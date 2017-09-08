毛泽东逝世周年：崇毛为习近平带来难题

图片版权 AFP Image caption 中共第一代领导人毛泽东在1976年9月9日去世

中共第一代领导人毛泽东在1976年9月9日去世。多年来中国关于毛泽东的纪念活动都是官方冷和民间热，今年似乎也不例外。

在北京天安门广场的"毛主席纪念堂"经过维修从9月1日重新开放，中国社交媒体上的图片显示近日纪念堂周围广场上人数空前的民众耐心排场队等待参观纪念堂。

虽然毛泽东在中国是对立舆论的焦点人物，但毛泽东热近年来有增无减。反对者认为毛泽东是搞个人崇拜的"红色帝王"，他给中国带来了大跃进，大饥荒和文革，导致数千万人死亡。

但是毛派人士认为毛泽东为中国带来了民族独立，打下了工业化基础，实现了社会平等。毛泽东时期取得了国防的"两弹一星"，提高了中国的国际地位，保障了国家安全。

每天大批民众排长队在政治敏感的天安门广场上参观毛泽东的纪念堂，大批游客前往毛泽东的诞生地韶山和其他"革命圣地"旅游观光。但是有评论认为，新兴的对毛泽东的崇拜可能危及中国的政治稳定。

19大军方代表

就在讨论核心权力安排的中共19大召开前有报道说，毛泽东唯一嫡孙毛新宇少将这次被选入参加19大的解放军代表名单。除了毛新宇，解放军中还有其他几位前国家领导人和军队高级将领的后人也没有被选为参加19大的代表。

其他没有被列入19大代表名单的著名"红二代"军队官员包括前国家主席刘少奇之子刘源，前中共总书记胡耀邦的女婿刘晓江，前中央军委副主席张震将军之子张海洋，前国家主席李先念的女婿刘亚洲。

上月底当局公布了包括300解放军代表的19大代表名单。来自各界共2,300名中共党员代表参加本次中共19大。他们将在19大上选举出执掌最高权力的中央委员会和中央纪律检查委员会。

8月份在中国建军节后网络传出一段视频，其中显示在军方招待会上毛新宇似乎受到习近平冷落的内容。视频显示中共军委主席习近平举杯边走边与身边的军人碰杯问候，独对身边的毛新宇视而不见。

不过自2012年底担任最高领导人以来，习近平似乎比任何前任都热衷引用毛泽东讲话，甚至其本人通俗直白的讲话都有毛泽东的风格。他本人多次去过红色根据地，包括毛泽东纪念堂。他还让中共官员"永远高举毛泽东思想的旗帜"，警告"外国敌对势力"。

政治平衡术

中国的左派人士也喜欢说习近平重视毛泽东思想，并说习近平接触过农村和底层社会的经历使他符合毛泽东式的接班人的条件。

不过文革前习近平的父亲习仲勋就受到整肃并且多年被监禁，未成年的习近平也受到了牵连。1978年毛泽东时代结束后习仲勋才获得平反。

有分析说习近平对毛泽东的态度十分复杂。毛泽东作为一个浪漫的革命家主张革命造反，反对统治精英。而习近平时代的中国早就放弃了毛泽东时代的经济和社会理想。中国从毛时代的平均社会已经变成了世界贫富悬殊最大的国家之一。

作为红二代的习近平其领导权威一大部分来自中共的传统，毛泽东在其中占据重要地位。但经久不衰的毛泽东热和崇毛左派的舆论影响力又能对中共一党专制形成挑战。西方专家甚至认为，如果中国举行自由选举，新毛派候选人很可能够赢得选举。

似乎支持毛泽东的左派势力暗合国际反统治精英的政治潮流，诸如在美国底层民众和民族主义者支持特朗普，英国主张脱欧的右翼和左翼政治领袖受到大批民众支持。

毛泽东忌日到来到19大秋季召开，习近平会一直面对这样的意识形态难题，即他要在捍卫毛泽东思想遗产的左派和主张深化市场经济改革势力中间搞好平衡。