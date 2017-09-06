特写：香港院校现“港独”横额 校方急拆惹争议
开学日，有人在香港中文大学的文化广场、“烽火台”等多处地点，挂上了“香港独立”的横额，又贴满了写着“拒绝沈沦”、“唯有独立”的宣传海报。但校方以宣传品“违法”为由移除相关宣传品。但翌日，这些宣传品再度出现。
目前仍然不知道是谁挂上横额。中大学生会否认是他们所为，声称对事件并不知情。但学生会批评校方做法“侵害言论自由”，并质疑到底违反哪一条法律，扬言会派人守卫横额，保障同学表达的权利。
中文大学回应查询时表示，“基本法订明香港是中国不可分离的部分”，重申校方一贯立场“绝对不赞成港独”，已发信提醒学生会作出相应行动。
除了中文大学外，教育大学、城市大学等亦发现有“港独”相关的横额或海报。
“政治审查”
BBC中文走访香港中文大学时，文化广场仍然挂着黑底白纸的“香港独立”横额，民主墙上亦贴满了“港独”海报。
据中大学生会会长区子灏收到的信件，中大师生中心管理委员会认为有关横额及单张的内容已“违反香港有关法律”，亦有违校方一贯“绝对不赞成港独”的立场。
委员会在信中称，“严正提醒”学生会，文化广场及民主墙等设施是大学“授权”学生会代为管理，同学使用时必须遵守大学整体的政策，要求清除违反守则及大学政策的宣传品，扬言相关委员会会采取行动，摘下“不恰当”物品。
中大学生会会长区子灏批评校方是“政治审查”，打击校园言论自由。
他对BBC中文表示，之前学生会也经常在校政方面与校方持不同意见，例如“罢课”、“摆放民主女神像”等，校方“都没有如此剧烈的反应去打压学生的意见”，他认为学校不批准某种声音出现，是“匪夷所思”。
他表示会有成员留守，不会容许校方派人拆走有关宣传品。
两地学生的看法
BBC中文在中大校园内了解一下同学的看法。来自香港、物理系的陈同学认为，这次事件“学校很有问题”，他认为文化广场及民主墙由学生会管理，无论放什么也不能拆，“支持中共也不能拆”。
他批评这次事件是校方“政治审查”，认为香港应该有言论自由，他不认为讨论“港独”是违反公义，或是不道德的事情，忧虑香港将来言论自由会进一步收窄，令“提及港独”也会违法。
来自黑龙江、修读工商管理的张小姐认同，悬挂横额与否这种事情，不应该由校方来决定。
“大家都有表达自己想法的权利，只要不影响其他人便可以了。”
不过她亦表示事件或加剧校园内的中港矛盾，担心会有互相敌视的情况。
来自东莞、修读地产相关专业的叶同学表示，学校应该给予同学自由去摆放港独宣传品。
“这种行为，如果你愈压制的话，矛盾会更激烈。”
但她亦说：“作为一名大陆的学生，我觉得还挺失望，我们一直把香港看作是我们不可分割的一部分。”
她认为许多香港同学不了解中国大陆的国情，并指如果他们到大陆看一下发展的脚步，可能会有不一样的看法。
不过来自香港、社会学系的吴同学则认为，中国政府封锁许多资讯，反而香港人能从外国媒体得知中国情况，可以有更客观的分析。
他不希望香港会通过23条，认为高等学府是需要言论自由去探讨不同的话题。
“港独”宣传品犯法吗？
校方认为这次出现的“港独”宣传品是“违法”，但学生会会长区子灏质疑到底挂上“港独”横额及海报，是违反了哪一条法例，并指如校方认为违法可以报警处理。
行政会议成员、资深大律师汤家骅接受《明报》访问时表示，中大校方可以按《刑事罪行条例》第9条及第10条追究学生。
根据有关条例，如果“任何作为、言论或刊物”，“引起憎恨或藐视女皇陛下本人、其世袭继承人或其他继承人，或香港政府，或女皇陛 下的领土其他部分的政府，或依法成立而受女皇陛下保护的领域的政府，或激起对其离叛”，就会构成犯罪。
汤家骅认为回归后，“中央政府”已取代“女皇陛下”。
不过，中文大学政治与行政学系副教授马岳对BBC中文说，相关法例是针对英女皇的法律，能否把中央政府视作英女皇有待商榷。
而香港大学法律系首席讲师张达明出席电台节目时则表示，《刑事罪行条例》第九条相当过时，条例涵盖范围可能抵触《国际人权法》及《基本法》所保障的言论自由等。