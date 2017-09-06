特写：香港院校现“港独”横额 校方急拆惹争议

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开学日，有人在香港中文大学的文化广场、“烽火台”等多处地点，挂上了“香港独立”的横额，又贴满了写着“拒绝沈沦”、“唯有独立”的宣传海报。但校方以宣传品“违法”为由移除相关宣传品。但翌日，这些宣传品再度出现。

目前仍然不知道是谁挂上横额。中大学生会否认是他们所为，声称对事件并不知情。但学生会批评校方做法“侵害言论自由”，并质疑到底违反哪一条法律，扬言会派人守卫横额，保障同学表达的权利。

中文大学回应查询时表示，“基本法订明香港是中国不可分离的部分”，重申校方一贯立场“绝对不赞成港独”，已发信提醒学生会作出相应行动。

除了中文大学外，教育大学、城市大学等亦发现有“港独”相关的横额或海报。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 中大校园的民主墙贴满了具争议性的海报。

“政治审查”

BBC中文走访香港中文大学时，文化广场仍然挂着黑底白纸的“香港独立”横额，民主墙上亦贴满了“港独”海报。

据中大学生会会长区子灏收到的信件，中大师生中心管理委员会认为有关横额及单张的内容已“违反香港有关法律”，亦有违校方一贯“绝对不赞成港独”的立场。

委员会在信中称，“严正提醒”学生会，文化广场及民主墙等设施是大学“授权”学生会代为管理，同学使用时必须遵守大学整体的政策，要求清除违反守则及大学政策的宣传品，扬言相关委员会会采取行动，摘下“不恰当”物品。

中大学生会会长区子灏批评校方是“政治审查”，打击校园言论自由。

他对BBC中文表示，之前学生会也经常在校政方面与校方持不同意见，例如“罢课”、“摆放民主女神像”等，校方“都没有如此剧烈的反应去打压学生的意见”，他认为学校不批准某种声音出现，是“匪夷所思”。

他表示会有成员留守，不会容许校方派人拆走有关宣传品。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 中大学生会就事件举办论坛，题为“坚拒中大政治审查、捍卫学子言论自由”。

两地学生的看法

BBC中文在中大校园内了解一下同学的看法。来自香港、物理系的陈同学认为，这次事件“学校很有问题”，他认为文化广场及民主墙由学生会管理，无论放什么也不能拆，“支持中共也不能拆”。

他批评这次事件是校方“政治审查”，认为香港应该有言论自由，他不认为讨论“港独”是违反公义，或是不道德的事情，忧虑香港将来言论自由会进一步收窄，令“提及港独”也会违法。

来自黑龙江、修读工商管理的张小姐认同，悬挂横额与否这种事情，不应该由校方来决定。

“大家都有表达自己想法的权利，只要不影响其他人便可以了。”

不过她亦表示事件或加剧校园内的中港矛盾，担心会有互相敌视的情况。

来自东莞、修读地产相关专业的叶同学表示，学校应该给予同学自由去摆放港独宣传品。

“这种行为，如果你愈压制的话，矛盾会更激烈。”

但她亦说：“作为一名大陆的学生，我觉得还挺失望，我们一直把香港看作是我们不可分割的一部分。”

她认为许多香港同学不了解中国大陆的国情，并指如果他们到大陆看一下发展的脚步，可能会有不一样的看法。

不过来自香港、社会学系的吴同学则认为，中国政府封锁许多资讯，反而香港人能从外国媒体得知中国情况，可以有更客观的分析。

他不希望香港会通过23条，认为高等学府是需要言论自由去探讨不同的话题。

图片版权 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 香港教育大学学生会在其校园挂上“香港独立”横额声援中大。

图片版权 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大学民主墙贴满了“香港独立”。

图片版权 STUDENTS' UNION, CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 香港城市大学民主墙也声援中大。

“港独”宣传品犯法吗？

校方认为这次出现的“港独”宣传品是“违法”，但学生会会长区子灏质疑到底挂上“港独”横额及海报，是违反了哪一条法例，并指如校方认为违法可以报警处理。

行政会议成员、资深大律师汤家骅接受《明报》访问时表示，中大校方可以按《刑事罪行条例》第9条及第10条追究学生。

根据有关条例，如果“任何作为、言论或刊物”，“引起憎恨或藐视女皇陛下本人、其世袭继承人或其他继承人，或香港政府，或女皇陛 下的领土其他部分的政府，或依法成立而受女皇陛下保护的领域的政府，或激起对其离叛”，就会构成犯罪。

汤家骅认为回归后，“中央政府”已取代“女皇陛下”。

不过，中文大学政治与行政学系副教授马岳对BBC中文说，相关法例是针对英女皇的法律，能否把中央政府视作英女皇有待商榷。

而香港大学法律系首席讲师张达明出席电台节目时则表示，《刑事罪行条例》第九条相当过时，条例涵盖范围可能抵触《国际人权法》及《基本法》所保障的言论自由等。