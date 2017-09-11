李明哲认罪“颠覆国家政权” 台湾该如何反应？

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 从法院发布的视频中可见留着平头的李明哲。

台湾NGO工作者李明哲周一（9月11日）在中国出庭，当庭承认触犯颠覆国家政权罪。他的罪状为何？台湾社会反应又是如何？

被中国政府关押至今177天的李明哲周一首度公开露面，在湖南省岳阳市中级人民法院受审，中国籍的彭宇华是同案另一名被告。李明哲与彭宇华的家属、部分人大代表、政协委员、境内外媒体记者及各界群众30多人旁听。

庭审过程由岳阳市中级人民法院官方微博发布视频片段直播。李明哲当庭表示自己的行为确实触犯颠覆国家政权罪。他在陈述中感谢“执法单位的文明办案”，表示这和他“过去在台湾接触对中国有偏见的媒体的报道”有很大的不同。他表示，经由看守所的电视新闻，“对中国有重新的认识”。

“看守所的资讯让我认识到，过去我的思想和接触到的资讯是错误的，”而从这些“错误思想导致我触犯一些犯罪行为”他表示“认罪与悔罪”。

李明哲案自上午9时30分开庭审理，庭讯在下午1时40分结束，法官当庭宣布择期宣判，李明哲当场还押。

李明哲“罪状”？

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 李明哲（图左）及彭宇华（图右）均当庭认罪。

根据岳阳市中级人民法院网站发布的新闻稿，公诉机关指控自2012年开始，彭宇华先后创建了系列QQ群，拉拢李明哲等数十名境内外对中国政府和社会主义制度不满的人员，成立了旨在颠覆国家政权、推翻宪法所确立的基本政治制度的组织“梅花公司”。

新闻稿中称：“彭宇华、李明哲还分别通过网络平台与线下聚会，组织成员插手、炒作近年来国内发生的热点事件，发布诋毁、攻击政府、国家基本制度的言论，通过肆意歪曲事实、利用舆论挑起不明真相的人群仇视政府和社会主义制度等方式，诽谤和攻击中国政府和社会主义制度，企图颠覆国家政权、推翻社会主义制度，严重危害国家安全和社会稳定。”

根据中央社报道，李明哲在庭上表示，他是经由微博认识彭宇华，彭宇华主动加他通讯软体QQ，把他加入“围观中国”群组，他们在群组中发布攻击中国共产党现行制度、中国政府的文章。李明哲也承认在微信、QQ、Facebook上传这些内容，以及六四事件、西方颜色革命等文章与影片。

李明哲说彭宇华要他负责教育工作，彭宇华发给他梅花公司的企划书，要他写感想与建议。他说成立梅花公司分前、中、后三期推展，目的就是要意图颠覆政权，而为了达到目的，还要建立海外媒体、律师的联系网络。

对于起诉书中指李明哲在2015年与他人讨论以暴力方式颠覆国家政权，李明哲表示“我从来不觉得要排斥暴力革命”、“暴动迟早的”，他也承认是他所言。

“李明哲我以你为荣”

图片版权 李明哲救援大隊

李明哲之妻李凈瑜旁听审判，周一下午召开记者会，她露出双手上“李明哲我以你为荣”的刺青。

她在声明中说：“失去自由的人有言不由衷的特权，我是一个自由人，我没有这份特权，我必须继续捍卫李明哲的尊严。今天，世界和我都一起见证了这一场政治大戏，也见证了台湾的核心信仰与价值和中国的差异性，不用我再多说什么。”

“我们都是李明哲”

台湾社会民主党创党召集人范云在Facebook发文写到：“捍卫人权，李明哲无罪！全民一起呼吁：尽速让李明哲回家！”

李明哲认罪消息传出后，台湾一些民众在Facebook上使用“#我们都是李明哲”来表达对李明哲“被认罪”的不满。

“李明哲救援大队”在庭讯后发表声明，表示“这场表演性十足的‘审判’，非但无法为李明哲定罪，反而再次唤起了台湾民众对过去戒严时期滥用‘叛乱罪’以言治罪的白色记忆。”

声明稿中称：“走过白色恐怖，认同民主自由的台湾人民，非但不会被这场法庭大戏愚弄，更将看穿中国领导人口中‘依法治国’的虚罔。”

台人权团体：“不要恐惧”

图片版权 BBC Chinese Image caption 李明哲是从澳门入境广东珠海后失踪。

成立“李明哲救援大队”的台湾人权团体“台湾人权促进会”副秘书长施逸翔接受BBC中文采访时说，李明哲的“被认罪”确实会对台湾人前往中国旅游、工作或进行民间交流产生一些寒蝉效应，但人权团体给台湾人民的建议是“不要恐惧”，“要坚信我们信仰的价值”。

施逸翔认为，台湾人民应该要相信多年来建立的自由、民主、人权价值。台湾人能够行使言论自由，在司法审判中能有基于公平审判原则的人权保障，也能透过集会游行争取本来就属于人民的权力，但“很遗憾我们在台湾所拥有的这些价值，在中国是真空的，是被共产党当局剥夺的。”

他呼吁台湾人民要推动政府坚守这些价值，并持续向中国政府表达这些价值对中国人民的重要性。

下一步该怎么做？施逸翔说，应该要有更多台湾人民支持李明哲，进而说服更多香港、中国人民站出来支持这些价值。“唯有这样的努力，才有可能我们不会看到下一个李明哲被审判。”

总统府：“相当关心”

总统府发言人黄重谚周一下午表示，高度关注李明哲事件，政府相关部门目前也正全力协助李明哲家人，以救人为第一优先。

黄重谚表示，政府一贯的立场，是在维护国家尊严的前提下，确保李明哲的人身安全，尽一切力量，让他能够平安返国，目前相关工作也正由政府各部门持续积极进行中。

李明哲案时间轴：

3月19日：李明哲从澳门入境中国大陆，在珠海拱北关口被拘留

3月24日：李明哲妻子李凈瑜召开记者会要求中国政府公开案情

3月29日：国台办发言人马晓光在例行记者上会证实，李明哲因涉及“危害国家安全”，正接受有关部门调查，但未透露李明哲身在何方，也未说明具体罪状

4月10日：李明哲之妻李凈瑜欲赴北京营救丈夫，但仍在效期内的台胞证被注销，因此无法入境中国大陆。同日晚间，李凈瑜发表“李明哲妻李凈瑜给台湾人民的一封信”，称不会接受掮客的条件，也决不向强权哀求，她表示会“战斗下去”

4月27日：台湾总统蔡英文首度表态指出，别让李明哲案成两岸阻碍

5月19日：李凈瑜赴美国，参加美国联邦众议员外交委员会（Foreign Affairs Committee）举办的“在中国失踪、监禁与虐待：妻子为丈夫的自由申诉”听证会

5月26日：国台办宣布李明哲涉“颠覆国家政权罪”，由湖南省安全机关逮捕

6月14日：中国表示已为李明哲指派一名律师，但未透露律师姓名

9月6日：自称是李明哲委任律师的张忠伟致电李凈瑜，要求李凈瑜立即前往中国大陆，因李明哲案即将审判

9月7日：中国湖南省岳阳市中级人民法院公告，将于11日公开审判李明哲

9月10日：李明哲的母亲及李凈瑜前往中国大陆