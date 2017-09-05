台湾内阁改组 赖清德掌阁揆能有新生机？

图片版权 Taiwan President Office Image caption 赖清德于5日接任台湾行政院长，神情相当凝重。

台湾总统蔡英文9月5日正式宣布新的行​​政院长人事，将由台南市长赖清德接任。原先的阁揆林全在历经1年3个多月任职后，4日向蔡英文正式提出辞呈，并经过蔡英文许可。

赖清德在致词时表示："他将坚定地挑起担子，在林全前院长打下的基础上，持续深化台湾的改革及转型，逐步完成总统为国家所擘划的蓝图，造福台湾人民"。

早先在赖清德接任阁揆时，他与高雄市长陈菊就已经是呼声极高的接任人选。台湾师范大学政治所教授范世平向BBC中文网表示，这项人事"完全不意外"，只是迟早发生的事。

然而，实践大学副教授，政治学者赖岳谦却认为，内阁改组的机会应该不在蔡英文跟林全的预料之内。毕竟朝鲜局势不稳，台湾才刚开完国安会议，林全就提出辞呈，就逻辑上不合，他猜测蔡英文是受到党内压力影响，不得不妥协换人。

图片版权 Taiwan President Office Image caption 台湾总统蔡英文在记者会上介绍赖清德。

能否出现新局？

1959年出生的赖清德，出身于新北市的矿工家庭，就读台湾大学与成功大学学士后医学系，后赴美国哈佛大学攻读硕士，曾于成大医院担任主治医师，拥有典型民进党草根农工家庭出身背景。

赖清德自1994年开始接触政治、1996年当选为国民大会代表，并于1999年起连任4届立委，2010年选上台南市长直到接任行政院长。政治仕途上，赖清德也看似一帆风顺，也是党内看好的政治明星。

范世平认为，赖清德就任有几个意义：一是蔡英文执政本来就是"非典型执政"，因为蔡英文不是从民进党基层打拼上来的，她任用林全也是学者出生，属于外省第二代，并非传统绿营出身。赖清德形象好、民调高，出身与经历都与民进党相符，是蔡英文现在段执政最好的救火队。

林全上任至今，力行多项改革，但改革还在部属完成阶段就换阁揆，赖岳谦认为赖清德是被交付一个"执行内阁"任务。只是蔡英文现阶段民调不高(28%)，赖清德与蔡英文的派系也不同，他担忧未来赖清德会加重先前所提的台湾内政"前瞻计画"，在基础建设耗费太多时间，进而错失台湾转型的机会。

图片版权 Taiwan President Office Image caption 蔡英文称赞林全"完成阶段性任务"但有学者不这么认为

阶段任务完成？

林全在4日表达辞意时，曾表示"阶段性任务"完成，蔡英文也对此满意，同意他辞职，赖岳谦也对此提出疑问："表现地好，那为何要下台？蔡英文要是说林全初步落实她的计画，那为何林全没有留任？"。

赖岳谦推估，林全是深受蔡英文信任，只是受限于部分因素，也许是党内派系对民调过低的质疑，让蔡英文选择妥协，抚平声浪，才决定换阁揆。由于台湾2018年将面临地方首长选举，这一个换角也可以说是提早布局。

范世平则说，林全下台跟蔡英文允许，两边都是种"解脱"。他形容："林全就好像是攻打战场滩头堡的海军陆战队，登陆成功了再交给其他部队进攻，只是就牺牲了"。

财经学者出身的林全，或许也在关键时刻不够果决，范世平就说："李登辉、马英九跟蔡英文都是学者出身，他们也都爱用学者从政，只是学者会有太理想化，敏感度不好的问题。但是赖清德是基层技术官僚做起，他会给人更务实的感觉，民进党现阶段要求新阁揆要形象加分"。

两岸变动不大？

你的器材不支持播放多媒体材料 中、美、台这段关系为何那么复杂？从1970年代的中美建交，到今天的特朗普质疑“一个中国”政策，这其中又发生了些什么？

赖清德过往曾在议会接受质询时，明确表明他是"支持台独"，但近来他也说独派在两岸上需要"亲中爱台"。赖岳谦认为，虽然行政院长不管辖两岸，但这些言论一定会被拿出来检视，他预测赖清德会在台独的立场上"大打太极"。

范世平则说，赖清德是深绿支持台独，这不用怀疑，但赖清德也不会着墨在外交、国防、两岸，这是属于总统管辖。现阶段赖清德就是必须继续执行蔡英文的重点内政政策，没有必要再多加在两岸问题上发言。

范世平也补充，民进党先前的"全面执政"比较像是蔡英文自己的全面执政，现在开始才是民进党体系内的人物全面执政，这个成效也关乎2018年的地方首长选举与2020年蔡英文的连任之路。

然而，蔡英文跟赖清德是否得搭配得宜，两位学者都提出疑虑。赖岳谦认为蔡英文会试图"牵制"赖清德，范世平则说，赖清德是国内事务高手、蔡英文是国际谈判专家，以后两人应该不会像跟过去林全时代那样亲密战友关系，而是"各忙各的"，但要说貌合神离，倒也不会这么严重，选举时自然都会整合。