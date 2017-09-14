誓言淘汰石化燃料车辆 中国又要引入乙醇汽油

图片版权 Reuters Image caption 美国、巴西等国早已推广使用玉米等农产品制成的车用乙醇。

继中国工业和信息化部官员称已开始研究淘汰以电油柴油驱动的汽车后，中国官方又发布计划在2020年前在全国推广使用车用乙醇汽油。

中国当局计划推广的车用乙醇汽油又称为E10，在普通的汽油加添10%的乙醇，而乙醇则从玉米、小麦等农产品发酵而成。

中国官方发出的文件指，推广使用车用乙醇汽油可以改善国内的能源结构，并减少汽车二氧化碳等污染物的排放。

但有专家对BBC中文表示，这计划能否真正实现、以至能否真正改善中国污染情况，还有许多因素需要考虑。

要食物还是燃料？

图片版权 PA Image caption 中国政府计划2020年在全国推出混合10%乙醇的汽油。

香港理工大学应用生物及化学科技学系副教授兼副系主任容家富指，学者普遍不希望从农产品制造燃料，因为这些来源本可用作食物，这样做会使供应减少。

他向BBC中文指出，这就是“food versus fuel”（要食物还是燃料？）的问题。

北京当局发出的文件透露，政府早在2001年为处理一些开始变质的粮食，便开始试验生产生物燃料乙醇试点。容家富认为，这种方式其实还可以。

根据路透社的数字，中国现存约2亿吨玉米库存，每年生产足够的乙醇汽油需要消耗约4500万吨玉米。换句话说，中国可能4年多便会完全耗尽那些库存。

他指出，除了用农产品可吃的部分，废弃的部分也可以用来制作车用乙醇，称为纤维素乙醇。这种方式在技术上是可行的，能否在商业上应用是另一个问题。

驻北京的绿色和平能源分析员罗拉（Lauri Myllyvirta）承认，纤维素乙醇的制造成本比较高，但目前国内普遍把这些废弃的部分烧掉，产生空气污染。他认为把这些部分转化成燃料是一个“有用的投资”。

他向BBC中文强调，推广车用乙醇这个计划能否真正改善中国的污染问题，关键在于选用什么原材料。

他说：“如果计划主要用食物来生产燃料，整件事情都会变得复杂。”

“例如，种植农产品时，田里的机器都需要燃料，还需要施肥。你要比较一下，这个过程中耗费的燃料多，还是整个过程完结后你能生产的燃料多。”

图片版权 Getty Images Image caption 车用乙醇能否真正帮助解决中国的污染问题？专家说，还有许多因素需要考虑。

要车用乙醇还是电动车？

有研究显示，大部分近年出产的汽车都无需改装就能使用混合10%乙醇的汽油，但是在其他方面需要作投资。

容家富认为，中国全面推行计划时，需要投放资金大量增加乙醇供应，以满足新的需要。他说：“试想想，一辆车需要多少乙醇？”

根据路透社的数字，计划推出后，中国可能每年要生产约1500万公吨的乙醇才可以满足需求，远高于官方在2020年前每年增产至400万吨的目标。中国也需要在全国建造约36家新工厂，成本约360亿元人民币。

但是早前工信部副部长辛国斌已经发话，早晚要淘汰以汽油和柴油驱动的车辆。到那个时候，这些投资是否全都报废？

容家富认为，中国距离全面淘汰传统动力汽车尚有一段时间，而在这段期间汽车仍要需要使用汽油，推广使用车用乙醇汽油的确能减少碳排放。

官方新华社也引述业内人士指，完全不用汽油和柴油驱动的新能源汽车早晚会成为趋势，但转换过程有多快仍然取决于技术和配套设施等发展。