十九大前收紧管控? 新浪微博招募千名监督员

图片版权 Getty Images Image caption 新浪微博招募千名监督员

距离中国共产党第十九次全国代表大会只剩下不到一个月的时间，中国政府对网络的管控似乎也越来越严格。

中国社交媒体网站新浪微博昨日（9月27日）发出公告，面向所有用户公开招募1000名微博监督员。

微博监督员是什么？

微博的公告称，微博监督员主要负责对微博上的涉黄、违法及有害信息进行举报处理。微博将根据举报统计情况向合格的微博监督员给予补贴、奖励等。

具体来说，微博监督员利用业余时间对微博上的内容进行举报，可以获得200元网费补贴、微博会员。每月有效举报数量最多的前十名微博监督员还能获得物质奖励，奖品包括苹果手机、国产手机或笔记本电脑。

为什么会建立监督员机制？微博称，这是为了强化网民监督，净化微博社区环境。

香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华对BBC中文表示，微博招募监督员显示，现在仅仅依靠内部人员和用户自愿举报的机制，似乎已经不足以检测、处理庞大的用户通讯量。

他还认为，招募监督员对政府了解真实舆情没有帮助，可能引发更大的寒蝉效应，也可能出现滥用现象。

用钱来吸引人做监督员，”有可能出现为钱而举报的滥用，用户间出现大量不必要的磨擦，更容易对新浪服务不满，”他说。

网络版的“朝阳群众”？

对于这次招募，有一些网民留言称希望加入监督员队伍，“报名，做微博的正义者，传递微博正能量！”

但也有网民认为，该机制缺乏透明的、可操作的具体规定。“有害怎么认定？这些人的资质如何考核？最终裁决谁来做？”微博网友“沙无衣”评论。

还有网民指出，微博监督员像是网络版“朝阳群众”。

“朝阳群众”是一批活跃在北京、为警方提供线索的居民，他们被网友戏称为“世界第五大王牌情报组织”。《法制晚报》9月报道，目前实名注册的“朝阳群众”已经达到13万余人，其中的积极分子每月能获得数百元补贴。

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十九大前的准备紧锣密鼓

十九大即将召开，各方面的准备已经开始。《北京日报》9月27日报道，北京市委书记蔡奇在全市领导干部会议上表示，全市上下要行动起来保障十九大的工作。“要筑牢社会面管控防线，消除各种不稳定因素；筑牢网络安全防线，坚决打击各类政治谣言和有害信息，”他说。

社交媒体方面，8月11日，国家网信办就指导北京、广东网信办对腾讯微信、新浪微博、百度贴吧涉嫌违反《网络安全法》立案调查。

9月25日，新浪微博和百度贴吧因违反《中华人民共和国网络安全法》被北京市网信办行政处罚。

北京市网信办称，新浪微博对其用户发布传播“淫秽色情信息、宣扬民族仇恨信息及相关评论信息”未尽到管理义务，被处最高罚款；百度贴吧对其用户发布传播“淫秽色情信息、暴力恐怖信息帖文及相关评论信息”未尽到管理义务，被处从重罚款。

除了新浪微博，另一家中国互联网巨头百度昨日也有动作，百度联合全国网警上线百度辟谣平台。

《北京日报》报道， 平台上线后，用户如果使用百度，平台会自动标注搜索结果中部分信息为“谣言”，并且附带辟谣说明。目前，该平台已经覆盖百度搜索、百度新闻、百度贴吧等10余条产品线。