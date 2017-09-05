记者手记：金砖厦门峰会所见所闻

图片版权 BBC CHINESE Image caption BRICS Summit 新闻中心

金砖峰会周日至周二(9月3日至5日)于福建厦门举行，保安严密，但眼前所见市面尚算正常。

峰会前夕，高铁站的乘客都要经过安检，而且人员不准出租车在车站附近停泊。进出酒店、新闻中心都要进行安检。

峰会举行地点位于厦门本岛的厦门国际会议中心，但位置并不在厦门市中心。会议中心周围的道路被封、店铺关门，也是意料之内。

去年20国集团峰会（G20）举行期间，杭州顿成"鬼城"，市民被逼休假一周、出行旅游,学校延迟开学等。

虽然官方称会议期间不停工、不放假，尽量减少对市民生活的影响。但有厦门居民表示，会议附近的办公室和学校,都有停工放假；官方也要求娱乐场所、不符合规定的饭馆等在会议期间不准营业。我们在当地也的确看到不少餐厅、商铺停止营业。

另外，有出租车司机说，道路实行汽车单双号限行，外地车牌也不能进厦门。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 媒体用餐区域和志愿者

不过比起杭州G20峰会的"空城计"，金砖会议对居民影响相对较小。我们曾到访中山路的步行街与前往鼓浪屿的渡轮码头，仍见到不少游人和市民。

有厦门居民说，为了金砖会议，政府投入大量资源修补路面、道路栏杆等等。

根据官方央视报道，自去年11月起,，厦门实施了1400多个夜景项目。

有人早前在微博上投诉说：“为了迎接一个会议，整个厦门都在搞建设，空气变差不说，道路堵塞，居民各种抱怨。”

也有人说:：“厦门金砖会议的来临，对一个国家，对厦门来说。是好事，是有着重大的意义。但是对整个厦门再来务工人员来说。对于农民工来说，是一种痛。看到工厂放假，工地全面停工。这些数已万计的人们，又该如何。"

图片版权 BBC CHINESE Image caption 市区环岛路上植物雕塑

隆重其事

中国国力日隆，主办国际会议得心应手。另一名曾采访去年G20峰会的记者表示，场地格局、安排都很类似，只是规模稍为小一点。

大量志愿者参与会议,大部分都是大学生，他们热情投入相关工作。

除提供免费膳食外，大会也给媒体慷慨送赠礼品包,，其中包括茶叶、文具等等。来往酒店跟新闻中心也有频繁的接驳车。

正如在G20峰会一样，金砖会议大会也设立不需"翻墙"的Wi-Fi网络，提供媒体使用。

不过,记者的采访行动有不少限制。大部分时间、环节，记者们都是在新闻中心观看讯号传播。会议闭幕时习近平会见记者，报名并不公开。就算是能进场的记者，也不设问答环节。