相对一致、相对统一的立场。这种战略协作伙伴关系在中国对外关系中间也是区区可数，是一种非常特殊的关系。”

俄罗斯因克里米亚的关系受到西方制裁，经济受到重创。而在于中方立场来说，美国当时提出“重返亚洲”战略也令中国倍感压力，两国加强合作也是自然而然。

孙韵认为，习近平个人对俄罗斯的推崇，也是促成中俄走近的重要原因。“从他的家庭背景也好，从他的成长环境，还有他受到的教育……而且加上普京他个人的领导风格也比较符合习近平的这种强人的、强而有力的领导模式。”

俄国经济由西方制裁陷入危机，中国贸易伙伴地位更显重要。据新华社报道，中俄两国在今年1月至7日期间，进入口总额逾460亿美元，同比上升21.8%。

俄罗斯会否担心在经济上过于依赖中国？孙韵认为俄罗斯不一定有这样的倾向。“在俄罗斯跟中国相处的这种过程中间，俄罗斯有一种很强的优越感和自豪感。而这种优越感和自豪感更多是从政治实力和军事实力上面来，不是从经济实力上面来。”

不过，假如未来美国这个外部因素有变，中俄合作能否维持热度，将是一个有趣的问题。

巴西

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中国与巴西的关系很大程度上建基于经济商贸。贸易模式一直是由巴西向中国输出原材料，中国向巴西出口成品。

根据世界银行的数据，中国已成为巴西最大的进出口贸易伙伴。中国主要从巴西输入三种产品：大豆、铁矿石及石油.。

自2015年，巴西经济衰退，近13万人失业。过去十多年间，中国从巴西输入大量原材料商品，是巴西经济成长的动力。不过近年中国经济放缓，加上巴西内部的政治问题等等，令巴西经济陷入困境。但专家认为，即使如此，中国对巴西的重要性并没有减低。

瓦加斯基金会国际关系教授奥利弗·施廷克尔（Oliver Stuenkel）说：“在巴西，有一种想法是认为要走出衰退，一定与中国息息相关。不论是中国投资，还是购入巴西出口。”

虽然中国对巴西经济重要非常，但不代表巴西没有存在对中国批判的声音。智库欧亚集团（Eurasia Group）拉丁美洲主管尼佛斯（Joao Augusto de Castro Neves）指出，要与中国竞争的巴西工业对中国日益吃重的经济角色感到不舒服。

尼佛斯认为中国与巴西之间的经济关系正慢慢转变中。“中国与巴西的关系不再只是贸易，两国的投资亦变得日益重要。中国不再只是购入巴西的产品，中国也增加在巴西的投资。”例如，中国企业正增加在巴西电讯业、汽车工业、电力等的投资。

施廷克尔指出，中国要小心处理与委内瑞拉的关系，免得在巴西引起反中情绪。

“在巴西有种忧虑，认为中国大力支持马杜罗备受压力的政权，会对巴西造成负面的影响。因为巴西要接收来自委内瑞拉的难民。”

南非

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作为非洲唯一的金砖国家，南非是中国坚实的伙伴——专家认为两国在可见未来关系依然紧密。

南非金山大学传媒研究讲师、“中非项目”（The China Africa Project）创办人斯塔登（Cobus van Staden）对BBC中文说：“中国与南非关系中，贸易及经济是很重要的部份。”

斯塔登指出，中国对南非投资日益重要。

“英国仍然是南非最大的投资国，但中国已成为在南非投资最高头五名的国家。中国在南非投资基建，亦日渐增加在制造业的投资。金砖成员国的身份及金砖国家新开发银行（New Development Bank）令南非吸引更多的投资。”

另外，斯塔登认为，中国与南非的经济关系并非单向的。“南非是少数在中国有重要投资的非洲国家之一。”

中国与南非的伙伴关系，并非只体现在经济层面上。达赖喇嘛多次意欲到访南非，但南非政府都没有向达赖发签证。在南海领土争议当中，南非亦表态支持中国。

斯塔登说：“在我看来，南非认为中国是另一个发展的模式、是西方以外的选择。自从姆贝基（Thabo Mbeki）时代以来，南非一直批评西方，我认为（对西方的批判）比起与中国建立关系源由更早。中国的成功，引起南非政府对有别西方思想的发展模式的兴趣。”

在政党层面上，南非非洲人国民大会（African National Congress）与中国共产党也有密切联系。举例说，布鲁金斯学会（Brookings Institution）去年发表的报告指出，非洲人国民大会与中国共产党2008年签订合作谅解备忘录，中国会向非洲人国民大会党员提供训练。