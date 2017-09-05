新闻观察：厦门金砖峰会有甚么成果？

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金砖会议在厦门结束，中国国家主席习近平在周二（9月5日）闭幕式上致辞时说,金砖国家探索一条“新兴市场国家和发展中国家团结合作、互利共赢”的新道路。到底,金砖五国的合作对中国外交策略占据甚么地位？

三天会议后，中国宣布在南南合作援助基金投入五亿美元, 帮助其他发展中国家应对饥荒、难民、气候变化、公共卫生等议题。另外，中国设立首期八千万美元的经济和科技合作计划，并向新开发银行捐赠四百万美元。

对比“一带一路”计划及金砖国家合作项目，中国投入的资金差距不少。

就以2015年成立的新开发银行为例，创始基金为500亿美元，由五国均分。"一带一路"的亚洲基础设施投资银行的法定资本是1000亿美元。根据新华社报道，中方认缴额近300亿美元。

“一带一路”令金砖失色

图片版权 Getty Images Image caption 2017年1月17日来自中国义乌的“东风号”列车抵达英国伦敦东部的货场

英国诺丁汉大学中国政策学院主任苏利文(Jonathan Sullivan)认为，"一带一路"与金砖国家合作机制不一样。"这是首个由中国领导的全球计划、愿景。'一带一路'的野心与重要性令金砖失色。"

不过，这并不代表金砖国家合作机制对中国不再重要。

苏利文说: "无论是言辞上及实际上，中国一直是发展中国家的支持者……中国强调自己发展中国家的状态，所以金砖对中国来说是有用的媒介。"

"中国一直偏好多边主义，尤其是在中国拥有最大的声音的组织中。"

苏利文认为，中国崛起，有与美国鼎足而立之势，而金砖国家等多边组织有助模糊化这个趋势。"虽然中国对美国衰退的论述感到兴奋，北京没有人会希望与美国发生如冷战般的冲突。所以中国继续坚持多边主义，是有用的。"

缓和中印关系？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 峰会开幕时，印度记者接受中国媒体采访

五国领导人在《厦门宣言》中提及恐怖主义，并首次点名多个在巴基斯坦的恐怖组织"虔诚军"、 "穆罕默德军"、 "巴基斯坦塔利班运动"等等。

印度媒体形容为印度外交的胜利——尤其是中国与印度宿敌巴基斯坦关系密切。

四川西华师范大学印度研究中心主任龙兴春对BBC中文说，名单把地区的主要恐怖组织都罗列进去，是妥协达成的结果。他认为这对缓和中印关系有一定作用，不过中国却不可能完全满足印度的需求。

"金砖国家而言，以前的议程当中没有反恐这一项。巴西、南非那么远，跟印度、中国在反恐上没有面对共同、相似的威胁。"

"这个议题是印度一直在推的，这的确是体现了印度外交上的一个胜利。"

"印度的目标可能是想把巴基斯坦列为支持恐怖主义的国家，这点是做不到的。"他指出，针对中国的东突也在名单上，是各方合作的结果。

另外，印度总理莫迪与习近平也在洞郎对峙后首次会面。

莫迪说，印度与中国不应视对方为对手，合作该是两国关系主要特征。习近平则指，健康稳定的中印关系符合两国人民根本利益。