朝鲜核危机：氢弹测试后　会是战争吗？

图片版权 AFP Image caption 朝鲜官方电视台周日（9月3日）播出主播李春姬宣布氢弹测试成功的片段。

朝鲜在九月初的时候再次进行了核武试验，爆炸的强度相等于一场里氏6.3级的地震。试验发生了不久，韩国警告，平壤当局可能在准备举行更多类似的试验。

美国国防部长马蒂斯表示，朝鲜对美国及其盟国的任何威胁，均会被报以“大规模军事回应”。而总统特朗普此前也曾放狠话，声言以“怒火和怒气”回应。

事情发展至今，各方还有希望可以以外交途经解决问题吗？仰或战争在所难免？

BBC外交事务记者乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）为大家解答局势可能如何发展等问题。

双方会爆发武装冲突吗？

没有人希望朝鲜半岛会爆发战争。现时局势十分紧张，任何小型冲突都会升级为全面战争，而美国方面早已强烈暗示平壤当局不应做任何可能会令局势升级的事。

如果真的爆发全面战争，这个冲突将带来灾难性的人命伤亡。冲突各方也可能会用上核武器。如果真的发生，那将是第二次世界大战末期以来首次有国家在冲突期间使用核武，将为国际政治定下一个可怕的先例。

战争也将留下严重的破坏。我们可以肯定的是，到那个时候，朝鲜将不复存在。正是因为大家都知道这会发生，所以我们才会希望平壤当局尚存理性，明白个中的危险。

尽管如此，朝鲜目前的举动仍然跟“玩火”没有分别，它面对的代价可能很大。

谁是重要的角色？他们会有甚么影响力？

图片版权 Cabinet PR Office via AFP Image caption 日本也许不会直接卷入朝鲜半岛的战争，但美国在日本有许多驻军。

战争的初期必定会是朝鲜跟危机其余各方之间的冲突──尤其是韩国和美国。

日本的角色还未能确定，除非它遭受朝鲜的直接攻击。

话虽如此，日本本土有大量的美国驻军。而美国也会寻求联合国安理会协助，在外交方面给它支持。我们很难推算联合国有多愿意介入这个冲突──我们希望这只是一个学术上的问题。

武装冲突会演变成全球核战吗？

这个不大可能，因为一场区域性战争已能带来十分坏的影响。

俄罗斯、美国的北约盟友大多不会受这个冲突直接影响。最大的问题是，如果冲突爆发，中国会怎样做？它的反应会跟1950年代一样出兵干预冲突，令平壤当局不至倒台吗？仰或它这次将抽手旁观？

中国与朝鲜有签订联合防务条约，但并不代表北京当局必定会介入任何冲突。跟前一个问题一样，我们希望这个只会是一个学术上的问题。

为甚么美国不就能接受朝鲜拥有核武器？

朝鲜本来就是一个核国家，它拥有的小型核武器库也不是甚么新鲜事。

但是平壤当局近年发展核武器的进度增快，着力发展让它能向美国本土发射载有核弹头的导弹。

我们大概不能要能朝鲜取消它自己的核发展计划。在未来，我们大概只能集中在阻吓或阻止平壤当局发展更多或更先进的武器。

现实上说，外界没有太多的选择，只能无可奈何地接受朝鲜拥核的事实。但专家仍然担心朝鲜拥核对核扩散的问题会有甚么影响。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 特朗普曾多次声言要以武力解决朝鲜核危机。

危机仍可以靠外交途径解决吗？

我们现在仍不能准确地知道朝鲜核计划的进度如何。

平壤当局可能还需要进行更多的试验，而我们也很难推测朝鲜制造的导弹和弹头能否成功重返大气层。换句话说，朝鲜的核技术尚未成熟，但平壤当局的技术水平前先未有地高。

朝核危机其中一个关注点是能否迫使朝鲜放弃它的核发展计划。即使外界继续倡仪用和谈的方式解决问题，想要达到的目的是甚么？是要朝方停止一切活动吗？停止一切核发展和导弹试射吗？美国又愿意以甚么外交上、甚至经济上的甜头与朝鲜交易？这一切都未清楚。

外界早已尝试跟朝鲜和谈，两方也签署了不少协议，而其中最少一项更已付诸实行。我们不能说外界从未跟朝鲜和谈，也不能断言这种和谈不能有实质成果。但朝鲜现任领导层是一个全新的问题。

图片版权 GREG BAKER/AFP/Getty Images Image caption 中国曾与俄罗斯一起就朝核问题提出建议，但未获接纳。

中国能帮上忙吗？

中国在这个危险扮演一个既关键、又自我矛盾的角色。一方面，它已经多次表明不希望朝鲜拥有核武器。但另一方面，中国也不希望朝鲜政权倒台。如果平壤政府真的倒台，北京政府不但要处理上百万名的朝鲜难民，它还需要面对一个由亲美国力量统一的朝鲜半岛。在北京眼中，这个要比一个拥核朝鲜政权差。

如果北京认为朝鲜核武发展跟特朗普扑朔迷离的外交政策很可能引起误判和灾难，它大概会向平壤当局施加更多的压力。

朝鲜跟外界的沟通甚少，而中国是它最主要的盟友和经济支持者。中国能做的其实很多。朝鲜最新的氢弹测试惹怒美国的同时，也令北京当局十分尴尬。但中国采取行动的同时，它有很多外交上的考虑。

中国和俄罗斯一起发表了朝鲜半岛去核化的计划，也提出以和约正式结束朝鲜战争。两者同时要求朝鲜停止核武和导弹测试，也要求美国和韩国停止大规模军演。

至今，朝鲜尚未公开表示对计划有兴趣。美方也否决了计划，美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）直指计划是“侮辱”。