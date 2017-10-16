中共十九大举行在即，如果按照“七上八下”的惯例，今年五名政治局常委届退休之龄，公众对谁能晋升最高领导人之列尤其关心。十九大有不少变数，准确预测政治局常委花落谁家并非易事。

第一个变数是常委人数。美国加州大学圣迭戈分校全球政策与战略学院副教授史宗瀚说：“在过往两三届的全国代表大会，开始是九名常委，再缩减至七名，十九大可能再减至五名。”

不少中国专家从派别势力分析──指“习派”必然比“团派”、“江派”占上风。不过，也有学者认为派别平衡并非完全相关。

英国伦敦国王学院中国研究所主任凯瑞·布朗教授（Kerry Brown）对BBC中文说：“习近平长期以来在不同地方工作过，所以他会选拔贤能。所以说他们是‘习的人’意义不大。习近平现时是最具影响力的领袖，而他以前观察这些人有才干，所以才考虑提拔他们。”

政治评论员刘锐绍认为，中共已经没有派系斗争，而习近平全盘掌握政治局常委的人事。“习近平集权之后，只有一个‘习派’。现在出现的只是意见分歧，有利害冲突，但没有到达派系斗争的层次。”

多位中国专家学者对BBC中文说，以下七人有可能成为下任政治局常委。

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1. “大内总管”栗战书

栗战书仕途也是从基层开始，从河北省无极县委书记一直做到陕西、黑龙江省委副书记、贵州省委书记。2012年习近平上台后，栗战书北上进入中央办公厅，成为习的“大内总管”。

今年7月，香港英文报章《南华早报》在网站上刊发评论文章，称一名新加坡籍的商人蔡华波（Chua Hwa Por）在香港有多项投资，近日多次增持半岛酒店母公司香港上海大酒店集团的股份，并暗示蔡华波与栗战书的女儿关系密切。

由于正值中共十九大人事布局的关键时刻，而栗战书被视为习近平的亲信、是入常的重要人选之一，这篇文章发出后立刻引发猜测。随后《南华早报》道歉并撤稿。

上海政法学院副教授陈道银：栗战书是中央办公厅主任，也就是习近平的“大内总管”，是习绝对信任的一个人。习近平这五年主要用了两个人，一个是栗战书帮他稳住后方，保证后方稳定，一个是王岐山在前面作为先锋开路，用反腐就是这把大刀披荆斩棘扫除障碍。如果习近平在十九大牺牲王岐山，自然要找另一个自己绝对信任的人进入政治局常委。

香港中文大学历史系兼任教授林和立：栗战书成为常委的机会是百分之百，而且他会代替王歧山。他是习近平最信任的人。你看到习近平无论在国内国外访问，栗战书都会陪同。1982年，习近平到河北省担任正定县委副书记，而栗战书当时则是无极县委书记，无极县与正定县相距不远。所以他们的友谊是于1980年代开始的。

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2. 掌管人事的赵乐际

赵乐际现时为中央组织部部长，肩负掌管人事的重任。不少人看好赵乐际在十九大能更上一层楼。

根据《环球人物》2014年的报道，赵乐际于青海出生，17岁成为青海的知青，第一份工作就是在青海担任基层通讯员。

赵乐际1975年入党，仕途一直顺利。他42岁任省长，46岁任省委书记，皆创下当时全国最年轻的省长和书记的记录。

赵乐际双亲是陕西人，他一直都是说陕西话──“连做报告也不例外”。另外，他的弟弟赵乐秦也是官员，现时担任广西桂林市委书记。

史宗瀚：赵乐际是陕西人，与习近平是同乡。他在西部省份长期工作，但他从未与习近平共事过──直至习近平成为总书记后，赵乐际担任组织部部长一职。习近平与赵乐际的关系，对外界来说可说是一个谜团。

刘锐绍: 赵乐际负责人事组织工作。很多曾经于组织部工作的都当上常委，包括宋平、乔石、曾庆红等等。共产党以组织部凝聚党的力量，以控制全国，所以组织部的人会有较大机会。赵乐际在组织部工作只有五年，他的权力全部来源于习近平。他作为组织部部长，到今时今日必定执行习近平的指示。譬如说处理王立军、薄熙来等等。

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3. “中共智囊”王沪宁

王沪宁于1995年加入中央政策研究室，2002年升迁至主任至今。

他曾辅助三任中共领导人，包括江泽民、胡锦涛及习近平。1998年，王沪宁开始以“国家主席特别助理”身份陪同江泽民外访。时至今日，习近平出访时，王沪宁也会陪同左右，可见王沪宁也深得习近平的信任。

王沪宁在十八大时晋升为政治局委员，打破以往中央政策研究室成员不会进入政治局的惯常做法。

曾于上海巿委宣传部工作的香港资深传媒人魏承思与王沪宁识于微时。魏承思2013年曾为《明报周刊》撰文，指王沪宁曾提倡“集中现代化模式”。参考日本和东亚“四小龙”经济起飞的经验，政治领导的高度集中能够有效分配社会资源，适合中国──魏承思更认为，现时的“中国模式”就是王沪宁的“集中现代化模式”。

林和立：王沪宁是中共中央政策研究室主任。习近平在上台后，中央全面深化改革领导小组（中央深改组）成立。组长是习近平，而王沪宁是中央深改组的办公室主任。

不过，我认为他成为常委的机会稍低。在王沪宁之前，没有任何一位政策研究室主任成为政治局委员。假如王沪宁再晋升，会有些奇怪。但习近平有很多怪招，他上台后已打破很多邓小平制定的惯例。他再打破常规的话，并不令人出奇。

假如王沪宁晋升常委，他应该会接手党务或意识形态的工作。

史宗瀚：假如王沪宁获提拔的话，这并不是前所未见，但却极其罕见──因为政治局常委通常都曾担任省委书记的职位。另外，王沪宁从未在国务院工作，或担任部长。

政治研究出身的，几乎都只会晋升至政治局委员的层次。我能想到一两个例外，包括毛泽东秘书陈伯达，他是党内的智囊，在中共九大（1969年）成为政治局成委。我曾听闻王沪宁提出很多想法去协助习近平达成他的目标，包括“中国梦”、“一带一路”等等，而习近平十分欣赏他。

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4. “之江新星”陈敏尔

自习近平2012年执政开始，其在浙江共事过的一批部下仕途都不断看涨，被称为“之江新军”，其中最引人关注的就是现任重庆市委书记陈敏尔。

今年57岁的陈敏尔早年从浙江省绍兴市委宣传部干事做起，到县委宣传部长、县委书记、副市长，直至浙江省副省长。2002年，习近平从福建调往浙江任省委书记，与时任浙江省委宣传部长的陈敏尔共事长达五年。期间，浙江日报头版推出特色栏目《之江新语》，习近平以笔名“哲欣”评论官员执政为人的大小事，而陈敏尔一直被视为该栏目的幕后操刀人。

2012年，陈敏尔调任至贵州担任省委副书记，三年后扶正。今年七月，陈敏尔替代落马的孙政才，成为重庆市委书记。

陈道银：陈敏尔与习近平曾经共事五年，是习近平着力培养的对象。十八大以来，习近平反复强调，干部需要有基层工作经验，而陈敏尔是从一个宣传干部成长起来的，他的履历非常完满，从基层一步一个台阶。另外，习近平与陈敏尔在执政理念上高度认同，习近平的《之江新语》实际上是由陈敏尔主导，对习近平在浙江执政的一些事件进行了理论总结。

林和立：按照党内常规，四个直辖市北京、上海、重庆、天津的书记都是政治局委员。陈敏尔才刚升为重庆市委书记，所以我认为陈敏尔只会成为政治局委员。如果再提拔陈敏尔为政治局常委，当然并不是不可能，但有些难以服众。我估计陈敏尔成为常委机会为25%。

越来越多人认为习近平不可能只掌权十年，他最少可以做到2027年，意味着他有十年栽培接班人。他的接班人在2022年二十大成为常委, 也有五年时间磨练。

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5. “团派大将”胡春华

作为中央政治局中少有的“60后”，胡春华在五年前入局时就有许多人认为其可能成为中共第六代领导人。

胡春华曾以16岁之龄获北京大学中文系录取，1983年在共青团西藏自治区委组织部开始仕途。1997年，他升为共青团中央书记处书记，之后历任西藏自治区党委副书记、河北省委副书记、内蒙古自治区党委书记。2012年，他被调往经济大省广东担任一把手。

2016年，广东乌坎爆发抗议，当地公安逮捕抗议村民。路透社引述消息人士指，乌坎村镇压是由胡春华亲自下令，他如何处理乌坎问题是考验他能否入常的一个重要因素。

林和立：前重庆市委书记孙政才被踢走，似乎显示胡春华的入常委机会亦变低。胡春华与孙政才都是十八大胡锦涛、习近平默契下的同意的第六代接班人。习近平现在大权在握，并栽培自己派系，我认为习近平不太可能会接受胡春华成为常委。

刘锐绍：有些人认为胡春华进常委的机会不大──因为如果加上汪洋、李克强，就会有三个“团派”，对习近平平衡不利。不过，我认为胡春华较有机会。中国政治必须看每个人与最高领导人的关系。胡春华很早已在政治上表态效忠习近平。举个例子说，刘晓波逝世很多地方都打压悼念活动，但广东打压得最厉害，并且高调。种种迹象看到胡春华合符习近平的政治需要。

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6. “十八大大热”汪洋

2012年中共十八大召开前，汪洋就是入常的热门人选之一。但他最终未能进入权力核心，只担任国务院副总理。

汪洋出身团派，曾任共青团安徽省委副书记，随后历任安徽副省长、重庆市委书记及广东省委书记。他曾倡导政治体制改革，还称“必须破除人民幸福是党和政府恩赐的错误认识”。

汪洋在处理群体事件的手法也让人印象深刻。2011年，广东乌坎爆发群众抗议，汪洋温和处理，撤出警察，允许村民选举新的领导，赢得赞誉。

史宗瀚：胡春华与汪洋两人之间，我认为汪洋当上常委机会较大。团派现时形势不妙，而胡春华与团派关系较明显。共青团旗下的中国青年政治学院被关闭并与中国社科院大学合并；共青团中央书记处第一书记秦宜智调任国家品质监督检验检疫总局副局长等等。

刘锐绍：汪洋一直负责对美的工作，这些工作是实在并必需的。没有一个长期跟进这些工作的人，中美关系可能会变得不稳定。汪洋在处理这些问题时，他有一种兼容的文化。当与外国人打交道的时候，汪洋比较轻松，可以跟其他人开玩笑。汪洋在广东也有很多对外开放的经验。而且，汪洋在政治上对习近平没有威胁。

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7. 盘踞上海的韩正

韩正从政生涯都在上海，从未调离其他地方。他先从上海徐汇一家起重安装队的仓库管理员做起，再一步一步升至上海市委书记。他于2012年跻身政治局成员之列。

1998年，韩正成为上海市副市长，用14年的时间攀至上海市委书记的位置。

习近平于2007年从浙江调任上海市委书记，所以两人曾短暂共事过。

根据《南华早报》2012年报道，韩正于1990年代初期招募香港地产商翻新上海地标、2010年举行的世博等，都是其政绩的亮点。不过，韩正的前上司陈良宇2006年因“上海社保案”下马，当时令韩正仕途蒙上阴影。

林和立：由于韩正带有“上海帮”的色彩，他可能是妥协底下的常委人选。回顾党史，上海市委书记几乎无意外地会成为常委，包括习近平、俞正声、江泽民、朱镕基。

韩正的确有机会成为常委，但排名不会太高，他或会出任政协主席或第一副总理。

史宗瀚：韩正整个仕途都在上海，由江泽民及派系的人栽培。就算只是从个人能力层面，只曾在一个地方工作的官员提拔至常委，是极为不寻常的。

曾有文化大革命时期的先例：张春桥在上海长期工作，也成功跻身政治局常委──但他是江青及毛泽东的手下。对我来说，有关韩正的传闻令人难以置信。

韩正与习近平近乎没有交集，直至习近平担任上海市委书记，但习近平任期也只是仅仅七个月。假如韩正真能当上政治局常委，代表他一定做了一些非同凡响的事情证明自己效忠习近平。

访谈经过整理及编辑。