台湾人李明哲将受审　百余天来“颠覆罪”案情如何发展？

图片版权 Reuters Image caption 李明哲妻子李凈瑜9月9日召开行前记者会。

台湾民进党前党工李明哲涉及“颠覆国家政权罪”一案将于周一（9月11日）在湖南开审。被中国政府关押至今176天，李明哲案如何发展？

中国政府的“下一步”使得李明哲案再次成为焦点。中国湖南省岳阳市中级人民法院9月7日公告，将于9月11日公开审理李明哲“颠覆国家政权罪”。

据报道，李明哲的母亲及妻子李凈瑜于9月10日分别前往中国大陆。

台湾行政院大陆委员会周六（9日）表示，以“全力营救李明哲”为第一优先，案发以来政府始终秉持“在维护国家尊严的前提下，确保李明哲的安全，尽一切力量让他平安返国。”

谁陪同李明哲家人去大陆听审？

陆委会表示，陆委会的主要工作是向陆方查证讯息、协助家属办理旅行证件及交通、要求入境之后的人身安全保障。陆委会澄清并没有帮李明哲聘请律师，只是应家属要求提供法律专业人员以供咨询。

此行由法律专业人士、海峡交流基金会人员以及民进党前立委陪同李明哲家属，陆委会人员没有随行。

目前已确定李凈瑜及李明哲的母亲能够入境，随行人员能否全数入境则有待飞机于预订的傍晚时间降落后才能得知。

李凈瑜行前说了什么？

图片版权 Reuters Image caption 李凈瑜9月10日抵达机场准备前往中国大陆，表示不接受采访，该说的已在行前记者会说明清楚。

李凈瑜9日举行记者会表示，希望台湾人民能体谅，若是看到李明哲在非自由意志下，于法庭上做出或说出难堪的言行，都要明白，这是在中国政府的强压之下所造成。

李凈瑜说，如果她如外界担心的一般，前往中国大陆之后被失踪或成为人质，“倘若我真遭遇如此厄运，请大家不要营救我，我自有自处之道”。

在记者会上，将陪同李凈瑜前往的民进党前立委王丽萍表示，李明哲的母亲认为，“李明哲应该向祖国认错道歉，李明哲就可以回来。”对此李凈瑜回应：“有关我婆婆说的话，我不一定同意，但身为晚辈我不能公开说。”

王丽萍表示，她是透过媒体才知道李明哲的母亲也要前往中国大陆，她认为李明哲的母亲是受到中方的策动。

陆委会在新闻稿中表示，李凈瑜一方称政府协助李明哲母亲赴中国大陆探视是两面手法及配合中国大陆的作法，当中恐有误解。

到了中国大陆能做什么？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 李凈瑜4月接受BBC中文專訪時說，她不会接受两岸掮客私下交易将人带回来，换作是李明哲也不会接受。

根据中央社报道，民间司法改革基金会申诉中心主任萧逸民表示，他在9月8日直接与中国岳阳中级法院联系，表达有台湾法律团体要申请旁听，对方称必须透过国台办申请。萧逸民引述陆委会的说法，称核准的机率非常低。

人权组织“寻找李明哲”在Facebook专页上发文，表示经过查证，中国政府配给李明哲的律师具有党支部书记、岳阳市第七届人大代表的身份。

萧逸民说，根据中国《刑事诉讼法》，李明哲案只有近亲属可旁听，符合资格的只有李明哲父母与妻子。就他所了解，“他们是有准备李凈瑜可以进去，但是除了三位法定可以去的人之外，不允许其他人陪同，包括海基会成员。”

李凈瑜在机场不接受采访，她在行前声明中表示：“我去，不是要挑衅，也不是要去争辩，而是要看到正义降临，让李明哲可以尊严、快速、平安地回到台湾。希望大家共同祝福李明哲平安归来。”

李明哲案时间轴：

3月19日：李明哲从澳门入境中国大陆，在珠海拱北关口被拘留

3月24日：李明哲妻子李凈瑜召开记者会要求中国政府公开案情

3月29日：国台办发言人马晓光在例行记者上会证实，李明哲因涉及“危害国家安全”，正接受有关部门调查，但未透露李明哲身在何方，也未说明具体罪状

4月10日：李明哲之妻李凈瑜欲赴北京营救丈夫，但仍在效期内的台胞证被注销，因此无法入境中国大陆。同日晚间，李凈瑜发表“李明哲妻李凈瑜给台湾人民的一封信”，称不会接受掮客的条件，也决不向强权哀求，她表示会“战斗下去”

4月27日：台湾总统蔡英文首度表态指出，别让李明哲案成两岸阻碍

5月19日：李凈瑜赴美国，参加美国联邦众议员外交委员会（Foreign Affairs Committee）举办的“在中国失踪、监禁与虐待：妻子为丈夫的自由申诉”听证会

5月26日：国台办宣布李明哲涉“颠覆国家政权罪”，由湖南省安全机关逮捕

6月14日：中国表示已为李明哲指派一名律师，但未透露律师姓名

9月6日：自称是李明哲委任律师的张忠伟致电李凈瑜，要求李凈瑜立即前往中国大陆，因李明哲案即将审判

9月7日：中国湖南省岳阳市中级人民法院公告，将于11日公开审判李明哲

9月10日：李明哲的母亲及李凈瑜前往中国大陆

为何失去音讯？

图片版权 BBC Chinese Image caption 李明哲是从澳门入境广东珠海后失踪。

据台湾《苹果日报》报道，李明哲现年42岁，长期关注中国民间社会发展及维权人士议题。

他目前在文山社区大学担任学程经理人，负责规划课程。

虽说是“社区大学”，但文山社大实际上是社区组织，其宗旨是对其根据地台北市文山区“分析本行政区土地人口历史人文特色”。

据报道，李明哲这次到中国是携带岳母病历到广东求医，与公务无关。

台湾人权促进会表示，李明哲长期在网路上和中国朋友分享“台湾的民主经验”，并时常寄书给他们。

文山社区大学校长郑秀娟3月29日表示，李明哲透过微信和中国友人分享台湾民主转型的经验，可能被中国政府视为“敏感”议题。

台湾人权促进会秘书长及人权公约施行监督联盟执委邱伊翎3月24日表示，这是第一个台湾NGO工作者入境中国后失踪的个案，倘若两岸政府不慎重处理，将造成寒蝉效应。