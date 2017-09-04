记者手记：金砖峰会与习近平仕途、“一带一路”何干？

图片版权 xinhua Image caption 时任福建厦门市副市长的习近平到国外考察

习近平上任中国国家主席以来,在外交方面提出了"一带一路"的"国家级顶层战略"。中国向来注重"主场外交",大型国际场合的地点也是经过慎重考虑—这次金砖峰会在福建厦门,也是跟"一带一路"息息相关。

2013年,习近平提出了"一带一路"的构想。两年后,中国国家发展改革委、外交部及商务部联合发表愿景与行动文件,锐意与其他国家共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"。

"一带一路"愿景与行动文件指明,福建省定位是"21世纪海上丝绸之路核心区"。

福建省政府发展研究中心2015年发表报告,指福建省的"海上丝绸之路"从古至今都没有中断过,仍然保持与东盟等"海上丝绸之路"沿线国家和地区保持密切交流。

《人民日报》的报道指,厦门被定为国际性综合交通枢纽和"海上丝绸之路"战略支点城市。陆上丝路与海上丝路在厦门连接起来。

厦门是最早发展的经济特区之一,可说是福建省发展得最好的城市。金砖峰会选在厦门举行,也不显得出奇。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 厦门鹭江道，与鼓浪屿只隔一条宽600米的鹭江是进入鼓浪屿的主要港口，是当地居民休闲娱乐的重要地点之一

习近平与厦门渊源

习近平在周日(9月3日)的金砖国家工商论坛开幕式演讲时提到,1985年来到福建工作, 第一站就是厦门。

2006年,习近平接受《厦门日报》访问时说: "我当时很踊跃地到厦门来啊，就是想来尝试对改革的实践、对开放的实践。"

他曾形容在厦门的三年是"艰苦、刻苦的学习过程"。

习近平在福建省工作近18年。他曾说："我人生中美好的青春年华是在福建度过的。"

图片版权 Xinhua Image caption 1987年8月，习近平和彭丽媛在福建东山岛

去年，举足轻重的G20峰会在杭州举行——无独有偶,这也是深深影响习近平仕途的地方。

2002年,习近平从福建调到浙江。在浙江工作五年后,习近平在上海待不够一年,他被调到北京,晋升政治局常委,仕途一帆风顺。

虽然厦门、杭州都不是一线城市,但习近平从政之路上,都在两个城市留过痕迹。金砖峰会和G20峰会是习近平外交成绩单上的重要项目,在这样的背景下,这两个城市负责接待各国领袖政要,也算是有理可循。