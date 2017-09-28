台湾加入制裁朝鲜 宣示性还是实质性效果？

图片版权 Reuters Image caption 台湾与朝鲜贸易数字，在2016年约为1270万美金。

就在联合国宣布对朝鲜下一波制裁后，台湾也随之跟进，但是台湾朝鲜两国贸易量不多，这样的"制裁"是真否有效？

台湾配合美中日韩

台湾行政院官方日前宣布，将配合国际制裁，将全面禁止台湾与朝鲜双方的输出入贸易。台湾经济部并于25日发布正式声明，指出朝鲜违反联合国决议，影响区域稳定，及该日起"全面禁止"与朝鲜的双边贸易。

台湾高雄大学东亚语文学系主任，长年研究南北韩政治的韩籍教授河凡植向BBC中文网表示，就政府官方来说，配合国际是必要的。但转到民间企业的话，他们还是想看长时间贸易关系，所以民间交流应该还是会有，只是会更台面下操作。

河凡植说，台湾跟朝鲜的贸易量很低，根据他了解，台湾商人对北韩丰富的矿产很有兴趣，台湾也缺少这类资源，因此这部分占了双边很大贸易占比。

根据台湾国际贸易局资料，台湾在2016年出口朝鲜贸易额为55.9万美金。从朝鲜进口贸易额为1214万美金。朝鲜在台湾的贸易国排名也仅在174名，占对外贸易总额的0.001%，可以说几乎没有实质性影响。

他分析，台湾当局亲美，必须要响应美国特朗普的一连串措施。但是河凡植也说，金正恩跟传统朝鲜领导人一样，喜欢制造团结意识。"金正恩不可能放弃核武，他也没在怕失去什么"，有了核武后如何"非核化"，考验特朗普手腕。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾行政院长赖清德拍板定案，25日起台湾北韩全面禁止贸易往来。

需思量朝鲜自尊

对于台湾与朝鲜全面禁止贸易一事，河凡植也认为，虽然就国际上，台湾也是站在一致角度，但是要提防朝鲜有着"与众不同的自尊心"。

他举例，当年韩国在金大中就任总统的时候，朝鲜半岛局势是相当好的，不仅开城工业区有韩国厂商进驻带来蓬勃发展，因为韩战而南北韩分离的家人也可以正式团聚。

然而，在随后的李明博与朴槿惠上任后，保守派的韩国势力逐渐回流，他们认为要对朝鲜采取强硬措施，却也因此惹恼朝鲜当局。两韩的交流就此渐行渐远外，开城工业园区也在2016年被正式关闭，韩国工作人员都被驱逐。

等到文在寅就任后，虽然他打着和平旗帜，但是朝鲜在这几年的核武发展已经不同于当年六方会谈。文在寅在与美国合作或与朝鲜示好上，面临重大难题，最终还是选择加强防御，部属萨德，维持武力的恐怖平衡。

河凡植则分析，就国际现势来看，朝鲜对台湾还是很友善的，也没有很激烈的言词。就连过去的老战友中国，也都多次遭到朝鲜批评，台朝双边正式贸易也不过10年，河凡植认为，台湾官方虽然公开说"禁止贸易"，但要切记朝鲜很重自尊心，一旦真的被激怒，有可能会让双边贸易就此冻结，无法挽救。

图片版权 AFP Image caption 中国身为联合国安理会成员及朝鲜最重要的贸易伙伴，在极大国际压力下，也就只得顺应制裁之策。

边缘化与孤立

台湾与朝鲜历史上渊源不深，唯一比较有相关的，是台湾人在历史课本上曾学过，当年的朝鲜战争爆发时，无意间转移了中国共产党想攻打台湾的意图，美军得以协防台湾。蒋介石更曾建议麦克阿瑟，在这场战争中派国军参战，但遭到美方回绝。

而自从1972年台湾退出联合国以来，40多年来始终必须面对来自中国的压力，邦交国数量不断下滑。这一次台湾配合国际制裁，也有外界质疑："台湾自己不是联合国成员，却配合联合国制裁，这有点奇怪"。

就如同台湾长年以来受到中国在外交场合的打压，台湾无法与周边邻国发展正式外交关系。而朝鲜的周边虽有俄罗斯与中国两位共产集团伙伴，但是这几年强势发展核武，也被过去的盟友孤立与边缘化，成为东北亚的不定时炸弹。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜的大部分粮食来自于国家控制的农业合作社。

河凡植说，韩国在80年代就很积极想与中国建立邦交，但碍于朝鲜，不敢太正面交流。 1992年中国与韩国建立邦交时，更让朝鲜一度"深感背弃"，历史文件显示，金日成一度有想要与台湾建立邦交。

台湾与朝鲜随后纵使没有正式邦交，但私底下的经济活动已经开展。 1992年之后，都会定期派遣考察团来学习台湾农业经济，两边的贸易往来更是自2005年起逐年增加，还一度与台湾签订合约，要将核废料运送到朝鲜封存。

河凡植评论，他对于台湾政府做的决定还是正面看待，也许也是因为贸易数字太小，没有造成直接威胁，不过制裁的时间长短，台湾政府要"自己拿捏"。