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澳门立法会选举结束，12个间接选举议席继续由亲北京建制派操控，14个直选议席则出现轻微“洗牌”，陷入分裂的传统民主派多取得一席。

这次选举在台风天鸽造成10人丧生，以崔世安为首的澳门特区政府备受批评之际举行。风灾如何影响到选举结果，成为了沉闷的澳门选举受到关注的重要因素。

选举日（9月17日），不少港澳媒体街头采访都描绘着选民因为不满风灾而踊跃投票的景象。不过，选举结果出炉后，政治学者倾向认为风灾没有在多大程度上影响到选举。

反之，看似突如其来的“港独”指控似乎带来了一点点意想不到的效果。

澳门民主派如何区分？

香港与澳门的不同媒体对于如何分类澳门民主派阵营人物，继而计算其议席比例，存在不少分歧。

不少媒体星期一（18日）报道选举结果时倾向使用“保住四席”的描述，这源于媒体把代表公务员与土生葡人利益的高天赐（José Pereira Coutinho）计算在内，继而把上届随高天赐参选名单首次晋身议会的梁荣仔也计算在内。

如此计算，去届澳门老牌民主派团体——新澳门学社——的区锦新、吴国昌连任议席，因此民主派或“自由开放阵营”在2013年选举中占有四席。

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸对BBC中文记者说：“但是高天赐从来都没承认过自己是民主派的。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 这次选举有24组参选人共186人竞逐14个直选议席。

“但也有人在说到底这次林玉凤、林宇涛那些算不算民主派呢？因为他们是批判政府程度较高的候选人。”

“问题是他们俩都跟建制阵营有关系。林宇涛是工联会出身，林玉凤跟妇联也有些关系。”

余永逸博士指出，澳门传统民主派基本上就是学社和那些跟学社有渊源的人物。按此说法重新计算的话，去届选举民主派只有两席，但本届因新澳门学社副理事长苏嘉豪胜选而多取得一席。

林玉凤是前电视新闻记者，并曾在澳门大学传播系担任助理教授。她这次与苏嘉豪成为了澳门立法会的两名“新丁”。

至于高天赐，其本人这次继续成功连任，但梁荣仔却败选。

“港独”议题是怎样扯到澳门选举上的？

读着澳门第一大报《澳门日报》，这份亲北京报章承认了一个现象：这次立法会选举“凸显世代交替”。不过对于老牌民主派团体新澳门学社的苏嘉豪成功当选，这篇头版报道只是轻轻一句带过。

要集中讨论苏嘉豪，是因为他被指责在过去一年造成学社分裂，元老区锦新、吴国昌出走——而我们不可能给出中肯的定论——还有中共《人民日报》旗下的《环球时报》将他的团队描绘为“独派”。

结果，在亲北京民众向来被认为是占绝大多数的澳门，苏嘉豪即将成为立法议员。

余永逸博士对BBC中文网说：“当《环球时报》提出‘澳独’议题的时候，其实大家都知道出事了，因为这根本就不是个议题。你说它，它倒就成议题了。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 余永逸：“澳独”议题给《环时》说了，可能就真成了议题。

《环球时报》这篇报道在选前的9月13日发表，其内容主要是引述香港《星岛日报》报道和澳门《新华澳报》评论的指控。其中，《新华澳报》指控在台湾上大学修读政治学的苏嘉豪涉嫌分裂中国的行为“罄竹难书”，“不但与‘台独’ 、‘港独’ 分子称兄道弟，而且还曾与‘藏独’、‘疆独’和‘内蒙独’分子混在一起，积极参与他们组织的活动”。

但余永逸说：“用一个事例去看：当区锦新在天鸽事件里质疑解放军——他的说法是质疑澳门政府为何无力处理，要出动解放军——苏嘉豪非但没有批判解放军出动，甚至批评区锦新。”

“你可以看见他们都明白谈‘澳独’或是质疑北京政权在澳门没有市场。”

《新华澳报》星期一评论苏嘉豪当选时说：“这显示，香港和台湾一些激进青年的思潮，已经为澳门一些年轻人所接受。”

“不过，苏嘉豪也必须吸取其香港‘师兄姐’的教训，因为澳门《立法会选举法》已经增设了‘反独’及‘效忠’条款，而且相信新一届立法会还将会就议员履职制定‘反独’的规条，倘在立法会‘放毒（独）’，随时会被依法褫夺议员资格。”

余永逸不认为苏嘉豪将面对香港“港独”派议员被撤销议席的风险，且在《环球时报》的报道发表后，澳门社会实际上没有人再挑起此话题来炒作。

风灾真的对选举毫无影响？

你的器材不支持播放多媒体材料 台风吹袭三周后，此前被严厉批评的澳门当局对外展示其复原能力。

余博士不愿打分天鸽风灾到底有多帮上了民主派的忙，但从选前预测传统亲北京社团因为能在事后救灾方面展示其动员人力物力的能力，而可进一步挤压细小的民主派，变成如今民主派外加开明阵营保住了四席，似乎说明了分裂主义、民族主义这根柴，至少这次在澳门点不着火，烧不起来。

不过，余永逸认为风灾还是对投票率创新高有一定影响——澳门立法会选举管理委员会公开的数据显示，今年选民比2013年增加11.2%，达30.7万余人；最终投票率为57%，比去届增加两个百分点。

香港《苹果日报》引述香港教育大学社会科学系助理教授庄璟珉说，风灾效应下，部分选民厌弃老建制派，转投年轻、专业的新面孔，让澳门立法会的政治光谱变得更多元化。

庄璟珉谈到，他相信澳门赌王何鸿燊的“四姨太” 梁安琪没能多取一席，与博彩业前线员工长期积怨，还有风灾中赌场管理层处理不当有关——一些赌场在风灾后据称向风暴期间上班员工发放补贴金，但也有赌场被指控滥用“志愿者”员工执行赌场本身的清理工作。

民主派议席变化能多大地影响澳门政局？

澳门立法会33席中，直选议员只占14席，且星期天的选举过后，行政长官崔世安还会依法任命七名委任议员，间接选举与委任议员加起来已超过议会半数。

余永逸认同民主派在议会内能做的不多，但他对BBC中文网说：“随着林玉凤、苏嘉豪进入议会，大家都寄望他们凭着其专业知识与论证来监督政府，问题是政府官员过去并无能力用科学论证来向立法会交代，所以他们将要面对很大的压力。”

“甚至接下来这七个委任议员该如何委任？用回过去纯粹看政治立场，只要支持政府就能进去的话，那只会拉开市民、政府与立法会之间的鸿沟。”

余永逸总结出一个简单道理：无论日常谈多少和谐社会，要是缺乏良好管治，市民就会动员起来，形成社会不稳。正如这次经历风灾后的澳门，市民决定“自己城市自己救”。