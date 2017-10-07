中共十九大：中国将如何挑选领导人？

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 政治局常委将在党代会的最后一天亮相。

每五年一次，世界的目光聚焦中共，其党员代表大会将决定党的领导人。

这些选出的领导人将领导中国大多数没有发言权的13亿人口，并掌舵世界第二大经济体。

中国共产党第19次全国代表大会（十九大）将于10月18日召开。届时将有重大的人事调整，外界普遍认为中国国家主席习近平会继续留任党的最高领导人。

中共党代会做什么？

今年十月中旬，全中国的中共代表将在北京的人民大会堂参加会议。

中共党员有2300名代表 ，今年只有 2,287人当选出席19大。《南华早报》的报道指，其余13名代表因"行为不当"而被取消资格。

在闭门会议上，中共代表将选举拥有约200名成员的中央委员会。

这个中央委员会又选出了政治局委员，从后者中再选出政治局常委。

这些才是中国真正的决策机构。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 党代会在人民大会堂举行。

18大选出了政治局的25名委员和7名政治局常委。过去数年里，这些数字在发生变化。

虽然委员会成员有投票权，但实际上很多人已被现任领导钦定，委员会只需通过他们的指令。

中央委员会选举出中共的最高领导人即中共中央总书记，他会成为中国的国家主席。现在看来总书记一职很可能继续由习近平担任。

今年看点是什么？

主要关注两件事：

首先关注习近平将在会上做的长篇报告。分析人士将关注此报告释放出的中国未来五年政治走向的信号。

其次是中央政治局常委几乎将大换血。

中共对某些职位设定了非正式的期限和年龄限制。大多数政治局常委预计会在68岁的非正式退休年龄退休，即"七上八下"的规定。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 外界关注中纪委书记王岐山是否留任。

其中包括了反腐"沙皇"王岐山。作为习近平的盟友，他很可能留任。

通常大会会向公众展示未来领导人的新阵容，包括可能的习近平的继任者。这位继承者将在五年后接替习近平的角色。

不过，外界有一些预测认为习近平可能打破传统，推迟这一步。

大会对习近平意味着什么？

他有可能进一步巩固权力。

自2012年上台以来，他承包了前所未有的头衔，其中包括"习核心"，这使他与中国之前的政治巨人毛泽东和邓小平处于同等位置。

大会上可能将有更多习近平的盟友担任领导职务。我们也可能会看到习近平的政策被称为"习近平思想"写入党章。

这一举动将再次使他在历史上同中国领袖毛泽东相提并论。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 外界预测中共中央总书记习近平将在十九大继续当选。

也有些人认为他甚至可能会宣布将打破两届任期的规定。

自2012年上台以来，习近平开始进行反腐运动。这场运动已使一百多万官员受到纪律处罚。有人认为这是对对手的内部清洗。

一些被称为"习式崇拜"的行为也随之出现：写给他的定制歌曲，中国官媒上大肆宣扬的正面新闻以及为其定制的昵称"习大大"，或者习叔叔。

这对世界其他地区意味着什么？

分析人士认为，虽然常委的重大洗牌可能预示着一些政策变化，但中国仍将在现有轨道上发展，而习近平仍将作为最高领导来掌握全局以维持稳定。

在中国国内，中国的五年经济改革计划仍在进行，而习近平的反腐运动也将持续，专制统治日益加剧。

习近平领导的中国在世界舞台上扮演的角色仍将继续。

这包括有争议的南海扩张和“一带一路”项目。与美国总统特朗普统治下的美国相比，中国正在为崛起成为超级大国。

但朝鲜问题仍是一个烫手山芋。

一些分析人士认为，即使十九大以后中国也不会对朝鲜采取果断行动。

新的领导层会就如何与坏脾气的邻居相处举行内部辩论。