“接班人”孙政才双开 为19大召开"祭旗"

图片版权 Reuters Image caption 前重庆市委书记孙政才曾任中共第17、18届中央委员，第18届中共中央政治局委员，曾任农业部部长、中共吉林省委书记等党政要职，一度被视为中共"接班人选"之一。

中共中央政治局决定"双开"“前接班人”孙政才，为即将召开的19大定下"从严治党、有腐必反" 的政治基调。

前重庆市委书记孙政才曾任中共第17、18届中央委员，第18届中共中央政治局委员，曾任农业部部长、中共吉林省委书记等党政要职，一度被视为中共"接班人选"之一。

中纪委对"双开"（开除党籍、开除公职）并将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理的通报十分严厉，评论人士认为可比过去斥责以前落马的高官周永康、令计划、薄熙来等的措辞，令人玩味。

孙政才被指"背弃党的宗旨，丧失政治立场"，"严重违纪"，"泄露组织秘密"，"选人用人唯亲唯利"，"收受巨额财物"，"谋取巨额利益"，"庸懒无为"，"腐化堕落、权色交易"等罪行。

新加坡的《联合早报》的特稿评论认为，孙政才感染了"薄王遗毒"，即违反了地方大员必须与中央保持高度一致这一基本政治原则，应该是他落马的主要原因。

但中国媒体曝光不少巨额贪腐问题，孙政才也有涉嫌。

从公布的孙政才罪状"给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣"的定论看，孙政才也有可能被判重刑。

"薄王遗毒"

今年2月，中共中央第十一巡视组当孙正才面向重庆市委反馈2016年11月6日至2017年1月5日巡视"回头看"视察情况，巡视组组长徐令义当面批评了孙政才管辖的重庆领导层。

徐令义批评的主要问题是："党的领导弱化，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神有差距，……选人用人把关不严。党的建设缺失，……一些重点领域腐败问题突出，一些领导干部十八大后不收敛不收手。"

徐令义还批评"上轮巡视发现的一些重点问题整改不到位，清除'薄、王'思想遗毒不彻底，国企腐败形势依然严峻"等问题。

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 19大前重庆官场发生大地震，市委书记、两名副市长和一批市区委官员均已不在19大代表名单之中。

中共前政治局委员、前重庆市委书记薄熙来及其亲信副市长王立军在主政重庆后，自立山头，推行所谓"唱红打黑"等激进、破坏司法和制度控制社会的措施，赢得不少底层民众的支持的同时也引起很大舆论争议。但王立军被逼逃亡美国领事馆申请避难未果后，薄熙来等案发倒台。

2013年，薄熙来因受贿、贪污、滥用职权被判终身监禁。其亲信王立军以类似指控被判15年监禁。

分析人士指出，"薄王余毒"包括政治思想、官场和社会影响等多方面因素。

新任中共重庆市委书记陈敏尔上任后，即多次、反复强调要肃清"薄王遗毒"，不仅是思想政治领域问题，还包括官场人事和社会问题。

19大前重庆官场地震

2012年2月王立军事件爆发后，曾任青海省副省长的何挺被空降到重庆，全面接管王立军的副市长、公安、政法系统工作。何挺也是孙政才的老乡。

中共中央第十一巡视组在宣布"回头看"后不久，3月份何挺即因严重贪腐等问题败露被双规，6月份被正式免职。

而另一名重庆副市长沐华平早在2000年即进入重庆市委工作，2003年出任重庆市政府秘书长，在"薄王时代"一直稳坐重庆官场，2016年升任重庆市副市长。他也在4月份从重庆官场消失。香港媒体称其女友有香港身份，涉及间谍活动和协助孙政才巨额贪腐。

港媒称，孙政才有多名情妇和私生子，曾通过沐华平将高达10亿元人民币的"一带一路"项目基金汇至香港，安顿情妇和私生子，被人举报。

自从中共领导人习近平上台后，在党内展开大规模的反腐运动，大批各级官员落马。但至今中纪委仍坦言"反腐斗争形式严峻"。预计"从严治党、有腐必反"仍将是即将召开的19大的重要题目。