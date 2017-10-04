台北市议员李新之死：老中国风骨的凋零？

图片版权 CNA Image caption 64岁的台北市议员李新突然坠楼过世，他自1998年起担任议员。（资料图片）

前台北市议员李新，9月28日突然坠楼过世，引发各界悼念。向来直言的他，对于现在国民党的不振，也曾有诸多批评。

台湾台北市前市议员李新，在9月28日突然坠楼而死，享寿64岁。对于台湾政治圈而言，无疑是错愕的消息。从政20多年的李新，长达近20年担任台北市议员职务。

李新之子李柏毅，在丧礼现场跟特约记者回忆，在事发的前一天，父亲仍与他热烈讨论中秋节要送礼给谁、之后的邻里如何拜访，选战如何布局等，脸上完全看不出来有丝毫厌世的症状。

李柏毅说，过去父亲在接受BBC中文网访问时，精神还是相当好的，而且当时选主席，他一如往常与选民们打气、握手。然而，他在这几个月跑活动、还有其他压力等，确实让他睡不好，因此才去医院看身心科，吃了点药。

李新的过世，也引发许多媒体揣测。有台湾媒体报导，离婚多年的李新，因为身陷前妻与女友私人问题，才罹患忧郁症，之前还被报导吞食大量安眠药轻生。

李柏毅则摇头表示："完全不是这样，他是真的一连串活动身体累了，应该是当下吃一点药后在客厅徘徊，结果神智一时无法判断场所，就这样落下了"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 李新之子李柏毅，从小就认为父亲对自我相当要求。

"台湾外省二代"

祖籍河南省汝阳县的李新，1953年出生在高雄，也是台湾俗称道地的"外省第二代"。虽然说得一口字正腔圆中文，但是成长环境也与许多本土台湾人一起，因此台湾话也说得相当流利，可以自在切换。

李新父亲二战随国民党撤退来台，长年在警察界任职，警察要求一丝不苟、讲话洪亮的精神，也影响李新相当大。李柏毅回忆小时候："爷爷爸爸都是很自律的人，几点吃饭、几点做什么，什么事很自我要求"。

小时候的李柏毅，也曾经不习惯爸爸爷爷这样的态度，甚至还会觉得"人生何必这么紧绷？"，但一想起来，李柏毅则回忆："我真的一直很尊敬我爸这样的态度"。

而年纪64岁的李新，在过往也被政界批评为"老蓝男"。然而他也在党内批评过前总统马英九"不栽培党内后进"、洪秀柱的"一中同表论"台湾人不会认同。对于国民党党产问题，他也主张"全面清查归还"，在党内算是较特立独行的孤鸟型政治人物。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 李新当时接受访问时，认为能团结党内，重用年轻世代的主席，才能让党有未来。

"政二代靠自己"

这几年国民党因遭逢县市长与总统大选大败，国民党的"老人政客"太多也让李新一度对此担忧。随后他也自己跳出来参加2016年的党主席补选，主打全面拉拔年轻世代，但最后还是输给洪秀柱。

当时李新曾批评："国民党要好，就必须砍掉重练，重新改造"，而在今年5月选党主席时，李新也对BBC中文网表示："国民党就是老人不走、老大不放，新人又不继"，因此当时他也很希望国民党在年轻势力上大幅改革，选出一个跨地域、跨省籍，可以整合的党主席。而最终，本省籍的吴敦义当选。

儿子李柏毅原先是工程师，这一阵子也回来帮忙父亲政治事务，他也表达未来希望代替父亲参选走政治路。然而，在台湾"政二代"通常被认为是"靠爸族"，普遍给人世袭政治与分赃的坏印象。

面对特约记者询问，李柏毅也说："爸爸当初就要我好好考虑，他说我这名额空出来，很多人都想要争，但你要当议员，就自己去争取，我没有什么给你靠的了。他笑称，他知道"政二代"这词在台湾偏负面，但他的票"自己会去争取"。

"仍忧国忧民"

李新的竞选办公室主任田方伦，跟BBC中文网表示："新哥很提拔年轻人，常常希望来国民党的年轻人去各地走走、参加青年团。他自己过去也是议会几乎每次开议几乎不缺席，他一直对于选民的托付很重视，给自己太多压力"。

同样跟李新为台北市议员的前国民党发言人王鸿薇则说："新哥就是议会老大哥，以前我刚进议会时他就很照顾后辈，他逝世前一天我还拿案子请他连署"。对于国民党也常常批评"为何我们(总统)落选了，还常自认自己是执政党？期待选民会同情？"。

李柏毅说，自己未来在政治路上会努力看看，"我觉得我爸还有很多事情要去做，那我想就试着去做做看"。 2016年参选党主席时，李新曾说过："我会带领国民党为台湾人民，超越蓝绿终生不渝"。李新一生，或许依旧保留了些许过往老中国的文人志士风骨。