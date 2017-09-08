记者手记：香港中大大陆留学生的“自我审查”

图片版权 BBC CHINESE Image caption BBC中文记者观察所见，广场上一度有百多人聚集，人数随后已经减少。

傍晚的香港中文大学（简称中大），大学行政楼外的校园公车站挤满了刚刚下课的学生。但是这天有点不同：跟公车站只相隔一条马路的文化广场，正在成为香港政治争议其中一个最新的舞台。

每一个舞台都需要布景，而这个争议的布景，是一条写着“香港独立”的黑色横幅和一块贴满海报的民主墙。

但更吸引记者注意的，是文化广场上两群对骂的人，一方说普通话，另一方说广东话，大家互相叫骂。

一方用普通话，向另一边的人喊话。但话还没说完，另一方已经用广东话回喊：“听不懂！”、“回中国去罢！”

广场上有十多名穿深蓝色衬衣的校园保安员，观察着广场的情况，所幸这次叫骂未演变成肢体冲突。

对骂的人散去后，大家的注意力转到广场一旁的民主墙上，墙身以支架分划成几部分，其中一部分贴满写有“拒绝沉沦 唯有独立”的海报，另一个部分贴满写有“CUSU IS NOT CU”（中文大学学生会不等同中文大学）的海报，认为学生会的意见不代表所有同学的意见。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 中大学生会曾被批评容许支持港独的一方把海报贴满民主墙，学生会其后指已经把部份海报移除，让更多同学发表意见。

图片版权 AFP Image caption 中大学生会否认挂起"香港独立"的横幅。

BBC中文记者林祖伟周三（9月6 日）也到过现场，当时民主墙没有“反港独”海报出现，记者在校园采访，与多名中国大陆学生聊天，他们也不介意在镜头分享自己的看法，他们大多不支持港独，但认为学校应该给予学生讨论港独议题的自由。

其中一名来自中国大陆修读理科的男同学，向记者表示他出席了由学生会举办有关港独横额被拆的论坛，他称个人反对港独，认为香港如果通过23条，那学生就不应该再讨论港独，认为“言论自由是有自己的限度”，任何事情都要遵守法规。不过视频访问完成后不久，他专程回来找记者，说“怕有麻烦”要求匿名和不希望在镜头前露脸。

记者周五（8日）遇到的情况也差不多：民主墙前聚集了不少围观的人，穿梭其中，不时可以听到操普通话的年青人跟其他人聊天，但无法得知他们是不是中文大学学生，也没法知道他们是否来自中国大陆，因为记者向学生表露身份时，数次他们都转身就走，拒绝接受访问。

中文大学新闻系兼任讲师梁启智对记者表示，在香港留学的中国大陆学生不愿意公开谈论政治是一种“普遍现象”。

他认为，学生可能担心公开发表言论会影响自己日后的前途。

但是他透露，其实许多中国大陆的学生想法开明，下课后往往十分愿意讨论这些话题。

事件有甚么最新发展？

发酵了多天，中国官方媒体多次就事件发表评论。其中《环球时报》发表署名单仁平的评论文章，称赞早前据报因撕下民主墙上支持港独而与其他人发生口角的大陆女学生，认为这个举动“挺棒的”。

但中文大学学生会过去多次提醒，在墙上张贴标语时不可遮蔽、撕下或弄污他人的传单。

香港行政长官林郑月娥在周五（9月8日）发表声明，重申港独不符合“一国两制”、《基本法》以及香港社会的整体和长远利益，谴责这种“违背国家主权、领土完整和发展利益的言论”。

中大校长沈祖尧周四（9月7日）也发出公开信，指港独违反香港《基本法》，也违背他的个人意愿。学生会主席区子灏在同日举行的记者会期间，提到沈祖尧刚上任时因担心自己的说法会被视为学校立场而拒绝回应是否支持平反天安门事件，认为这个时候却在公开信中提及自己立场，改变“判若两人”。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港中文大学校方与学生会之间因“港独”横幅而关系紧张。

来自中国大陆的陈同学跟记者说，她认为民主墙是让各方都发出自己声音的地方，但现在争议各方都“各自站队”，自说自话，没有一个平台让双方直接交流意见。

她也透露，自己跟其他中国大陆留学生也有谈论近日中大校园发生的事情，只是他們都不会故意提出话题。

话毕，她再次重申她的要求：不要公开她的全名与就读的学系。