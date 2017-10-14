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中共十九大召开在即，作为中共最高领导团体的中央委员会落马官员的数量仍在刷新。

在任政治局委员、重庆市委书记孙政才7月24被宣布调查，9月29日被火速宣布双开。孙政才成为十八届中共中央委员会里遭到查处的最高级别官员。

继孙政才之后，原排名第一的中央候补委员、中纪委驻财政部纪检组组长莫建成8月27日被宣布接受组织审查。莫建成成为最近一位落马的十八届中共中央委员会成员。

截至莫建成落马，分别拥有205名正式成员和171名候补成员的中共十八届中央委员会在过去5年里已有近10%落马。

让我们通过一组图片看看发生在十八届中央委员会内的落马官员细节。