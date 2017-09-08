澳门立法会选举：你不知道的五个重点

图片版权 Getty Images Image caption 澳门赌业发达，但居民生活质素则有待改善。

四年一度的澳门立法会选举将于9月17日举行，今次选举有什么值得关注的地方？BBC中文为你解读即将到来的澳门选举。

澳门立法会共有 33 个议席，当中7席为特首委任、12席为间接选举，余下14席为全澳选民直接选举；换言之，由直选产生的议席并不过半。

澳门立法会议员是怎么选出来的？

间接选举是澳门特有的选举模式，每个合资格的法人（组织）享有最多22票，目前登记有效的法人（即社团）选民总数为858个。过往多年以来，间接选举界别有多少议席，社团就事前协商出多少名候选人，令每名候选人均可笃定当选。

今年是间接选举界别首次出现差额选举，12个中有3个议席出现竞争，但据澳门媒体报道，6名候选人均为亲政府人士。

直接选举方面，全澳门为单一选区，共有24张名单竞逐14个席位。

直接选举界别的候选人组成名单参选，第一候选人得票为名单总得票，第二候选人得票为名单得票除二，第三候选人除四，如此类推。

名单第三候选人的票数，只有名单得票的四分一，要当选非常困难，因此澳门以前有“议席不过三”的说法。政治组织要争取更多议席，倾向分拆名单出选。

图片版权 BBC Chinese Image caption 澳门立法会将于9月17号改选。

但在上一届选举当中，“票王”陈明金得票高达2.6万，其名单第三候选人亦成功挤身议会，打破了这项铁律。但陈明金今届不再寻求连任。

上一届立法会选举，14席直选议席中，只有四名当选者被视为非建制派。

“天鸽”风灾对此次选举有什么影响？

在选举前数星期，台风“天鸽”意外重创澳门，造成十人死亡、近二百人受伤，全市大范围停水、停电，驻澳解放军介入救灾，政府治水、救灾不力饱受批评。

“天鸽”风灾成为近日澳门社会最重大的议题，无可避免主导了选举的风向。

图片版权 EPA Image caption 天鸽风灾过后，澳门市区堆积不少垃圾。

风灾过后，政府的问责问题将会成为选举一大重要议题。

一般认为，选举前出现有损政府威信的事件，会对当地民主派选情有利、对较亲政府的候选人则会造成负面影响。

但两位熟悉澳门政局的学者向BBC中文分析，因“天鸽”风灾而受益的，将会是一些亲中同乡会支持的候选人，以及较为中立、温和的候选人，而非民主派人士。

在澳门，“建制派”约略可分为在回归前已深耕澳门社区的“传统阵营”，与一些近年崛起、以同乡会为主的“中亲会”阵营。

香港中文大学社会科学院客席副教授仇国平说，风灾期间，资源充裕的中亲会展现了强大的动员能力，反应敏捷地参与救灾、派发物资，赢得不少市民的认可。

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸则指出，今次受灾最严重、水浸最厉害的地区，往往是旧区，即是传统建制阵营的“票仓”。他预计灾情之严重，会令这些地区的选票变得游离，令传统阵营得票进一步下跌。

余永逸又认为，即使有选民因不满政府而拒投建制派，也更可能流向一些形象温和、对政府有一定批判的中间派候选人，而不是民主派。

澳门民主派的得票在2009年达到高锋，但2013年的选举成绩却出现倒退，之后更出现高调的内讧及分裂，令今年的选情也不乐观。

余永逸说，民主派的"元老"们倾向以民主理念讨论民生，但新一代则越来越侧重争取政治制度改革，两方无法调和导致分裂，令其声望大跌，不少支持者感到失望及无所适从。因此即使政府今次在风灾中失了民心，民主派也无法从中获益。

图片版权 Getty Images Image caption 澳门民主运动发展疲弱。

澳门选民还关心什么议题？

除了“天鸽”风灾带出的政府管治与问责争议，澳门选民主要关心房屋、交通等民生事项。

房屋问题，包括政府的“1.9万建屋目标”无法达成等，过去一直是较主要的争议点，但近两年，澳门交通不断恶化，车辆数量急增致堵塞严重，加上公营巴士服务不济，市民通勤、出行大受影响，令交通成为重要选举议题。

与邻埠香港不同，政治制度改革等政治议题，在澳门选举中并不显得重要。

根据香港大学民意研究计划2016年底进行的民调，澳门市民最关心的是民生问题（73.6%），其次是经济问题（21.7%），表示最关心政治问题的受访市民只有1.4%。

2014年，澳门爆发反对高官离任补偿制度的“反离补”运动，多达两万澳门人上街游行，平均每23名澳门人就有一人参与，是澳门社会运动史的里程碑式事件。

图片版权 BBC Chinese Image caption 澳门的交通问题令市民怨声载道。

在香港，2014年的“占领中环运动”对两年后的立法会选举影响深远，但澳门“反离补”运动对选举的影响则不太大。

余永逸指出，“反离补”运动中，参与者主要是为了反对不公平的利益分配，并未有效建构公民意识或身份认同。

图片版权 All about macau Image caption “反离补”运动被一些澳门人称为澳门社运的"光辉五月"。图为澳门独立媒体"论尽媒体"当时的头版。

澳门的民主运动发展疲弱，民主派所获支持度不高，除了因为分裂，也因为民主派面目越来越模糊。

仇国平向BBC中文解释，一般认为"民主派"或"反对派"是较敢于批评政府的，但在澳门，由于政府的管治实在太过差强人意，即使是建制派，也能不遗余力地批评政府的民生表现，赢得市民支持，民主派的角色不再独特。

而由于澳门市民对政治问题没有兴趣，新一代民主派重视的政制问题，未必能够打动很多选民。

据余永逸观察，新一代侧重民主政治制度与抗争活动的路线，是亲北京势力所不待见，因此近日建制派及支持者的攻击，集中针对新一代民主派，包括风灾期间的一些"抹黑"。

"可以看出建制及北京阵营，不想他们得到高票，"余永逸说："若他们当选或高票落选，就意味澳门有一定数量的人，支持抗争路线。建制希望显示，这条路线在澳门只是少数。"

图片版权 Getty Images Image caption “反离补”运动后，澳门一些年轻人开始参与社会运动争取政治体制改革（图为2014澳门回归游行的示威者，资料照片）。

澳门立法会选举存在贿选吗？

澳门廉政公署的报告称，上届选举一共接获213宗与选举有关的举报，主要涉及不正当收集提名、偷步宣传及“提供利益或作出职业上的胁迫，影响选民投票意向、选举日提供免费交通和餐饮”等涉及贿选的行为。

但廉署最终仅就一宗举报采取行动，起诉两名社团成员涉提供免费餐饮及车辆接送，呼吁会员投票支持陈明金名单。两人被判贿选罪成，分别入狱15及18个月。

跟据港大民研在2013年立法会选举后进行的民调，有40.7%受访选民认为是次选举“不廉洁”，认为“廉洁”的则有39%。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年澳门立法会选举。

澳门立法会去年底通过《立法会选举法》修订，但两位学者均认为修法对打击贿选，效用不大。

澳门并没有严格意义上的“政党”，政治组织普遍称为“社团”，而参选立法会的候选人，不会以所属社团的名义参选。仇国平说，候选人所属社团向市民提供利益的行为，不会算在候选人头上，这是澳门打击贿选不力的一大原因。

余永逸则向BBC中文解释，社团不只在选举前才行动，而是每年不断向市民提供利益，包括礼物、聚餐、旅行团、奖学金等，甚至给予“现金援助”，借此在社区建立强大网络，选举期间反而会变得低调。这些持续的利益提供是否构成贿选，也很难定义，令执法更困难。

澳门市民关心立法会选举吗？

澳门立法会没有财政审批权，议员的提案权力亦受到极大限制，发挥空间有限。今年会期结束前，还有委员会提出要修改议事规则，禁止议员在会议中展示标语、道具，该项建议在舆论反对声中遭撤回。

图片版权 GCS.GOV.MO Image caption 澳门立法会共有33名议员。

立法会权力受限，影响力亦有限，因此不受市民重视，当地的选举气氛并不算热烈。2013年的澳门立法会选举，投票率只有约55%，较往届下跌了近五个百分点。

而到今年，虽然选前出现“天鸽”风灾这项重大争议，但投票率也不一定会上升。

仇国平向BBC中文指出，2006-2008年间的高官欧文龙涉贪案，虽然令澳门市民对政府极为失望，但该案并无对2009年选举的投票率，造成什么显著的影响。

他观察到一个有趣的现象：“天鸽”风灾过后，网上更出现呼吁说，不满政府的话应该“不投票”或“投白票”。

“一般常识是，选民对政府不满就会更积极投票，但在澳门却不是这样。”

图片版权 Getty Images Image caption 赌业是澳门的主要产业。

不过两位学者指出，今次立法会选举仍有两项重要事项，值得留意。

第一，澳门六大赌牌将于2020至2022年陆续到期，政府届时如何处理续牌问题，立法会有一定影响力。今次选举中，具赌业背景的候选人会否当选？议席数量会否增加？这或会左右未来数年的赌牌续牌讨论。

而另一项关注点就是澳门民主派的存续问题。仇国平指，市民对政府的观感，很大程度上视乎当地反对派是否强势，能否有效监察及揭示政府不足。因此民主派在今次选举会否失利，会影响到未来数年澳门的舆情。