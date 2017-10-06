图片版权 CNS Image caption 《战狼2》票房继续破纪录，未知播放至10月28日时票房会是多少？

奥斯卡最佳外语片向来都是各国显示电影实力的战场，今年中国大陆派出《战狼2》角逐提名，而台湾和香港分别推荐《日常对话》和《一念无明》。《战狼2》这部横扫中国票房的民族主义动作片“申奥”消息传出后，引发微博网民热议。

第90届奥斯卡金像奖将在明年3月4日举行，1月23日将会有入围名单。

但到底提名是由谁决定？规则是什么？是否会出现同一语言获提名的情况呢？BBC中文为你分析一下。

三部电影的简介：

《战狼2》：吴京自导自演的动作片，豆瓣评分为7.4分，故事讲述吴京饰演的角色冷锋被“开除军籍”，本想漂泊一生，但突然被卷入了一场非洲国家叛乱，本可以安全撤离，却因无法忘记曾经为军人的使命，孤身犯险带领身陷屠杀中的同胞和难民，展开生死逃亡。随着斗争持续，体内狼性逐渐复苏，最终孤身闯入战乱区域，为同胞而战斗。《战狼2》破纪录在大陆录得50多亿元人民币票房，而当局早前准许电影放映时间延长至10月28日，未知能否冲破60亿大关。之前纪录保持者、周星驰的《美人鱼》也仅是33亿元。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 中国电影《战狼2》今年7月上映一周内就创下16亿人民币的票房纪录。

图片版权 Getty Images Image caption 《日常对话》是黄惠侦的首部长片。

《日常对话》：黄惠侦的首部长片描绘她同性恋母亲的故事。这套纪录片透过日常对话，展示两母女中间的相处之道，当中谈到母亲当年因为传统观念结婚、到受到家暴影响、当上牵亡女法师……这部电影在柏林影展夺得最佳纪录片泰迪熊奖（Teddy Award），亦是2017台北电影节最佳纪录片，台湾票房突破新台币400万元，并巡回世界各地数十个影展。

《一念无明》：电影讲述一位患有躁郁症的病人，因为当年误杀受痛症折磨的母亲被判入住青山医院，出院后与父亲同住板间房，一方面就父亲当年抛弃耿耿于怀，一方面重投社会上亦困难重重的故事。这部电影探索了精神病患者的问题，电影制作成本不高，部分演员是无酬演出。演员在香港金像奖、金马奖、甚至马来西亚金环奖亦有斩获，导演黄进亦最佳新晋导演奖。

图片版权 CNS Image caption 《一念无明》主角在华语电影杭州盛典暨第五届十大华语电影评为年度男演员。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 香港演员卢靖姗（Celina Jade）饰演一名援非医生。

网民如何热议《战狼2》？

在微博，网民得悉消息后都纷纷讨论中国以《战狼2》出征奥斯卡，有人就把支持和反对声分成“保狼派”与“鄙狼派”。

“保狼派”认为《战狼2》“票房和质素都高”，表达出中国的爱国情怀，既然中国派《战狼2》出征便应该爱国地支持，不过有些人则指，奥斯卡“由美国主导”，“根本不需要外国人的认同”。

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“鄙狼派”就指这部电影只是要“给人民洗脑要爱国”，而且是商业片，“欠缺了奥斯卡的艺术成分”，与近期在两岸三地火红的韩国电影《出租车司机》（台湾译《我只是个计程车司机》、香港译《逆权司机》）比较起来“高下立见”。

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图片版权 Golden Scene Image caption 《我只是个计程车司机》成为韩国2017年最卖座电影，也代表韩国出战奥斯卡。

谁可以向奥斯卡角逐最佳外语片提名？

今年有92个地区派电影参赛奥斯卡外语片。奥斯卡官方网站订明角逐最佳外语片的准则：

电影要在2016年10月1日至2017年9月30日在营商戏院上档，上映连续至少7天

符合一系到的播映规格要求

电影不一定要在美国上映，但不可以是英语或是在美国制作

电影如果在戏院上映前透过其他方式公开播放（例如影碟、互联网、电视台）则不符资格

制作有关电影“大部分”要是该地区的公民或居民掌握创作主导权：2015年，《狼图腾》由于主创名单中有许多外国人，被指不符合资格，中国最后以《滚蛋吧！肿瘤君》作出申请；而在2007年《色，戒》虽然有来自台湾的李安导演，但亦因太多外国人的关系，不能代表台湾出选外语片。

每个国家只限提交一份提明，并由一个“经认可的”机构、组织或委员会进行遴选，该委员会要由有电影业人士参与

角逐外语片的同时，亦可角逐其他奖项，今年申请了，翌年就当然不可以申请。

该地区首次就外语片奖提名提交申请或五年内首次申请时，必须提交遴选委员会的名单，并得到美国电影艺术与科学学会批准，规则中并没有列明每年都要向当局提交委员会名单，但据了解，香港的评审委员会每年都会提交完整名单。

图片版权 CNS Image caption 以慰安妇为题材的《二十二》亦已报名参选今届奥斯卡纪录片单元，戏名原本是《三十二》，因为想取材于32名慰安妇，但因为部分人已离世，纪录片最终只能访得22人。

两岸三地的“经认可”机构

中国派哪一部电影出选，是由广电总局电影局国际交流处决定，据中国媒体报道，过往该处为“申奥”成立9人专家小组，不过成员名单都是匿名。而和台湾、香港不一样，中国今年并没有提前公布派出哪一部电影入围，要待奥斯卡方面公布，大家才得悉有关消息。

台湾则是由中华民国电影戏剧协会委托台湾文化部影视及流行音乐产业局甄选一部电影参赛，局方公告说，该局会成立一个7人以上的小组代表台湾参赛，最终会由中华民国电影戏剧协会代表报名。2013年，局方曾因不愿意公开有关小组成员的身分，被台湾媒体说是“黑箱作业”，其后公开评选名单，局方指，评审名单会保密，是不想对评审造成困扰。

香港则是由香港电影制作家协会董事局作出提名。这个协会在1964年成立，旨在促进香港电影业的发展、保障本地制作人的权益、关注任何与电影业有关的法例，除了奥斯卡最佳外语片奖，亦会为“亚太影展”挑选影片参加。遴选小组由发行商、电影公司、台前幕后工作人员等电影业界人士组成，一般亦不会对外公开。据了解，今年香港的遴选小组由16人组成，人数比往年多，据称是响应奥斯卡方面的呼吁增加更多专业人士避免“小圈子选举”。

奥斯卡的最佳外语片评委会马克‧约翰逊（Mark Johnson）曾经说过：“每个国家都有自己的标准，他们认为哪部影片更好，我们无法左右。”

在自己国家脱颖而出后，便会先由奥斯卡的外语片奖委员会会透过不计名透票方式选出六部电影，再外语片奖行政委员会另外投票选出三部电影，合共有9部电影参选，之后外语片奖委员会会审视9部电影，再透过不计名投票方式选出最后5套提名电影。

最终奖项会由美国电影艺术与科学学会的“活跃及终身”（active and life）会员看过5部电影后选出得奖的电影。外语片奖委员会是由这学会合资格会员自愿性质去加入，人数每年不同，他们需要观看大约四分一的参赛电影，由于所需时间太多，这些志愿者都偏向仍长。而外语片奖行政委员则是在这些志愿者中再找数十人组成。

图片版权 AFP Image caption 第90届奥斯卡金像奖将会在下年3月4日举行，下年1月23日将会有入围名单。

“太白、太少女性、年纪大”

要如何成为可投票的会员？

美国电影艺术与科学学会属下有不同的专业界别，例如演员、编剧、导演等等，如果曾经获得提名，将自动该界别的会员，又或是得到界别内两名成员推荐，再经由各界别选出派代表加入的学会理事会审批加入。

目前合资格投票人数六千多人，过去曾经被批评“太白、太少女性、年纪大”，令学会一度要另外寻找女性及少数族裔加入成为选民。今年亦显著增加了不同国家与女性的比例，新公布的774名新会员也有不少华人脸孔，包括范冰冰、姜文、甄子丹、张曼玉、梁朝伟、刘嘉玲，冯小刚、陈可辛、许鞍华、杜琪峰等等。

每年差不多也是两岸三地推荐三部华语片竞争，外语片奖项并没有为语言划下框架，过往也曾经有相同语言、不同国家的外语片同时角逐奖项，不过这种情况不多。除了这三部华语电影报名争取获最佳外语片提名，以慰安妇为题材的《二十二》亦已报名参选今届奥斯卡纪录片单元，《二十二》票房过亿，亦创下中国纪录片票房纪录。有别于外语片，其他奖项可以公司名义报名。