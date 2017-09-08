香港教育局副局长蔡若莲丧子被“恭喜”引争议

图片版权 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若莲透过教育局表示感谢各界关心。

香港教育局副局长蔡若莲儿子日前堕楼身亡，由于蔡若莲立场“亲中”，网上出现不少奚落她的言论，甚至有人在教育大学民主墙上贴上“恭喜”字句。

行政长官林郑月娥谴责事件，指言论自由不是没有限制的。教育大学透过闭路电视得知在民主墙上贴下字句的涉及两人，但暂时未知两人是否该校学生，校长张仁良对事件表示“痛心、内疚”，形容此行为“超越人性道德底线”。

而教大学生会认同有关内容带有“人身攻击”及“侮辱性”，已清除相关标语，但同时不希望校方借机收窄言论自由或“以言入罪”。

政治与丧子

蔡若莲的25岁长子潘匡仁日前堕楼身亡，警方指死者有情绪病纪录。据香港媒体报道，潘匡仁曾经在参加三项铁人比赛时严重受伤，出院后患上抑郁症。

事发后香港政府及不分立场的多个教育界组织都表达了深切慰问。蔡若莲透过教育局表示感谢各界关心。

但在网上则出现另一番景象。BBC中文发现有不少网民发表“幸灾乐祸”的言论。而香港教育大学民主墙上，更出现“恭喜”蔡若莲的言论，立刻引发各界抨击。

教大校长张仁良表示，校方翻查闭路电视片段，见到有两人在周四（7日）下午5时许，在民主墙贴上有关字句，但未确定两人是否学生。

张仁良表示如果是学生的话，会有程序处理，有关学生可能会受到纪律处分。

他称校方严厉谴责有关行为，自己责无旁贷，呼吁学生会反思管理民主墙的程序。

行政长官林郑月娥发表声明，对事件表示极度遗憾，予以强烈谴责，认为大专院校出现这种有违道德、冷血的言论，社会整体都震惊及悲愤。教育局局长杨润雄强调言论自由也要符合法例和道德标准。事件还引发多个团体到教育大学示威，要求“落井下石”的张贴者道歉。

图片版权 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大学民主墙接连引起风波，早前是贴满了“香港独立”标语，周四则被贴上奚落蔡若莲的字句。

为何会出现这些标语？

负责管理民主墙的教育大学学生会认为，有关标语“带有人身攻击及侮辱性内容”，已立即移除相关标语，否认标语是学生会贴上。

事件适逢多间大专院校近日出现“香港独立”海报而被校方以“违法”为由移除的争议，教大学生会发表声明指，虽然言论极具争议，但不希望学校借机收窄同学言论自由或以言入罪。

声明还说，“若有学生因提出于道德层面上具争议性之言论而被校方追究惩处，相信未来将会令学生更惧怕表达个人意见、自我审查，间接于校园造成白色恐怖。”

不过校长张仁良认为这说法言之尚早。

学生会会长黎晓晴对BBC中文表示，这不能只怪张贴者，而是“社会也有责任”。

她说，可能一些人对社会某些人与事的不满，没有合适的渠道让他表达，他的回应也得不到正面的回应时，好容易就把不满情绪宣泄出来。

她批评香港过往的教育相关官员有多番“不负责任的”说话，例如有官员归咎学生自杀是因为没有做好生涯规划，她认为这些言论“没有尊重死者”，亦增加了社会对政府的不满。

谁是蔡若莲？

蔡若莲在担任副局长前，曾任教联会副主席。

教联会是亲建制、“爱国爱港”的组织，2012年曾出版国情专题教学手册，指共产党是“进步、无私与团结的执政集团”。

图片版权 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若莲支持普教中及国民教育。

蔡若莲2016年曾以独立人士身分出参选立法会教育界，但不成功，同年获政府委任担任防止学生自杀委员会委员。

蔡若莲支持以普通话教中文、国民教育等在香港极具争议性的议题，所以当有消息她出任官员时，已引发很大的反对声音。

图片版权 Getty Images Image caption 专家关注针对蔡若莲的网上言论过火。

教育制度？

香港大学香港赛马会防止自杀研究中心总监叶兆辉表示，除了教大事件，亦留意到网上许多言论十分“刻薄”、“不负责任”。叶兆辉表示，每个家庭遇到家人离世都是好大伤害，常常会出现“自责”的情况，不应该再恶意抨击在别人伤口上洒盐，呼吁外界展示同理心给予家属空间。

叶兆辉说：“在别人最痛苦的时候制造伤害，一定不是强者的行为，会遭人鄙视……如果今天的教育制度，出现这些人，这一定是有些事情出错。”

他说社会一定要制造舆论压力，去压制这种行为，否则对社会带来的伤害只会不断扩大。

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