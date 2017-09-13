观察：为什么高中国文课要学文言文？

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争议再起的原因是台湾教育部审议2019年将实施的12年国民教育课纲，其中国语文课纲进入教育部课审会程序后，高中分组建议将文言文调降至最多30%。文坛及学界的重量级人物纷纷出面为支持或反对阵营背书。

台湾教育部在9月10日决议，维持原课纲草案内容，将文言比例订为45%至55%，必读选文20篇。此次虽然看似“保卫派”的“胜利”，但高中课文中的文言文比例在几次修订以来，已从七成以上逐次降低。

在台湾调降文言文比例时，中国大陆从2017年9月份开始，全国中小学语文教材统一采用由教育部直接编写的全新“部编本”，小学课本文言文比例占30%，中学文言文课文占五成，来到历次修订文言文课文比例的新高，亦引发讨论。高中课程则没有大改，仍维持必教古文20篇，诗词曲50首，文言文占课文比例的五成。

“文言文是基础”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾教育部课纲审查委员会计划降低文言文的教学比例。

超过20年教学经验的台湾北一女中国文教师欧阳宜璋对BBC中文说，文言文是中文学习者的语文基础，许多现代中文都有文言文的元素在内。她进一步说明，文言文比较精确、构造比较紧密。而白话文是“辐射的发散、让学生自己去联想与诠释”，能运用在创作，但文言文仍是基础。

而高中国文教育的核心为何？欧阳宜璋认为“语文应用能力”的基础应该在小学及初中时培养起来，高中则应在此基础上学习文学、文本分析能力。

欧阳宜璋也曾在国立台湾大学师资培育中心开设国文科教育实习课，她认为国文老师的专业就是要“把学生不懂的文言文转化成能应用”。现在很多高中国文老师会在文言文教学时，辅以现代散文及时事来帮助学生理解课文。

“文言文只要做到两件事”

图片版权 Getty Images Image caption 陈茻认为，钻研文言文在被写作当时的时代意义，是文化菁英做的事。

“要跟当代有关，文言文一定竞争不过白话文。所以我觉得文言文不应该是义务教育这么重视的东西，文言文应该是文化菁英经营教育。”陈茻对BBC中文说。

陈茻毕业于台大中文系，目前在体制外教室带学生读人文经典、探讨社会问题，曾受邀至香港书展谈他的著作《地表最强国文课本》。

陈茻认为义务教育中的文言文只要做到两件事就好：一是能够引发有潜力成为“文化菁英”的人对古文的兴趣，二是要能更够与当代文学及文化接轨。

他认为文言文存在现代的价值应该是做为史料，而不是因为与当代现象相似而有价值。而钻研文言文在被写作当时的时代意义，是文化菁英做的事。

陈茻认为“对社会议题的解读能力”是高中国文教育的核心。在资讯爆炸的时代，学生的阅读量不一定比老师少，因此他认为，要能够思考并清晰表达出自己意见才是学生必须学的。

他认为如果声称“文言文对语文能力有帮助”的一方有使用文言文的语法教导学生写出“更精炼、语法更正确”的白话文，这样才能证明文言文对现代作文的帮助，但他从来没有看过这样的教法。“如果要学生写出简洁的白话文，就让他们看好的白话文范文就好了，为什么要绕一大圈读古文？”

“对现代汉语有帮助”

图片版权 Getty Images Image caption 冯老师表示，文言文是现代语法的根源

在中国广东省担任语文教师20多年的冯老师对BBC中文表示，文言文是现代语法的根源，把根源巩固好了，对现代汉语语法更有帮助。冯老师举例，从古文中能明白一些字词的意义、出处，特别是成语，在现代汉语中就能更准确的运用，从而提升学生的阅读理解和写作能力。

在课堂上，冯老师会让学生认识到文言文和现代汉语的密切关系，让学生不会感觉文言文距离遥远。而在文言文上也要扎实下功夫，该默写背诵的不能遗漏。冯老师说，学生的文言文水平提升之后，他们现代汉语写作会慢慢进步，“在学生尝到进步的甜头后，学生都还是很有兴趣学习文言文的。”

冯老师认为“文言文必须要传承”，他曾经到过台湾，他认为台湾保留下的汉语本源比大陆多，是一个好的现象。

而高中语文教育的核心为何？冯老师认为应该是“学习传统文化”，不仅仅停留在文字，而是通过文字文段的建构，深刻的去理解中华文化的内涵。

香港：中文的外语教学法

图片版权 Getty Images Image caption 在两岸三地的语文教材中，集结孔子语录的《论语》当中的篇章是必选文。

香港自2015年开始，高中中文科引入12篇文言范文，2018年文凭试（DSE）开始考核，分数占中文科总分6%。香港中文科新制考试2007年开始试行，取消高中26篇范文，部分教师和学生认为没有范文无从准备，一些学者则认为这导致学生中文水平下降，文言文表现特差，要求重设范文。

在香港担任中国语文老师7年的陈老师接受BBC中文采访时说，香港把中文当成外语来教学。 她解释这是因为受到外国语言学的概念影响，所以必修的“中国语文”，考题分成听、说、读、写。“中国文学”则是选修科目。

陈老师认为香港的语文能力教育强调的是“能力”，但训练不是以文言文为基础，而是以文义理解及考试技巧的操练为主，现代白话文在文义理解中占大比例，因此上课也会教到。但在考试制度引导教学之下，考试触及到的内容太多，因此只能填鸭式的教学。

而中学语文教育的核心，陈老师认为“文学素养”是最重要的。“你欣赏这么多美文，你不可能是一个脑袋空空的人，也不可能是一个完全不懂得写句子的人，你可能不会写得很好，可是你会有一个基础能力。”

考试引导教学

图片版权 AFP Image caption 在台湾街头可见补习班贴出的榜单。

BBC中文发现，两岸三地的国文老师都不约而同表示，文言文在大考中占有重要地位，熟读文言文可以帮助学生拿到一定程度的分数，因此分配给文言文的教学时间一直居高不下。

北一女国文教师欧阳宜璋透露，很多现当代的创作者是自由发挥，因此在大考题目出到新诗或现代文的文义理解时，会发生原作者也“答错”的情况，学生多次向她反应过“不知道白话文的精准度怎么拿捏。”而文言文的题目从写作目的到文句理解，都比较能有具体、标准的答案。

中国的冯老师说，古文是语文考试中比较容易拿分的项目。香港的陈老师也表示，学校会要求学生熟背指定的12篇范文，“反复的背，反复的考，因为这是学生最有安全感的一部分。”

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