政治变化影响消费：习酒，云烟和小熊猫

图片版权 xinhua Image caption 中共前领导人毛泽东和邓小平都烟瘾很大，他们喜欢的香烟品牌后来也成为中国烟民喜欢的名牌。图为1982年邓小平在北京接见英国首相撒切尔夫人。

中国政治影响政治品牌和名人效应消费。中国白酒在习近平大力反腐中销售一度下降后又有回升，和习近平同姓的“习酒”销路在中共19大前也“柳暗花明”。

5年前习近平在中共18大上被确立最高领导人地位时，和最高领导人同姓的中国酿酒厂销量猛增。但习近平上台以来大力反腐打击公款吃喝，令包括"习酒"在内的白酒品牌销量大跌。

中国"习酒"是有65年历史的酱香型白酒品牌。《金融时报》报道，多年来中国白酒一直是中国官方宴会的主要饮品。而和习近平同姓的"习酒"最近更是受到青睐。

据报道，贵州习酒有限责任公司总经理钟方达说，他们生产的"习酒"在2012年取得了30亿人民币的销量，但是这个白酒市场受影响后，他们的销量也下降了一半。

下月即将举行中共19大，届时将确认习近平下个5年任期的领导地位，中国白酒市场也呈现回升，"习酒"的销量也有好转。

钟方达说，"销售子2014年开始好转，今年将达到35亿的销售额，将创我们历史的最高纪录。"

在过去两年当中中国白酒销量回升，分析家认为其中的原因是普通消费者开始购买更贵的白酒品牌，私人宴会也有回升。

市场回升令中国最著名的白酒品牌贵州茅台今年的股价创下纪录，使茅台酒厂市值超过了拥有著名威士忌品牌Johnnie Walker的酿酒厂帝亚吉欧（Diageo）成为世界上最大的酿酒厂。

贵州茅台在1990年代收购了"习酒"。

图片版权 xinhua

"习酒"热

《金融时报》报道说，习近平上台后开始反腐运动后，许多中国人开始远离白酒。当白酒被同奢侈，浪费以及腐败相联系的时候，白酒销售不振，但现在白酒市场开始有起色。

中国的政治变化令"习酒"受到了影响。在2012年习近平担任中国最高领导人时，"习酒"利用机会开始在全国大力进行市场促销活动，购买大量广告牌空间，并且投入3亿多元人民币在中央电视台黄金段播出广告。报道说，公司当时表示到2015年底力求将年销售额达到80-100亿元人民币。

"习酒"发音不但与"喜酒"是谐音，因为和习近平的姓相同，当时流传"十八大后喝习酒"的说法。当时甚至流传品酒者的话说，"习酒"的味道与习近平的风格接近。

在"习酒"最热的时候，公司一瓶1988年的窖藏酒价格上升了1/3，达到800元的水平。当时许多人都整箱购买储备以待升值。

但是现在每瓶习酒的价格回落到了600元的水平，使盈利和通胀率相差无几。《金融时报》报道，在美国的中国问题观察家比尔·毕肖甫在2012年也卖了一箱习酒做投资，他说那是"对习近平的白酒赌博"。现在他的习酒只剩下一瓶，他说："我亏了钱，但是得到的是几次酒后头晕。但是乐趣不少，那白酒并不坏。"

政治名牌

产于贵州习水县习酒镇的"习酒"与习近平本人并没有关系，但中国不少民众一向有以某些"谐音"符号图吉利的习惯，也有对名人和领导人的崇拜和跟风心理。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年习近平访问英国时受英国首相邀请在英国乡村酒吧品尝英国炸鱼薯条

2015年习近平访问英国时受英国首相邀请在英国乡村酒吧（The Plough at Cadsden）品尝英国炸鱼薯条。随后那家幽静的乡间小酒馆就不断接待慕名而来的中国客。蜂拥而至的中国游客都要在那里品尝习近平品尝过的炸鱼薯条和IPA啤酒。

去年一家中资企业看到了商机，将这家英国乡村酒吧收购，据说投资者还要把酒吧推广到中国，让中国消费者感受英国酒吧文化。

中共前领导人毛泽东和邓小平都烟瘾很大，他们喜欢的香烟品牌后来也成为中国烟民喜欢的名牌。毛泽东喜欢抽雪茄，云烟和熊猫牌卷烟。据说在中国1950年代末大跃进中生产的云烟卷烟代表了中国卷烟生产的最高水平，受到毛泽东本人的称赞。

前领导人邓小平也是烟不离手，在中美建交后访美同卡特总统会谈，以及后来在北京接见英国首相撒切尔夫人时都吸上海生产的熊猫牌高档香烟。据说撒切尔夫人还送给邓小平一个银质烟盒作礼物。