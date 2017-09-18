移民工在台湾被击毙　警员救护员袖手旁观？

Image caption 阮国非的家人（左二和三）参与在台湾的游行，要求当局交代事件。

台湾一段行车监控器拍摄的片段流出，显示一名在当地工作的越南人被警员枪伤后，救护人员没有为他进行急救，引起公愤。

事件的主角阮国非，8月31日在台湾新竹县被正在调查一宗怀疑偷车案的警员开枪打伤，另有一名政府人员陪同警员进行调查。

阮国非被击伤后，首先到场的救护车行车监控器拍摄的片段显示，有警员指阮国非未被制服，要求救护人员不要靠近他。

片段显示，他们站在阮国非身旁达数分钟，期间并没有为他作急救。稍后，那辆救护车将受轻伤的政府人员送走，身受重伤的阮国非则继续躺在地上。

他身受重伤，但还是被扣上手铐。过了一会，另一辆救护车抵达现场，将阮国非送到医院，但他已被证实死亡。

“使用过度武力”

事情引发人权组织示威，台湾监察院已经针对事件开始调查。

阮国非的父亲阮国同说，他只有一个要求，就是要台湾当局清楚解释事情的始末。

台湾社会也在讨论外来工人在当地的待遇。

一名属新竹县消防局的救护人员透露，警员当时要求他们不要靠近。

他跟BBC说：“如果他（指阮国非）忽然发疯，做一些事情，我们怎么办？而且，他并没有被扣上手铐，我们甚么也干不了。”

台湾警政署发言人指，阮国非当时在破坏、偷取一辆汽车，该名警员和政府人员尝试阻止，被对方袭击。

Image caption 救护车的行车监控器显示，救护车将一名政府人员送离现场，但仍有一名男子（上图示）躺在血泊中。

但阮国同质疑警政署对事件的描述。他不相信他的儿子尝试偷车，因为他连开车也不会。

他批评台湾警方使用了过度武力。

台湾国际劳工协会在9月15日发起了游行，要求当局发布所有与事件有关的录像。BBC事后取得相关救护车的行车监控器片段，但内容可能会令读者不安，没有播放。

我们尚未清楚该名警员或他开的警车有没有配备执法记录仪。

被工作困著

约有600,000名外藉人士在台湾工作，他们从事多种行业，包括工厂工人、家务助理等。

有人权组织指，这些工人经常都会被中介人公司欺压，收取大笔仲介费，因此许多人为了不让这些中介人公司每月都从他们的月薪扣钱，便故意逃跑，转到地下市场当非法劳工，但是他们随时会被拘捕。

至于这件事件的主角阮国非，他三年前逃跑。

有参与游行的人台湾国际劳工协会9月15日游行期间发言，批评政府与执行部门把这些逃跑的外来工人如罪犯一般看待。

台湾国际劳工协会专员许惟栋质问台湾社会，为甚么一些人可以转换工作，其他却不行？他批评指，在台湾这个所谓“民主”社会，居然会发生警察向逃跑的工人开枪这种事情。

他认为，台湾社会和政府必须正视这个问题，才有解决的希望。