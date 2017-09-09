香港教大民主墙再现风波 学生会长称“中港矛盾需反思”

图片版权 Students' Union, Education University of Hong Kong Image caption 教育大学民主墙接连引起风波，早前贴满了“香港独立”标语，之后被贴上冒犯字句。

香港教育大学的民主墙出现“恭喜”香港官员丧子的字句后，又出现了奚落中国内地著名民主人士的字句，今次被“恭喜”的是已去世的诺贝尔和平奖得主刘晓波及其遗孀刘霞。

网上照片显示，教育大学的民主墙被贴上“恭喜”刘晓波离世的字句，又“祝贺刘霞被我党软禁”，字句以简体字撰写，暂时未知张贴者身分。BBC中文无法独立核实教育大学民主墙上的相关内容。

教育大学回复BBC中文查询时表示，强烈谴责事件，并已将物品移取，会翻查闭路电视彻查事件，并称有需要时会报警。

教育大学学生会会长黎晓晴对BBC中文表示，校方不应该追究学生。

总部位于香港的中国人权民运信息中心在网站上引述刘晓波家属指，“海外什么人都有，对标语的内容‘不想知道’”。该中心亦强烈谴责有关标语。

图片版权 EPA Image caption 刘晓波（左）与妻子刘霞

校方移走标语

教育大学指，在今日（9日）清晨发现冒犯性言论，校方按照既有政策，已将相关物品移取。

教大表示：“鉴于近日学生会民主墙接连出现恶意言论，教大表示极度遗憾。校方将加强保安及巡逻，有需要会报警处埋。”

教大重申，享有言论自由的同时，亦应以和平、客观的态度讨论事情。

校长张仁良昨日高调召开记者会，回应“亲中”教育局副局长蔡若莲丧子被“恭喜”的事件，并在会上向蔡若莲及其家人“致万二分歉意”。

教育大学学生会会长黎晓晴接受BBC中文访问时，批评校方处理两宗事件上“双重标准”。

“没有看到校长向刘晓波或刘霞及其家人致上歉意，亦没有称很内疚、很痛心。”她质疑校方处理手法有分歧是基于政治立场。

图片版权 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 蔡若莲丧子获香港各界关心，不过网上和校园民主墙却有奚落她的言论。

在蔡若莲事件中高调作出谴责的包括香港行政长官林郑月娥、教育局局长杨润雄、多个团体及政治人物，暂时未知他们会否就刘晓波夫妇的事件有进一步回应。分析认为因为刘晓波及刘霞的身分比较特殊，会让他们的立场变得尴尬。

刘晓波在中国被判刑，在海外则被视为民主英雄，他和其他人联合起草了要求推进民主的《零八宪章》后，以“煽动颠覆国家政权罪”被判监，后因患肝癌在拘押期间病逝并海葬。

“矛盾爆发”

黎晓晴相信今次张贴者是刻意利用刘晓波去攻击对手，反映不同政治立场的一些角力，她认为民主墙上接二连三出现这些标语，要归究于社会上没有足够渠道表达不满，又或是在社会上没有得到适当回应。

香港大专院校的民主墙风波并不只是香港中文大学及教育大学。

香港城市大学学生会表示，其民主墙上亦有出现针对蔡若莲冒犯标语，会方已移除有关标语，强调民主墙上张贴的任何东西都需要符合规定，有中英文全名及学生编号。

该校民主墙早前亦被来自中国的学生贴上“香港是中国领土不可分割的一部分”的标语。

多间大专院校都有人贴上“反港独”的标语，或是有人撕下“港独”标语，有关行为获中国官方媒体表扬。

图片版权 STUDENTS' UNION, CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 各大专院校的民主墙成为两地学生的战场。

黎晓晴称这些事件或会加深中港矛盾：“这是无可避免会出现的事情，其实矛盾一直都存在，只是此事让矛盾爆发出来。”

她回忆起早前在教大校园内挂上“香港独立”横额声援香港中文大学，遭操普通话、称“港独犯法”的女生上前阻挠。双方争论到“香港独立”是犯甚么法。

黎晓晴认为，中国言论及新闻自由比较封闭，大陆学生自小被灌输强烈的爱国意识。

“他们（大陆生）认为来香港也是一样，但其实我们很不同，有言论自由，这是两地学生最不同的地方。”

黎晓晴说：“变成如此情况，社会各界都需要反思。”