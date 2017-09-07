流亡大亨郭文贵面对压力在美国寻求庇护

图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵在网络爆料揭发他所说的发生在中国最高层的政商黑幕受到了广泛关注

美国律师说，流亡海外的中国亿万富豪郭文贵在美国寻求政治庇护。郭文贵在网络公开爆料指责中共高层腐败受到舆论关注。

周三（9月6日）在华盛顿的律师托马斯·拉格兰(Thomas Ragland)说，目前持有美国旅游签证的郭文贵已经在美国申请政治庇护，因为他爆料使他成为"中国政权的政治对手"。他说佛蒙特州一处政府审核机构接受了郭文贵的庇护申请。

据说郭文贵在美签证今年晚些时候到期。郭文贵在此前网络爆料中曾说他是海湾国家阿拉伯联合酋长国的公民，并且有多个国家的护照。他还说自己已经不是中国公民。

周四拉格兰律师对BBC中文网表示，因为郭文贵不断在网络爆料，现在面临来自中国政府越来越大的压力，例如最近出现关于郭文贵强奸的刑事犯罪指称，因此郭文贵担心中国出于政治动机不久会对他发出刑事指控，并要求美国当局吊销他的美国签证。

影响中美关系？

图片版权 Getty Images Image caption 被誉为中国良心媒体标志人物的胡舒立成为郭文贵最早的爆料对象

律师还说，申请政治庇护可以援引相关的美国法律和国际法律让郭文贵能够在申请庇护期间继续留在美国，而这个过程一般需要两，三年。拉格兰对BBC记者说，他相信郭文贵能够申请到美国庇护。

《纽约时报》报道认为给与郭文贵政治庇护会让北京认为美国默许郭文贵扰乱中国高层政治，而且在特朗普政府在朝鲜问题上正需要中国的帮助的时候，也会给美国制造外交难题。

不过拉格兰对BBC记者说，美国庇护郭文贵应该不会影响到中美关系。他说申请庇护的好处是美国批准与否都是基于事实和证据，那是司法决定而非政治决定。

周四早些时候中国外交部发言人耿爽在例行新闻发布会上说对郭文贵申请庇护的事情不清楚。

郭文贵在2014年离开中国。他从今年初开始在网络高调爆料，引发广泛舆论关注。郭文贵多次表明其爆料内容能够搅乱今秋举行的讨论最高层权力安排的中共19大。

网络爆料影响

虽然郭文贵爆料中的指称许多没有事实证据，但由于他之前同中国高官及国家安全高级官员关系密切，他的网络视频直播以及推特上发布的揭秘内容受到大量关注。

图片版权 BBC Chinese Image caption 中共政治局常委王岐山及其家人在郭文贵爆料中被指贪腐，并暗中控制着海航集团

在中共今秋19大召开前夕，郭文贵对中共最高领导层的腐败指控已经令中国当局感到高度紧张。郭文贵及其爆料内容已经成为网络搜索敏感词。

今年4月份与他有牵连的前国家安全部副部长在电视上忏悔，称郭文贵贿赂他。在北京的要求下，国际刑警组织对郭文贵发出"红通"，北京指责他犯有行贿、舞弊和贪污等罪行。不过郭文贵否认对他的所有指控，坚称自己清白。

此外郭文贵在美国还遇到来自中国公司和个人的诽谤诉讼，其中包括海航集团，被人誉为中国自由派媒体或良心媒体标志人物的胡舒立，表示"中国人不在乎吃住，只在乎民主"的"良心"地产大亨潘石屹夫妇等。

中共反腐最高级官员，政治局常委王岐山及其家人在郭文贵爆料中被指贪腐，并暗中控制着海航这个中国顶级的企业集团。