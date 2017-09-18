澳门选举：建制与非建制所占议席数维持不变

Image caption 香港大学2016年进行的民调发现，澳门市民最关心的是民生问题，只有少数人表示自己最关心政治议题。

澳门立法会选举结束，议会内亲北京的“建制派”和非建制派取得的议席数目维持不变。非建制派的当选人中，首次参选的“学社前进”获得一席，名单中排名第一的26岁成员苏嘉豪当选，成澳门最年轻的议员。

投票在周日（9月17日）当地时间晚上九时结束，随即进行点票。澳门新闻局的数字显示，本次选举约有17万名选民投票，投票率为57%，比上届高两个百分点。

澳门立法会共有 33 个议席，当中7席为特首委任、12席为间接选举，余下14席为全澳选民直接选举，非建制派议员在新一届立法会仍然占少数。

Image caption 本届选举投票率比上届略有提升。

现场直击——错挑“港独”议题？

BBC中文记者叶靖斯 澳门报道

读着澳门第一大报《澳门日报》，这份亲北京报章承认了一个现象：这次立法会选举“凸显世代交替”。不过对于老牌民主派团体新澳门学社的苏嘉豪成功当选，这篇头版报道只是轻轻一句带过。

要集中讨论苏嘉豪，是因为他被指责造成学社分裂，元老区锦新、吴国昌出走——而我们不可能给出中肯的定论——还有中共《人民日报》旗下的《环球时报》将他的团队描绘为“独派”。

澳门大学的余永逸博士对BBC中文网说：“当《环球时报》提出『澳独』议题的时候，其实大家都知道出事了，因为这根本就不是个议题。你说它，它倒就成议题了。”

余博士不愿打分刚在三周前发生的天鸽风灾到底有多帮上了民主派的忙，但从选前预测传统亲北京社团因为能在事后救灾方面展示其动员人力物力的能力，而可进一步挤压细小的民主派，变成如今以新澳门学社为首的民主派，外加葡人代表高天赐的开明阵营保住了四席。似乎说明了分裂主义、民族主义这根柴，至少这次在澳门点不着火，烧不起来。

其他有关澳门选举的报道

Image caption 澳门选举后，建制派与非建制派占的议席数目没有改变。

当地反贪部门透露，选举期间收到18宗涉及怀疑贿选及违规宣传的举报，包括向年老选民派发早餐、瓶装水，和一宗网路流传，涉及金钱交易的怀疑个案。澳门媒体引述反贪部门首长（当地称廉政专员）张永春回应指，当局暂时评估未必构成贿选，但仍要进一步收集资料调查。

至于早前有十多名香港记者被拒入境，澳门行政长官崔世安回应时强调会了解事件，也指出目前不是正确判断当局有无滥用权力的时候。