赴英香港学生迟迟未获签证 英国称“紧急处理”

9月是开学的日子，但一些香港准备赴英的留学生迟迟未获发签证，忧虑开了学也未能到英国。

英国内政部发言人对BBC中文说，英国驻港总领事馆已注意有关事件，并会以“紧急事项”方式处理个案。

内政部表示，处理学生签证需时15个工作天，但学生表示逾期一段时间也没有回音。

香港教育界立法会议员叶建源表示，接获逾200名香港学生求助。

据香港媒体报道，有家长早前于凌晨时段就到签证中心门外排队，担心子女赶不及在开学前取得签证。

“不知能否如期入学”

准备到英国伦敦大学学院修读国际规划硕士课程的黄小姐对BBC中文说，她在8月初已经提交签证申请，但过了15个工作天仍然没有结果。

黄小姐本来想提早前往英国寻找房子，但因为迟迟未获发签证，不能够确认机票的日期。

她担心错过学校开学，对事件表示“无奈”，批评当局在处理签证过程欠缺透明度。

“如果英国方面内部有问题，应该公开交代。”她对记者说。

“快证也不快”

另一名前往英国伦敦政治经济学院修读刑事司法政策硕士课程的朱小姐，则从8月中开始申请快证，按签证中心资料，快证服务理应在3至5日内便结果。

但两周过去，仍然音讯全无，朱小姐在网上查阅签证申请状况，仍然是“未获确认”。

朱小姐说，她的朋友比她晚了数天申请，却早已获发签证。

她声称中心负责人把事件归究因为近日打风（台风）的关系，乱了有关申请次序，如今未能确保快证申请者何时获发签证。

她亦试过向英国当局打电话和发电邮追问签证进度，但无论电话还是电邮查询，她同样未能获悉自己签证的进度，而且有关查询服务需要收费。

“我真的感到很气愤，我们是付多近2000港元去申请快证，堂堂领事馆可以在处理签证问题上如此混乱，我认为是不可以接受。”她表示会要求当局退回快证有关款项。

她原定在9月12日上飞机，但按目前情况，随时需要改期。

在社交网站不少学生抱怨，有人声称已经过了开学日，7月开始申请仍然未获发签证。

立法会议员叶建源称已如英国领事馆方面联络，领事馆请他协助收集求助者的资料，直接把这些申请转交英国领事馆跟进。