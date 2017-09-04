朝鲜核试：中国的“恶梦邻居”又来搞局

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜在中国举行金砖五国峰会前测试氢弹，再次抢先在中国召开国际会议前夺去国际社会焦点。

这天，在中国东北的小镇延吉市，居民都感到自己脚下的大地在震动。

这个位处中朝边境的小镇的居民大都说韩文。震动发生后不久，他们便开始往网络上载家里物件震动的照片。

他们大概都不知道，这次“地震”其实是人为造成的。

朝鲜首都平壤距离延吉市不远，而平壤当局在这次震动发生了没多久，便宣称成功测试了一枚氢弹。这是朝鲜历次试爆威力最强大的核武器。

很明显的，朝鲜选择在这天试爆是往中国的脸上打了一巴掌。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜这次核试验的威力明显比此前五次为大。

这样说，因为朝鲜的试验隔了没多个小时，中国国家主席习近平便要在厦门举行的金砖五国峰会迎接来自巴西、俄罗斯、印度和南非的领导人。而中国是本年会议的主办国，习近平也要发表讲话。

朝鲜也许不是故意选择在金砖五国峰会的开幕日搞核试，但可以肯定的是，平壤当局认为不需要为避免惹怒中方而不在当天搞试验。

而且，朝鲜已经不是第一次“碰巧”在习近平有重要活动时举行类似的测试。

就在三月，习近平准备会见美国国务卿蒂勒森前夕，朝鲜宣称成功测试一款新型火箭推进器。

又来“碰巧搞核试验”吗？

而在五月，中国当局准备就习近平倡议多时的“一带一路”计划举行峰会，让十多个国家的领导人到北京就经济发展和交通基础建设投资等议题讨论。可是，朝鲜又在那个时候试射导弹，北京的峰会还没开幕，便被抢去了风头。

同样的事情在金砖五国峰会前再次发生，实在令人难以置信。

身为中共中央军事委员会主席的习近平面对这种新常态，不可能会感到高兴。

反过来说，朝鲜方面也肯定对中国这个冷战时期的战友的反应感到愤怒。这是因为中方不但投票支持联合国安理会针对朝鲜的制裁，它还协助执行这些决议，包括停止从朝鲜进口煤炭。

图片版权 Reuters/KCNA Image caption 朝鲜官方媒体发布金正恩检视据称是氢弹的画面

中国反击的方法

许多观察员都知道如果中方愿意，它可以拖垮朝鲜的经济。冬天快来了，中国停止向朝鲜供应原油和天然气就行。

然后，还有朝鲜在中国投放的金融资产。

据报，朝鲜在中国的金融机构持有许多投资。平壤当局更为这些资金设立公司，令自己看似跟这些资金无关。朝鲜利用这些公司，协助自己的资金和产品在中国流动。中方不可能不知道这些公司的存在。如果中方愿意，明天就可以把这些公司都关掉。

中方没有这样做，原因只有一个：北京当局不喜欢朝鲜核试所带来的地区不稳，但还有一件事情令北京更害怕。

令中方忧虑的，是如果平壤政府倒台，朝鲜半岛便可能会由韩国主导的统一政府控制，美军便可能驻守在中国与朝鲜半岛的边境。为了防止这个情况，中方大概会愿意为朝方作许多忍让。

中国的环境部门已经宣布会在中朝边境作“紧急辐射测试”。如果测试证实有中国领土受辐射污染，可以想象中方会有多愤怒。

中方外交部发出声明批评朝鲜试射导弹，措辞严厉。但随着国际社会要求中国加把劲向朝鲜施压的呼声越来越高，中共高层将会为自己真正可以做的事情感到沮丧。

朝鲜领导人金正恩已经将核计划奉为自己最瞩目的政策，很难想象有甚么样的威胁或利诱可以使平壤当局放弃这个计划。

但是如果中国跟美国达成秘密协议，令美国愿意在朝鲜半岛统一后全面撒离，如果是那样的话，一切就都改变了。