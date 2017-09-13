“一带一路”将把香港带向何方

图片版权 Hong Kong Government Image caption 林郑月娥透露香港参与“一带一路”合作的细节，强调提供法律、金融等专业服务。

上任两个多月的香港新特首林郑月娥（Carrie Lam）周一（9月11日）在香港举办的第二届一带一路高峰论坛上称，特区政府将给予"一带一路"项目财政支持。

参与中国领导人习近平亲自倡导的"一带一路"战略，俨然已成为新一届香港特区政府的旗舰经济政策之一。在此之前，林郑月娥于8月初访问了北京。在这次就任特首后的首次北京之行中，林郑月娥分别与中国商务部、发展改革委、央行、证监会等部委和机构负责人会面。

中新社称，林郑月娥与上述部门会谈的内容均涉及香港参与"一带一路"建设事宜。

但有香港政界人士接受BBC中文采访时质疑，如果香港被放到一个没有太多真正商业因素或者盈利前景的政治游戏当中，恐怕这些项目会扰乱真正的香港产业发展。

专业服务

"一带一路"全称是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，是中国政府在2013年倡议并主导的跨国经济带。今年5月，北京举办的一带一路高峰论坛邀请到130多个国家代表出席，主要来自东南亚、中亚和一些欧洲国家。但澳大利亚、印度等国家拒绝参加中国主导的这一倡议。

香港财政司司长陈茂波说，香港可以为一带一路项目带来资金融通。比如建筑类公司在香港通过IPO、债券等方式融资。香港还可以为一带一路项目的争端提供法律仲裁。

国际金融公司首席投资官Ram Mahidhara说，一带一路沿线连接69个国家，保守估计基础设施的投资有5万亿美元。这里面中国会通过亚投行等金融机构投入9000亿美金。此外80%的融资应该来自私人部门。

香港已在今年6月加入亚投行。

香港商务及经济发展局局长邱腾华透露，香港提供的专业服务可以包括，项目融资、银团贷款、风险投资、风险资本、法律、会计、专利、知识产权保护等。

"我们很快会设置一个一带一路商会，"邱腾华说。

Image caption 香港参与“一带一路”项目，首先谋求在东盟区域发挥专业服务特长。

林郑月娥在峰会演讲中强调，上周香港跟东盟完成了自由贸易协定的谈判，今年年初香港还在印尼首都雅加达开设了新的经贸办事处。此前，她就任后的首次外访选择了新加坡和泰国。

"东盟将会在一带一路中扮演非常重要的角色，在这个地方已经有很多的合作项目在进行，"她表示。

香港铁路有限公司主席马时亨举例说，政府控股75%的港铁在香港员工有1.8万人，在海外市场有2万员工。"我们有一个比较好的盈利模式。我们会把火车站和地产行业发展连接起来一起做，"马时亨说，目前港铁正在评估把自身模式复制到东盟的可能性。

中国商务部副部长高燕称，香港参与"一带一路"项目的主要方式可以包括：在一带一路沿线国家推广人民币业务，强化全球离岸人民币业务枢纽地位和国际资产管理中心功能等；可以成为一带一路特别是海上丝绸之路的重要交通枢纽和贸易物流中心；打造专业服务平台，为重大项目建设提供咨询、国际联系和专业配套等服务；把推进粤港澳大湾区城市群建设作为香港深度参与一带一路建设的重要支点。

你的器材不支持播放多媒体材料 什么是“一带一路”？“一带一路”为中国带来了什么？为沿途其他国家又带来了什么？

政治游戏？

香港立法会议员莫乃光接受BBC中文采访时表示，"一带一路"可能给香港的专业人士带来机会。但大多数人对如何真正参与这些项目感到不确定。

"换句话说，我觉得政府说得很多，但还没有具体策略。目前对于香港产业来说，这更多还是一些口号。"

相比普通商业项目，一带一路的项目具有特殊性。中国铁建股份有限公司董事长孟凤朝认为相关项目有三大风险，即政治风险、经济风险和安全风险。

"有的国家权力更迭比较快，这一届政府定的事，下一届政府能不能实施就很难说……安全方面，（如果）对这个国家的文化、风土人情以及政局不稳这些情况了解不清楚，可能实施项目的时候就出现一些安全的问题。"孟凤朝说。

莫乃光表示，对香港来说，一个重要的考量是如何给本地人创造更好的工作机会。香港失业率很低，现在需要的是有增长前景和更好收入的工作。如果政府的策略只是让大家去一带一路沿线国家和粤港澳大湾区工作，恐怕这非常不负责任，也不能给香港人民和香港经济带来什么好处。

"对未来最主要的担心是，这些一带一路项目有多少是在商业上可行的？有多少只是出于政治目的？香港商界需要的是真正的商业机会。如果我们被放到一个没有太多真正商业因素以及盈利前景的政治游戏当中，恐怕这些项目会扰乱真正的香港产业发展。"他说。