观点：中国对朝鲜有多大的影响力？

图片版权 Getty Images Image caption 位于中国辽宁省的中朝友谊桥，是朝鲜对外交通其中一个重要联系。

中华人民共和国一向对以条约形式订明、具约束力的协议都不大喜欢。

偏偏它跟位于自己东北方的小国朝鲜有一个特别的关系。中国至今唯一与其他国家签订、具约束力的互助合作条约，是与朝鲜在1961年7月签订的。

协议七条条款中，第二条是最重要的，内容是：“缔约双方保证共同采取一切措施，防止任何国家对缔约双方的任何一方的侵略。一旦缔约一方受到任何一个国家的或者几个国家联合的武装进攻，因而处于战争状态时，缔约另一方应立即尽其全力给予军事及其他援助。”

外界一直都在问：如果朝鲜在没有挑衅其他国家（例如美国和韩国）的情况下被入侵，中国会有甚么反应？这条条款大概已能简单解答这个问题。

根据条款规定，中国必须派员协助朝鲜。这种规定，塑造了中国跟朝鲜在过去和未来的关系。

我们在历史上已经有一个先例：1950年朝鲜战争爆发后，联合国决定派出部队支持韩国，中国随即派出上百万名士兵援助朝鲜。朝鲜是中国的附庸国，也为中国与韩国之间提供了一个缓冲带，而且它现今的军备要比朝鲜战争时期先进多了。中国很可能会投入冲突。

虽然今天的中国跟六十多年前比已经不一样，但它与朝鲜的互助合作条约至今仍然生效。

图片版权 Getty Images Image caption 中国官方称朝鲜战争为"抗美援朝战争"。

中国前领导人毛泽东1976年去世后，中国再没有紧紧地跟随社会主义的规范，转而进行大规模的改革。这个运动的结果，就是中国今天复杂的社会结构。中国的经济和地缘实力同时也迅速增强。

但是朝鲜的发展却十分不同。平壤当局过去30年多战战兢兢尝试多次严禁操控的改革，大多以失败告终。

2000年代初，朝鲜前领袖金正日访华，中方为他安排到上海等经济特区参观，让他明白如何如持以马克思、列宁等的意识形态下，发展以西方资本主义市场为目标以制造业为主的外向型经济。

很明显地，中方的话，金正日都没有听进耳朵里去。朝鲜当局推崇的主体思想换句话说，就是一种纯正的民族主义，令朝鲜对复制其他国家的模式十分抗拒。

至少，即使朝鲜国内有任何形式的交易市场，它们都受到十分大的限制，大多以支持国家的军事和政权发展为主。

中国可以影响朝鲜的地方包括贸易、援助和能源供应。苏联1991年倒台后，朝鲜一夜间失去了最重要的经济伙伴。自那个时候开始，它对中国越来越依赖，甚至变成几近完全依靠中国。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜前领导人金正恩在2006年曾到访中国，与时任国家主席胡锦涛会面。

朝鲜的石油供应中，有80%来自中国。中国在去年七月停止从朝鲜入口煤炭前，那个交易也曾经十分重要。但交易切断后的一年，朝鲜经济便崩溃。

朝鲜绝大部份出口产品都是卖到中国，或是经中国卖到其他国家。平壤当局收到的外国援助当中，约90%也是来自中国的。中国也是世上唯一与朝鲜有航空和铁路交通来往的国家，直至2000年代中期，它的银行也是朝鲜银行系统与外联系的唯一途径。

它们主要透过位于澳门的户口进行交易，但是资产在上一轮的制裁中已经冻结。

联合国新一轮制裁的其中一个目标是中国的银行，它们仍旧与受禁的朝鲜公司和中间人交易，虽然交易大多以间接的方式进行。

而外界大多认为中国最能以石油供应影响朝鲜，因为这对朝鲜的经济影响最大，效果也最能即时显现。

这个情况曾经发生：数年前，为朝鲜供应石油的输油管曾经在平壤当局进行另一次核试前后关闭数天。所以说，中国是愿意在这方面发挥它的影响力。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜据报每年都将大量资源投放到军队上。

但完全中断供应，跟短时间暂停供应可不一样。许多分析都认为这会为朝鲜政权引爆危机，甚至令它有倒台的危险。毕竟，朝鲜许多人都只能为自己维持基本生活，连这个也拿掉，可能会为这个社会带来致命一击。

反对这样做的一方也有十分具说服力的原因，证明事情并不如外界想象般简单。朝鲜25%的国内生产总值（GDP）都投放到军事开支，它的石油储备足够支持数月，而在这段时间，它可以向韩国人口密集的地区发动攻击，令每个人的噩梦都成真。

毫无疑问，这是自杀式攻击，但世人都知道，应付不介意自我毁灭的人或事，是一件很困难的事。

朝鲜也不会静静地崩溃。中国将要应对大量难民涌过中朝边境，平壤也真出现权力真空，美国和它的盟友可能会趁机填补这个真空。如果事情真的这样发生，这将会是中国的恶梦。

中朝关系最奇妙之处，是当世界各国都在苦恼该如何应付一个越来越有自信，而看起来又越来越强大的中国的同时，中国东北这个既细小又贫穷的邻国每天都在自揭自己多么的无能。

克里•布朗是英国伦敦国王学院刘氏中国研究院院长兼中国研究教授。

本篇分析文章经BBC委托外部机构专家写作，不代表BBC观点与立场。