陕西产妇跳楼身亡引发讨论 孕妇肚子谁做主？

图片版权 SEAN GALLAGHER Image caption 事件引起大批网民指责家属"愚昧"、"冷血"，并引发讨论：孕妇的肚子，究竟归谁管？

最近，中国陕西榆林一名待产孕妇跳楼自杀，一尸两命，迅速成为全国关注焦点。舆论喧嚣中，家属和医院各执一词。

8月31日，一名26岁的待产孕妇在陕西榆林市一家医院内坠楼身亡，院方指产妇家属坚持顺产多次拒绝剖腹产，随后产妇因疼痛难忍跳楼，但遭到产妇家属否认。目前两方各执一词，案件陷入"罗生门"。

事发地陕西榆林市第一医院两次发布声明并公布监控视频照片指，产妇因疼痛烦躁不安，多次强行离开待产室，两次下跪向家属要求剖宫产，但均被拒绝。事件引起大批网民指责家属"愚昧"、"冷血"，并引发讨论：孕妇的肚子，究竟归谁管？

事件回顾

据《北京青年报》报道，产妇马茸茸曾是一家培训机构的辅导教师，去年与从事物流工作的延壮壮结婚，家庭条件还不错。婚后不久就马茸茸怀上了头胎宝宝，随后辞去了工作，专心备产。

榆林医院发布的声明指， 马茸茸在8月30日下午入院待产，医院诊断后发现阴道分娩难产风险较大，多次建议产妇、家属进行剖腹产，但被产妇及家属拒绝。第二天上午，产妇在生产期间因疼痛烦躁，数次离开待产室要求家属剖腹产，但被家属拒绝，最终产妇因难忍疼痛而情绪失控跳楼。

目前，当地警方已经认定，产妇系自杀。

该医院一发言人对财新表示，该地生育观念较落后，马茸茸的家属可能认为顺产对下一代更好，或担心剖腹产费用昂贵，所以不同意实施手术。

但是产妇家属明确否认了医院的说法。延壮壮向多家内地媒体表示，对于妻子剖腹产的要求，"我二话没说就答应了"。他还说，是医生称不需要剖腹产，而妻子"下跪"是因为她"疼得受不了，人往下瘫软"。

延壮壮还对医院的看护提出了质疑，因为家属不能进入产房，不知道马茸茸在坠楼之前产房内发生了什么。

图片版权 SHANNON FAGAN Image caption 上海瀛东律师事务所律师方洁对BBC表示，因为现在中国的医患纠纷太多，为避免担责，医院要求签订《授权委托书》的现象非常普遍。

顺产还是剖腹产 谁能决定？

此次事件的焦点之一在于，为什么产妇一再要求剖腹产，医院却并没有听从患者本人的意见？

院方称，产妇签署了一份《授权委托书》，授权其丈夫全权负责签署一切相关文书，在她本人未撤回授权且未出现危及生命的紧急情况时，没有被授权人同意，医院无权改变生产方式。

上海瀛东律师事务所律师方洁对BBC表示，因为现在中国的医患纠纷太多，为避免担责，医院要求签订《授权委托书》的现象非常普遍。

北京百恩律师事务所律师于琦认为："根据中国《侵权责任法》的规定，医院应当尊重患者本人的意愿，在患者昏迷或意识不清的情况下，才让家属决定治疗方案。"

《侵权责任法》第五十五条规定："医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。"

"产妇本人有权利决定怎么生，" 于琦说。

前浙江大学医学院附属妇产科医院医生田吉顺则认为，该案的关键并不在于哪方拒绝剖腹产，而在于应不应该剖腹产。

田吉顺指，生孩子是顺产还是剖腹产，要根据胎儿、精神因素等几个因素决定，应该由医生作出专业判断。

"医生要给病人建议，要让病人接受自己的建议，要告诉病人风险，大家一起去承担，"他说。

他表示，这次事件反映出，随着医闹的增加，越来越少的医生愿意去提供建议、去说服病人和家属并承担随之而来的责任。更多医生将责任甩给患者家属，让他们做决定。

而对于医院的责任认定，方洁认为： "讨论医院是否承担责任，主要看两个方面：第一，医院的诊疗行为是否有过失？如果有过失，过失与患者死亡是否存在因果关系。第二，医院是否尽到合理的安全保障义务。"

目前，由于家属和医院双方仍各执一词，这两点仍有待警方进一步的调查结论。

图片版权 AFP Image caption 中国的一些传统观念认为，如果孕妇顺产，小孩的头型会长得更好看，也会更聪明。

为何引发舆论讨伐家属？

话题最初发酵，是因为根据医院的叙述，家属可能因为觉得顺产对小孩更好或怕剖腹产价格昂贵而拒绝手术。

中国的一些传统观念认为，如果孕妇顺产，小孩的头型会长得更好看，也会更聪明。许多网友认为，当事家属是因为落后的生产观念而拒绝剖腹手术，践踏了女性自主选择的权利。

社会学家李银河对BBC 表示，许多中国女性对此事有共鸣，或设身处地将自己代入事件中，炒热了这个话题。

"这个事情反映出有一些女性做不了自己的主，因为家里的一些原因，丈夫或婆婆非得强加给她违反自己意愿的事情，"李银河说。

她还表示，近一二十年，女性权利的声张越来越多，比如抵抗逼婚、逼生孩子等。

"由于中国女性越来越有了自己独立的生活来源，他们对于家庭对个人选择的压迫越来越不能容忍了，"李银河指。