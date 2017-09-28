中国对朝再施压 要求境内朝企明年1月前关闭

图片版权 Getty Images Image caption 最近，朝鲜不断举行反美集会。

中国加强对朝鲜的制裁措施，宣布将关闭所有涉及到朝鲜资金和人员的商业公司。

中国商务部工商总周四（28日）发出公告称，为了执行联合国安理会第2375号决议，中国将在120天内关闭朝鲜实体或个人设立的所有商业企业，其中包括合资、合作以及朝鲜的独资企业。

除了在中国境内的涉朝企业外，中国工商总局的公告还规定，中国企业在境外与朝鲜实体或个人设立的合资合作企业亦应按照上述安理会决议要求予以关闭。

这是中国迄今为止针对朝鲜实施的最为严厉的制裁措施之一，意味着中国几乎切断了两国商业公司之间共同经营的商业关系。

中国曾在8月份宣布禁止同朝鲜新设合资合作企业和追加合资企业投资，但并未要求关闭已经在经营中的涉朝公司。

另一方面，中国工商总局的公告说，新规定不适用于非盈利和非商业性的项目。

分析指出，规定只写明境外的中朝合资合作企“应”按照上述规定关闭，显然力度不够，也反映到中国未打算与朝朝一刀两断的决心。

图片版权 AFP Image caption 中国身为联合国安理会成员及朝鲜最重要的贸易伙伴，在极大国际压力下，也就只得顺应制裁之策。

限制对朝石油出口

中国商务部9月22日发出公告，全面禁止自朝鲜入口的纺织品和禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气，另外由10月1日起，限制对朝鲜出口精炼石油产品。

纺织业是平壤第二大出口，估计制裁令朝鲜每年损失7亿美元。中国需要确保这些纺织产品不会被黑市运到中国。

中国今年已严格限制从朝鲜入口煤矿、铁矿和海鲜。今次新一轮的制裁是针对朝鲜9月进行的第六次核试。

中国实施联合国决议，加强对朝鲜的制裁，将给平壤造成很大压力，因为北京是平壤的主要盟友和贸易伙伴，朝鲜的跨境交易中约有90%途经中国。

你的器材不支持播放多媒体材料 你的衣服会是“朝鲜制造”吗？

中美大棋局

美国要求中国利用经济杠杆，逼迫朝鲜放弃核计划。美国务卿蒂勒森将于中共十九大召开前访华， 并与国务委员杨洁篪以及外长王毅举行会晤。

美国总统特朗普将于11月份访问中国，美政府高官接连提前访华为其打前站。

美国国务院表示，蒂勒森将与中国领导人讨论朝鲜核危机引发的紧张局势，贸易问题以及特朗普访华计划。

华盛顿一方面欢迎北京支持对朝实施新的制裁措施，另一方面敦促北京作出更多努力，促使朝鲜放弃发展核武器。

中国一直在呼吁特朗普和朝鲜领导人金正恩减少口水大战，努力回到和谈轨道。

外交部发言人陆慷26日在例行记者会上针对当前朝鲜半岛局势表示，制裁本身仅是手段，目的在于敦促朝鲜重视国际社会普遍关切，尽快重返对话协商正确轨道。

他指出，中方希望美朝双方意识到一味口头逞强、相互刺激是无益于解决半岛核问题，轻启战乱更不会有赢家。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜曾经是《核不扩散条约》的签署方。

朝鲜举动令中国尴尬

但是，金砖五国峰会9月3日在福建厦门开幕，就在东道主北京倾力展现大国外交成果时，朝鲜进行了第六次核试爆，核爆当量级别是上次核爆的9.6倍。

但外界多个分析认为，朝鲜这一举动无疑令北京深陷尴尬。观察家指出，朝鲜此举似有意向北京示威，释放其对中美联手遏制朝鲜的不满。

朝鲜已经不是第一次"碰巧"在习近平有重要活动时举行类似的测试。

就在3月，习近平准备会见美国国务卿蒂勒森前夕，朝鲜宣称成功测试一款新型火箭推进器。

习近平今年5月14日在北京主持召开"一带一路"国际合作高峰论坛召开时，朝鲜也在当天清晨试射弹道导弹。

身为中共中央军事委员会主席的习近平面对这种新常态，肯定不会感到高兴。

反过来说，朝鲜方面也肯定对中国这个冷战时期的战友的一系列做法感到愤怒。这是因为中方不但投票支持联合国安理会针对朝鲜的制裁，它还协助执行这些决议。

朝鲜半岛局势在战略上对中国非常重要。中国对朝鲜可能出现的两大局势变化最为担忧。第一，如果朝鲜政权一夜之间崩溃，至多2500万难民就可能涌入中国边境。第二，如果金氏政权倒台、朝鲜半岛出现像德国在1990年经历的那种统一，中国就会与一个美国关键盟友在陆地上接壤。美军会再次进驻鸭绿江边。

各种迹象显示，朝鲜领导人金正恩已经将核武计划奉为自己最瞩目的政策，很难想象有什么样的威胁或利诱可以使平壤当局放弃这个计划。

但是如果中国跟美国达成秘密协议，令美国愿意在朝鲜半岛统一后全面撒离，如果是那样的话，一切就都将改变。