图片版权 EPA Image caption 中国官方的数字显示，中国新能源汽车产销量、保有量全球占比均超过50%。

中国工业和信息化部副部长辛国斌在天津一个国际论坛上，透露当局已经启动停止生产销售以汽油或柴油驱动的传统汽车的研究，引发讨论。但中国是全球最多汽车的国家之一，真的能推动吗？

新华社的英文稿引述辛国斌的讲话，要求汽车制造商需要认清情况，并“改变他们的策略”。但他在论坛上没有给出具体的时间表。

此前，英国宣布计划在2040年起禁止出售柴油车和汽油车，法国也有类似的计划。

根据中国政府的最新数字，截止2017年8月，国内总共有三亿多台汽车。要将这些汽车全都换成新能源车，似乎是一件庞大的工程。

计划可行吗？

图片版权 EPA Image caption 中国政府提供补贴，鼓励更多驾驶人转用电动车。

香港理工大学电机工程学系郑家伟教授认为，在中国推行电动车“大有可为”。

他跟BBC中文说，中国能生产许多电动车的主要零件，而且技术发展与欧美国家差不多。

中国官媒最新数字显示，截示2017年5月，全国约有16.1万个可让公众为电动车或油电混合车充电的设施，而全国则有约100万辆电动车。

有分析指，中国停售传统燃油汽车的时间不会来得特别快，因为许多充电设施建在不方便驾驶者的地方，属不同系统的充电设施也没有做到互联互通，这个对在中国推动电动车造成许多制肘。

郑家伟认为，随着电动车的技术和充电设施等基础建设改进，消费者对电动车的接受水平会越来越高。

北京大学汇丰商学院英国校区主任刘芍佳也指，中国在制造传统汽车的技术上比较落后，反而在电动汽车的发展上有自己的制作平台，也有自己的研究能力，在这方面的技术不比欧美逊色。

他对BBC中文说：“电池基本上充一次电大概能跑300到500公里之间，大家都是这个数。”

“一个是充电的时间，一个是充电后汽车所走的里程数。基本上，全世界都在一个起跑线上，没有谁说特别领先，也没有谁特别落后。”

图片版权 AFP Image caption 刘芍佳认为传统汽车被淘汰以后，加油站可以改装成充电站，加油站员工也可以接受再培训。

对现有的汽车产业有甚么影响？

刘芍佳认为，电动车和使用传统燃料的汽车其实使用许多相同的零件，例如方向盘、车身结构等等，改变有限，所以对汽车制造业“冲击不大”。

他说：“对传统车厂来说，对他们的冲击只是发动机那部份不要了，然后重新把车子改造一下，在四个轮子旁边装四个电动机，就是电动车了。”

电动车不用到汽油站入汽油柴油，刘芍佳认为这个问题可以透过工业结构调整来适应，例如把加油站改装成充电站，重新培训加油站的员工让他们可以在新的部门找到工作。

刘芍佳强调，电动车能否真正减少污染在于视乎电力的来源，而中国现在仍然十分依赖烧煤来发电。中国需要仿效欧洲一样用其他方式，例如天然气和再生能源来发电，才可以真正透过转用电动车来达到改善环境的目的，否则得不偿失。

“如果我们说，烧汽油还是烧煤来作为动力的话，那肯是烧汽油对环境的污染要比烧煤低得多。”