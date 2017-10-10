BBC中国总编看中共十九大之一：习核心

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编者按：将于下周三召开的中共十九大将决定中国未来五年的发展方向，引发国际媒体的关注。过去五年，习近平治下的中国政治与过往有何不同？这次的党代会，又将对世界产生什么影响？今天起，BBC中国总编凯瑞为您梳理习近平的这五年。

国子监是我在北京最喜欢的地方之一—清幽宁静的庭院，粗壮的柏树和古朴的石桌，令人联想起古时一代代学者来这里赶考的情景，也提醒我中国的治国经纶已经有多么久远的历史。

下周即将举行的中国党代会仍将高举马克思主义旗帜，但在幕后，中国政治仍将是一场权力的游戏，仍将继续走他们一直在走的路，与自古以来的政治角逐毫无二致：表面上团结一致，对帝王卑躬屈膝，但幕后阴谋诡计，口是心非，背后拆台。

就连中国革命的领袖毛泽东也是更着迷于中国历史朝代更替的计谋策略，而不是共产主义鼻祖马克思的理论。

当大多数进入世界发达国家行列的集权国家在转型过程中逐渐走向民主化时，习近平的计划则正相反…实行某种有限制的集权统治。

Image caption 习近平这五年

"皇帝"

当国际舞台的聚光灯集中在特朗普的美国和脱欧进程中的英国之际，一场不动声色但却极富震荡性的政治大戏正在中国大陆上演 － 习近平实际上成了"皇帝"，虽然这个词有点儿过于封建色彩，但核心权威，实际是一个意思。

北京的街道上已经挂满了红色横幅，赞扬核心领导的演讲，党的宣传机器也源源不断地推出各种文件、动画宣传，甚至说唱歌曲，颂扬习主席的魅力、智慧和忠诚。

这一切当然还无法同当年狂热的红卫兵们举着小红书在天安门广场上对毛主席的顶礼膜拜相提并论，但这可以说是中国过去40年来最接近个人崇拜的现象了。

仅这一点就意义重大。当毛泽东在1976年逝世之后，中国共产党的老一辈领导人誓言，绝不再回到使中国陷入深重灾难的一人独裁的老路。取而代之，他们决定采取集体领导制。

然而五年前当习近平上台之前，这种集体领导方式似乎未能有效解决中国的问题。号称为人民服务的共产党，本应当成为人民公仆的党和国家机构，反而成为官员贪污敛财的渠道。

反腐

图片版权 Reuters Image caption 前重庆市委书记孙政才曾任中共第17、18届中央委员，第18届中共中央政治局委员，曾任农业部部长、中共吉林省委书记等党政要职，一度被视为中共"接班人选"之一。

为了控制和打击贪污腐化，压制盛筵酒席、豪车豪宅和小三情妇，习近平比他的前任获得了更大的权力。然后，他开始"帮助"自己了。

我们看到五年来的震撼结果是一系列党的高官纷纷落马，被送上法庭，从他们的别墅豪宅查抄出一卡车一卡车的现钞、黄金、玉器和古董。

根据中国政坛的标准，这样的成就无疑是惊天动地，令习近平在中国民众中获得极高的威望。政治观察家们却认为，他的打击对象多为他的政坛对手，而不是那些同样腐化的他的朋友。

不过或许情有可原，习先生不可能把所有的党内精英都一起送上法庭，总还要有人管理国家吧，另外他也得时刻警惕出现政变。用党的宣传语言来说，习近平的第一届执政交出了一流的答卷。

在他准备第二届连任之际，习近平显然已经成功地将中国的未来锁定在自己身上，锁定在他对党的控制和党对中国公众的控制上。在全球化大潮下的中国，中国公民能选择到西方学习、工作和旅游，中国政坛的角逐也扩展到你身上。

是的，同志，习近平也考虑到了你。