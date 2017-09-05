一带一路：“东风压倒西风”令西方担忧

图片版权 Getty Images Image caption 2017年9月5日中国最高领导人习近平在厦门金砖国峰会的记者会上。中国外长王毅说，习近平外交思想超越了过去300多年来西方传统国际关系理论。

习近平自担任中国最高领导人以来大力推行"一带一路"计划，将其作为实现"中国梦"的重要环节，以此提升中国的国际威望，并且要证明只有在中共领导下中国才能走向繁荣，洗刷"百年耻辱"，实现民族复兴。

在中共19大召开前，习近平主政以来中国国力和国际威望提升将成为加强其权威的理由，习近平思想的提出也是19大理论准备的重要部分。中国外长王毅说，习近平外交思想继承了新中国建立60多年来外交大政方针和优良传统，也超越了过去300多年来西方传统国际关系理论。

但是中国在全球的大力基建投资已经让西方感到了威胁。一些分析认为，中国的基建外交的意义已经超出了经济主宰，正在成为中西方的重要政治较量。

"东风压倒西风"

《中国的亚洲梦：延新丝绸之路兴建帝国》一书的作者汤姆·米勒在英国《卫报》撰文认为，习近平正在实现中共第一代领导人毛泽东60年前提出的设想：东风压倒西风。他认为习近平沿着穿过中亚大草原的古老"丝绸之路"大力投资修建公路，铁路，港口，实现"条条道路通北京"的宏图，增加了中国的经济实力和国家威望。

中共第一代领导人毛泽东在1957年说："我感觉到国际形势到了一个新的转折点。世界上现在有两股风：东风、西风。中国有句成语：不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。我认为目前形势的特点是东风压倒西风，也就是说，社会主义的力量对于帝国主义的力量占了压倒的优势。"

同年中国开始在苏联导弹仿制基础上研发地对地弹道导弹，此后被命名为"东风"系列的导弹包括了中国近、中、远程常规与核导弹。1958年中国制造的首辆小轿车也被称为"东风"。

图片版权 XINHUA Image caption 1958年，毛泽东视察中国制造的第一辆小轿车"东风"牌轿车。毛泽东在不同场合多次引用“东风压倒西风”的说法。

今年早些时候，满载中国货物的"东风号"列车经过16天穿越8国17500英里行程，从中国抵达英国伦敦东部货场。英国媒体都猜测说，中国自行制造列车的名字"东风"源自"东风压倒西风"的说法。

这列从中国到英国的货车耗时为海运的一半。返回时满载载苏格兰威士忌，药品和婴儿用品，抵达中国南方的义乌批发市场。英国媒体报道说，2016年共有1702节货运列车从中国抵达欧洲，数量比前一年增加了一倍。

米勒在《卫报》的文章以中欧列车为例说明来自中国的冲击，他还说中国崛起带来经济机会的同时，中国的政治影响也会增加，甚至具有破坏性。他说中国在习近平领导下正在实现重现历史辉煌的中国梦，中国正在东南亚到中亚大草原的广阔地区施加经济影响，建立新的地区机构，挑战二战以来美国主宰的国际秩序。

"一带一路"雄心勃勃

中国提出的"一带一路"倡议雄心勃勃，沿古代丝绸之路编织出一个由高速公路，铁路的陆路网络和一条海上路线组成的网络，把中亚，东南亚，南亚，非洲和欧洲同中国连接起来。在"一带一路"网络中，从从孟加拉国国到白俄罗斯，和南海到印度洋，到处在修建铁路，公路，港口，输电线，炼油厂，输油管和工业园区。今年初在北京召开的"一带一路"峰会中，70多个国家参与讨论相关的投资和建设项目。

中国同欧洲铁路货运项目是"一带一路"的重要组成部分，也是绕开美国控制的马六甲海峡的战略通道。中国报道说，2015年至2016年中欧铁路的直接投资为300亿美元，中国公司签署的建筑合同价值高达1890亿美元，在60多国家商业收入达1450亿美元。

中国同南亚的盟友巴基斯坦早在穆沙拉夫执政时期就有建设经济走廊的构想。习近平时期中巴开始建设连接中国西北的新疆与巴基斯坦瓜达尔港的贸易线路，其中包括高速公路、铁路运输，以及石油和天然气的管道等连接项目。巴基斯坦部署了14500安保人员保证在中巴经济走廊7000中国施工人员的安全。

图片版权 EPA Image caption 被誉为“航母杀手”的东风-21D导弹射程约1500公里，是世界唯一的中程反舰弹道导弹。

中国还在在斯里兰卡首都科伦坡加紧港口新城项目施工，这座将超过摩纳哥全国面积的新城预计在未来25年内将获得130亿美元的投资。

不过像印度和越南这些同中国有历史纠葛的国家都担心中国的战略影响延伸。新德里谴责中国在印度洋修建港口，特别是在斯里兰卡和巴基斯坦，说那是中国扩充军事力量的平台，是系在在印度母亲脖子的"珍珠链"。

绕开马六甲海峡

中巴经济走廊开通减少了中国对马六甲海峡的依赖。另外中国在马来西亚半岛东海沿线的铁路项目，开辟了另外一条绕开马六甲海峡的战略运输通道。

这条长达680多公里的铁路已经动土开工，预计2024年完工。届时这条中国国家一级客货两用标准的电气化铁路将连接关丹港和马六甲皇京港。中马两国除了签署东铁谅解备忘录外，还签署了国防双边协定。

另外，中缅也建造了具有战略意义的油气管道项目，使得中国从中东地区的油气进口能够避开马六甲海峡，从缅甸经陆路直接输送到中国云南。

与此同时，中国的基建外交在菲律宾也取得效果。菲律宾总统杜特尔特去年访问北京后，带回了价值240亿美元的投资和贸易协议，并且宣布要疏远美国。

马来西亚总理纳吉布从中国取得价值340亿美元的合同后，也宣布自己是中国"真正的朋友"。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年1月17日来自中国义乌的“东风号”列车抵达英国伦敦东部的货场

中国还在柬埔寨租借修建深水港，在泰国湾取得了立脚点。中国从金边取得99年的港口租期，该深水港距离南海只有数百公里距离，能停靠万吨轮和中国海军的巡洋舰和航母。西方观察家认为，中国在柬埔寨投资的新港口对中国取得地区主导权具有重要意义。

"全球化2.0"

2017年北京"一带一路"峰会期间，习近平敦促与会代表反对保护主义，支持中国提出的"全球化2.0"的全球贸易倡议，展示中国支持经济全球化、愿意分享全球化红利的大国形象。正当全球化在美国和欧洲正逐渐失去公众支持之际，中国提出的"一带一路"倡议则在发展中国家和发达国家得到越来越多的积极响应。

因此，《中国的亚洲梦：延新丝绸之路兴建帝国》的作者汤姆·米勒认为，在特朗普领导的美国没有清晰的亚洲政策，国际声望下降的时候，中国利用时机，试图发挥国际主导作用。他还说，美国的亚洲盟国日本虽然是亚洲的主要出资国，但因为经济规模相对中国缩小，已经无法成为与中国比肩的投资国。

但也有评论认为，中国经济崛起导致政治影响力扩大是顺理成章的事情，西方不应该感到意外。经济，贸易国家崛起，用军事能力保护他们扩大的利益，是历史规律。英帝国最初到达印度的时候，也是先取得贸易权利，然后修建货物仓库，再修建围墙，围墙外设警卫武装，围墙变成要塞，要塞再部署大炮，再用武力修改贸易条约中不尽人意的条款……这是帝国和崛起大国的规律。

中国崛起会打破历史上的西方帝国的扩张规律吗？20多年来中国外交一直努力塑造负责任大国的形象，试图打消其他国家对中国的防范心理和"中国威胁论"。与此同时，中国的经济发展，特别是交通和通讯技术发展，扩大了经济自由，一定程度上助长了外部对中国那种经济决定的乐观看法，即经济发展和经济自由终将促成内部政治改变，中国对外关系，特别是中西方关系，不必是零和博弈。