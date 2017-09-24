郭文贵或成北京国际刑警组织大会焦点

图片版权 xinhua Image caption 去年国际刑警组织选出中国公安部副部长孟宏伟当主席，引起一些人权组织的质疑

下周中国召开国际刑警组织大会，中国届时将推进反贪和反恐方面的国际合作。国际刑警组织大会周二在北京召开，中国最高领导人习近平将在开幕式上讲话。

去年国际刑警组织选出中国公安部副部长孟宏伟当主席，令一些人权组织质疑能否信任北京不会利这个全球警察合作组织作为通缉海外异见者的平台。

不过对于孟宏伟在国际刑警组织中的作用问题，在北京的外交官说他的职务主要是礼节性的。总部在法国里昂的国际刑警组织说，国际刑警组织的秘书长是德国官员施陶克（Jürgen Stock），他是该组织全职处理日常国际警察合作的官员。

中共中央反腐败协调小组负责国际追逃追赃工作的中央纪委副书记李书磊上周在北京一个会议上说呼吁加强国际反腐合作并且要建立有关机制。他说"必须要建立打击国际腐败的新秩序……切断腐败分子外逃渠道"。

作为习近平大力反腐运动的一部分，2014年中国对100名涉嫌腐败逃亡海外的被通缉人员发出了国际刑警组织的"红通令。

到目前为止已经有近半被通缉对象被带回中国。中国官方宣布自2008年至今"已经从54个国家和地区成功将730余名重大经济犯罪嫌疑人缉捕回国"。

图片版权 xinhua Image caption 2014年中国发起"猎狐"专项行动，对100名涉嫌腐败逃亡海外的被通缉人员发出了国际刑警组织的"红通令。

"红通"非逮捕令

多年来北京一直在追捕逃往海外的犯罪者过程中努力取得国外合作，许多被通缉的逃亡者涉嫌腐败和恐怖主义犯罪。三位了解即将召开的国际刑警组织会议的在北京的消息人士说，中国可能在本次大会上将反贪和反恐列合作为重点内容。

不过一些国家的政府和司法机构，特别是西方国家，并不十分愿意满足中国关于遣返通缉犯的要求，他们担心中国提供的证据不能为西方法庭接受，而且被通缉者在中国可能不会得到公正审判。

中国2014年开始追捕逃往海外贪腐官员的"猎狐"专项行动就引起美国政府关注。美国有关当局声明要求中国官员在美国执法前，必须事先通知美国。

在北京的西方外交官说中国有时候不理解在西方国家引渡要求需要走法庭程序。他们得知引渡要求被拒绝后往往感到很意外。

不过中国安全官员正努力了解西方国家以及国际机构的司法要求，以便使他们的引渡要求更容易被接受。

但是国际刑警组织表示"红通"是在引渡嫌疑人前对其拘禁的要求，并非国际逮捕令。

国际刑警组织的"红通"通常并不公开，是否公开取决于发出国。而"红通"如何执行则取决于有关国家。如果该国政府认为证据不足可以忽视"红通"。

至于有多少国际刑警组织的"红通"被忽略，不得而知。通常有关国家会审核"红通令"看它是否符合国际刑警组织的章程。章程禁止"任何干涉或有政治，军事，宗教或种族性质的活动"。

"国际刑警组织不能坚持或强迫任何成员国逮捕某个被"红通令"涉及的个人。国际刑警组织也不能要求任何成员国按照另外一个成员国的要求采取行动。

郭文贵申请庇护

图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵网络高调"爆料"现在已经发展成了争取网络舆论的互相"揭秘"。

今年4月国际刑警组织按照北京的要求对在目前在美国的流亡富豪郭文贵发出了全球"红色通知"。郭文贵一直在网络"爆料"揭露中国领导层的所谓贪腐问题。

郭文贵说"红通"显示中国正在通过国际刑警组织的中国负责人施加影响，阻止他揭露贪腐内幕，"阻止普通中国人了解官员腐败真相"。

在郭文贵"爆料"的同时，网络也出现许多"揭露"郭文贵真相的信息。郭文贵网络高调"爆料"现在已经发展成了争取网络舆论的互相"揭秘"。

本月早些时候郭文贵表示其"爆料"使他成为"中国政权的政治对手"，他已经在美国提出政治庇护申请。美国如何处理郭文贵的个案必然受到媒体的高度关注。

2014年奥巴马政府的国务卿克里对中国外长王毅说，美国愿意"与中方开展相关领域的执法合作，只要证据确凿，美国绝不会成为贪腐分子的避难所。"

但曾经有中国学者分析认为中美间存在政治，法律和经济障碍，因此反腐合作的可能性不大。首先中美两国意识形态不同；其次美国的法律比较完备，而中国没有对应的法律措施；第三，中国贪官携赃款对美国经济有益无害。