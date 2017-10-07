中共十九大：中国将如何挑选领导人？

  • 2017年 10月 7日
The Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body, (L-R) Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan listen as Vice President Xi Jinping (L) delivers his address as they meet the press at the Great Hall of the People in Beijing on 15 November 2012 图片版权 AFP/Getty Images
Image caption 政治局常委将在党代会的最后一天亮相。

每五年一次，世界的目光聚焦中共，其党员代表大会将决定党的领导人。

这些选出的领导人将领导中国大多数没有发言权的13亿人口，并掌舵世界第二大经济体。

中国共产党第19次全国代表大会（十九大）将于10月18日召开。届时将有重大的人事调整，外界普遍认为中国国家主席习近平会继续留任党的最高领导人。

中共党代会做什么？

今年十月中旬，全中国的中共代表将在北京的人民大会堂参加会议。

中共党员有2300名代表 ，今年只有 2,287人当选出席19大。《南华早报》的报道指，其余13名代表因"行为不当"而被取消资格。

在闭门会议上，中共代表将选举拥有约200名成员的中央委员会。

这个中央委员会又选出了政治局委员，从后者中再选出政治局常委。

这些才是中国真正的决策机构。

图片版权 AFP/Getty Images
Image caption 党代会在人民大会堂举行。

18大选出了政治局的25名委员和7名政治局常委。过去数年里，这些数字在发生变化。

虽然委员会成员有投票权，但实际上很多人已被现任领导钦定，委员会只需通过他们的指令。

中央委员会选举出中共的最高领导人即中共中央总书记，他会成为中国的国家主席。现在看来总书记一职很可能继续由习近平担任。

今年看点是什么？

主要关注两件事：

首先关注习近平将在会上做的长篇报告。分析人士将关注此报告释放出的中国未来五年政治走向的信号。

其次是中央政治局常委几乎将大换血。

中共对某些职位设定了非正式的期限和年龄限制。大多数政治局常委预计会在68岁的非正式退休年龄退休，即"七上八下"的规定。

图片版权 AFP/Getty Images
Image caption 外界关注中纪委书记王岐山是否留任。

其中包括了反腐"沙皇"王岐山。作为习近平的盟友，他很可能留任。

通常大会会向公众展示未来领导人的新阵容，包括可能的习近平的继任者。这位继承者将在五年后接替习近平的角色。

不过，外界有一些预测认为习近平可能打破传统，推迟这一步。

大会对习近平意味着什么

他有可能进一步巩固权力。

自2012年上台以来，他承包了前所未有的头衔，其中包括"习核心"，这使他与中国之前的政治巨人毛泽东和邓小平处于同等位置。

大会上可能将有更多习近平的盟友担任领导职务。我们也可能会看到习近平的政策被称为"习近平思想"写入党章。

这一举动将再次使他在历史上同中国领袖毛泽东相提并论。

图片版权 AFP/Getty Images
Image caption 外界预测中共中央总书记习近平将在十九大继续当选。

也有些人认为他甚至可能会宣布将打破两届任期的规定。

自2012年上台以来，习近平开始进行反腐运动。这场运动已使一百多万官员受到纪律处罚。有人认为这是对对手的内部清洗。

一些被称为"习式崇拜"的行为也随之出现：写给他的定制歌曲，中国官媒上大肆宣扬的正面新闻以及为其定制的昵称"习大大"，或者习叔叔。

这对世界其他地区意味着什么？

分析人士认为，虽然常委的重大洗牌可能预示着一些政策变化，但中国仍将在现有轨道上发展，而习近平仍将作为最高领导来掌握全局以维持稳定。

在中国国内，中国的五年经济改革计划仍在进行，而习近平的反腐运动也将持续，专制统治日益加剧。

习近平领导的中国在世界舞台上扮演的角色仍将继续。

这包括有争议的南海扩张和“一带一路”项目。与美国总统特朗普统治下的美国相比，中国正在为崛起成为超级大国。

但朝鲜问题仍是一个烫手山芋。

一些分析人士认为，即使十九大以后中国也不会对朝鲜采取果断行动。

新的领导层会就如何与坏脾气的邻居相处举行内部辩论。

更多有关此项报道的内容