台湾双十：蓝绿统独都五味杂陈的国庆典礼

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾总统蔡英文出席2017年"双十国庆"。

台湾在10月10日迎来了中华民国第106年的"国庆大典"。除了传统的三军战技展示、各项操演与军容壮盛的军乐表演，今年更是加大许多年轻人的电音歌舞、台北"世大运"夺牌选手的花车表演，其中回荡在场边的原住民族音乐，也象征执政的民进党当局意欲展示民族融合的一面。

然而，在今年的致词上，蔡英文在两岸上面并没有给出太多新的方向。

她先是强调了两岸领导人应该"共同努力"展现长年累积而来的圆融政治智慧，以坚定意志和最大耐心，共同寻求两岸"互动新模式"。也强调台湾持续在国际新秩序中寻找"新位置"。

两岸谈话无进展

图片版权 BBC CHINESE Image caption 威仪的三军表演，依旧是双十国庆的重头大戏。

对比2016年的谈话，当时蔡英文强调将建立具一致性、可预测与持续的两岸关系，维持台湾民主及台海和平，并重申"维持现状"与尊重1992年两岸会谈的"历史事实"。不过之后，台湾也历经了与圣多美、巴拿马相继断交，两岸则有李明哲被拘禁事件，两岸间的不信任逐渐加深。

但蔡英文也表示，对于内政，她会广邀台湾各政党领袖坐下来好好谈，并将台湾的"民主、自由与繁荣"再度推向全世界。现场除了前总统马英九，国民党主席吴敦义、亲民党主席宋楚瑜与时代力量党主席黄国昌都受邀坐在台上。

统派缅怀老回忆

而今年的国庆，民进党政府也找来设计团队，量身打造出传统台湾风格，用蓝、绿与红三色交织而成的编织图样，也正好辉映出文字"十"。现场也聚集了不少各自支持统一与独立的两派"观礼人士"。

一位在现场，退伍多年的外省王老士官长，就跟特约记者回忆："民国48年到50年（1959-1961）时，我在总统府前踢了三年正步！"，那时就读政工干校的他，还是个意气风发的学生。

王老士官长回忆，那时的国庆日好爱国，"都在播放爱国歌曲，多激励人心，哪像现在都是山地（指原住民）、闽南歌曲，摆明地就是刺激大陆，你叫大陆怎么不生气？"。

一位退伍的将军则回忆到，当时他在民国63到67年（1974-1978）在这边担任宪兵营营长，他说："当时国庆是人满到你无法想象，连挤都挤不进去"。特约记者问，当时的人是否有被动员时，他则严正地说："从来没有动员，大家都是自发爱国的！"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 王老士官长（右一），带着退休的老官兵们来参加国庆。

这些统派势力，在陈水扁就任的期间，一度"拒参加国庆"，直到马英九就任后才恢复参加，特约记者问，现在民进党政府再执政，已经不抵抗国庆了吗？该将军则回应说："就是一种回忆吧，我也没打算要听蔡英文演讲，看看就先走"。他说，会再参加国民党自己在国父纪念馆的"自办国庆"。

王老士官长则说："好怀念以前在国庆典礼大喊'反共抗俄'、'杀猪拔毛'、'反台独'的日子"，现在只剩"反台独"了。

当特约记者问到现在为何已不反共时，王老士官长表示："以前大陆穷啊，共产党没给老百姓过好日子！当然要反！现在共产党给了老百姓好日子了，大家有钱了，那还反什么呢？"。言下之意，经济发展蓬勃下，当初的国共政治意识斗争似乎也不太重要。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 相较于过去旗海飘扬，现在国庆日则重时尚设计感。

跟过往相比，手持青天白日旗的观礼群众明显少了许多。

独派也五味杂陈

而对于独派人士来说，过往他们在反对国民党独裁政权时，质疑中华民国来台湾统治的合法性。然而，现在当独派掌权，民进党又因为迫于中国压力，而没有在台湾的独立议题上多加着墨，也就出现中华民国国庆现场，出现许多不怎么认同中华民国独派人士被受邀的特殊景象。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 跟过往相比，手持青天白日旗的观礼群众明显少了许多。

虽然现场表示会发放"青天白日旗"，但是领取青天白日旗的参与者是少之又少，许多人则是自发性地穿上主办单位设计的遮阳帽，安静地坐着聆听。相较于国民党执政时必定有的"旗海飘扬"，这天的现场前则是仅挂上数面大国旗。

不过，在政府指定的陈情抗议区，则是还有不少激进独派大声抗议，批评中华民国"已死"，甚至焚烧"消灭中华"等汽球，遭到警方制止。激进独派人士认为，蔡英文至今没有在独立议题上更确定主轴，是在"骗自己"。

就在中华民国106年国庆之日，也同时可以看到蓝绿统独各派人士齐聚与会，也不免说是一种形式上的"蓝绿共融"。前总统陈水扁曾说，中华民国是台湾内的"最大公约数"，而现在看来，它还是让整个国家短暂融为一体，不过在台上的心情，不论蓝绿统独各派人士，都是五味杂陈。