图片版权 AFP Image caption 天鸽台风刚过后，澳门广泛地区停水停电，民怨甚高。

中国度过八日国庆—中秋超级长假期，新闻淡静之际，澳门特区政府的一则声明换来了香港亲民主派报章《苹果日报》这样的一句标题——《激过港府！》

事缘美国国会及行政当局中国委员会（CECC）10月5日发表其年度报告后，澳门政府发言人辦公室发声明反对。这回应被《苹果日报》形容为“党媒腔”。

这份324页的CECC年度报告主要谈论中国大陆状况，六个章节内的最后一章专门谈论香港与澳门两个特别行政区。不过第六章这六页内容中，只有不到一页半谈论澳门内部状况，余下跟澳门沾得上边的就是有关台湾民进党前党工李明哲经澳门入境广东珠海后被中国国安当局拘控一事。

报告谈到了澳门实现行政长官、立法会议员“双普选”问题、澳门选举法规修订，以及按照《内部保安纲要法》限制外来人员入境情况——包括台风天鸽吹袭过后，至少四名香港记者被拒绝入境。

然而，相比于大陆与香港部分，澳门这一节几乎没有谈论当地表达自由问题。

外国报告不管，那澳门人自己呢？

自天鸽风灾以来，澳门都传出过哪些表达自由问题？

CECC年度报告所提及的四名香港记者被澳门拒绝入境事件，发生在8月23日台风天鸽登陆澳门之后。他们分别来自《南华早报》、《苹果日报》与香港01网站三家媒体机构，拒绝入境理由均为“对（澳门）内部保安的稳定构成威胁”。

而据香港媒体报道，尚有第五名来自宠物资讯网站的记者被拒绝入境。该网站的声明说，有关记者是要前往房舍受灾的澳门动保组织采访。

到8月29日，澳门传媒工作者协会披露有至少五家澳门本地媒体的编采人员投诉接获“高层指令”要多做风灾后的“正面报道”——这是中国解放军驻澳门部队奉命出动参与清理后不久。

传协理事长马永斐早些时候对BBC中文说：“当上级安排了这么多的题目让你去做‘正能量’报道，连采访对象都给你找好了，那还哪有人手去想问责报道？都没人手去做了。”

“‘新闻过后’也就‘过后’了，大家只会记得那些保驾护航的学者与社团人士。”

你的器材不支持播放多媒体材料 中国解放军驻澳部队奉召参与救灾之际，澳门中文媒体传出了上级要求“正面报道”的消息。

美国自由之家组织（Freedom House）在其《中国媒体快报》中评论说：“这些命令呼应了中国国家主席习近平号召在中国媒体上推广‘正能量’，并且让人想起大陆经常向媒体下达的宣传指示”

拦阻境外记者入境在风灾之前已多次发生，在风灾过后同样没有停止。9月17日澳门立法会选举举行前夕，《苹果日报》称有12名记者被拒绝入境。

而在此之间，澳门司法警察逮捕一对老年人兄妹，理由是他们涉嫌在网上发布“政府隐瞒停车场淹死人”的假消息。澳门保安司司长黄少泽几天后说，查获一则从美国传出的“救灾解放军杀人”假消息，并称事态“非常严重”，誓言要让警方追查到底。

到立法会选举宣传期展开之际， 立法会选举管理委员会勒令葡中双语周报《澳门平台》（Plataforma）从其网站删除一篇报道，理由是报道构成选举宣传。澳门葡英传媒协会（AIPIM）对当局决定表示“难以理解”，批判此举损害澳门国际形象。

除了这些具体事件外，自天鸽台风吹袭以来，澳门还曾传出手机即时通讯软件Telegram被间歇性屏蔽的情况。

澳門傳統媒體 648,400 估計人口（2017年第二季） 19份 日報（中文、葡文、英文）

1家 官方廣播電視台（澳廣視）

2家 衛星電視台

1家 有線電視台 BBC CHINESE

澳门传媒人怎么看？

澳门传协理事长马永斐在BBC中文记者面前慨叹：“澳门人不是很关注资讯自由、新闻自由的。我有好多朋友觉得能用微信就可以了。”

传协副理事长余伟英形容：“正常的香港人，有谁触碰新闻自由的话，大家都会绷紧起来。”

“澳门人却觉得：‘不是啊！我有报纸可以读啊！你们这帮人别搞事。香港媒体、外媒来这里也就是煽风点火、来搞事嘛。’很多澳门人都这样想。”

据两人介绍，澳门政府试图操控舆论的情况一直存在，“跟香港没多大分别”，“甚至是记者们自己也懂得该如何处理，避重就轻等等”。

余伟英说：“大家很害怕社会上有人不依循政府制定的秩序。”

他们解释说，传协发声明披露“正面报道指令”问题，是担心澳门持续“大陆化”，灾难当前都“常规”地采取“报喜不报忧”，粉饰太平的新闻管理手段。

澳门葡英传媒协会（AIPIM）今年9月底发表的一份报告则尝试反映葡文、英文媒体记者的观点。这份报告实际上是针对该会于去年11月发予葡英媒体记者的民意调查结果做出分析，由澳门大律师陶志豪 （Frederico Rato）、澳门圣约瑟大学创意产业学院助理教授施万乐（José Manuel Simões）和澳门欧盟学术计划专案执行主管罗伊·弗洛雷斯（Rui Flores）独立撰写。

你的器材不支持播放多媒体材料 澳门本地记者怎看风灾后的表达自由情况？

在44名自愿回答问卷的葡英记者中，79.55%同意澳门有新闻自由；70.45%表示其新闻自由权益从未被侵犯，20.45%表示曾被侵犯权益。报告认为这回应率有足够的代表性。

英文《澳门邮报》社长夏礼贤（Harald Brüning）大概算是这70.45%的一员。他称自1999年澳门治权移交以来，从未被审查报道内容。

夏礼贤对BBC中文说：“政府想在这场灾难中有正面的说法（positive spin）很正常，要我是在新闻局工作，我也会这样做。”

“灾难发生之后政府会尝试保护其形象，媒体尽力平衡、准确的报道事态发展，然后你有对事发经过对评论，但评论本身不是新闻工作者的产出。”

“记者可以写评论，但那是作为评论员去写。如今很常见的是没报道事实就先去评论，那是大错特错。”

但并非所有葡英记者都认为澳门的新闻自由不受威胁——葡英传媒协会报告指出，58.82%受访记者认为接触政府有困难；54.55%认为接触替政府执行政策与服务市民的组织和团体有困难。这意味着当局信息不公开。

报告说，那些本应是公开的信息都被制度隐藏起来，记者们在这制度下被迫透过政府发言人机制来试图获取这些公开信息。

由于报告所述调查是在去年11月进行，因此没能反映天鸽风灾与立法会选举期间事态的影响。

政府怎样回应？

图片版权 BBC Chinese Image caption 澳门政府在官方旅游宣传口号中称这地方“就是与别不同”。

早在“正面报道指令”消息传出后，澳门新闻局局长陈致平在救灾消息新闻发布会上被追问过有关问题。陈致平称“完全不知道相关情况”，并称澳门特区政府“从不干预传媒”。

陈致平还说，澳门警察总局已解释过，澳门当局“不知道被拒入境者的职业”，“香港记者被拒入境（的说法）是不成立的”。

黄少泽除了誓言“严惩谣言”外，还说希望建立独立的民防应急部门，并研究在“紧急和必需”的情况下监管出现不实谣传的手机通讯群组。

而在美国CECC的报告发表后，澳门特区政府发言人办公室透过书面声明说：“澳门特区事务属于中国内政，任何外国无权干涉……有关报告罔顾事实，对澳门特区事务指手划脚，妄加评论，我们表示坚决反对。”

香港《苹果日报》形容这份声明的语气比香港特区政府针对同一份报告的声明来得强硬。不过，澳门特区政府声明实际上与澳门中联办声明一字不差。

澳门媒体界甚或民间怎样应对？

图片版权 Getty Images Image caption 志愿者寻找途径扩散自发救灾消息造就澳门民众接触保密通讯软件Telegram。

9月立法会选举前夕，为数不多的民主派参选人受到具压倒性优势的建制派参选团队抹黑。澳门大学政治学者余永逸当时曾给BBC中文网分析说，这反映建制派、亲北京阵营不希望民主派——尤其是新一代民主派——能得到高票。

然而，马永斐与余伟英指出，支持建制派的澳门青年也同样在增加，这也许是因为在“社团政治”主导的社会环境下，一些年青人自小就接受不同传统社团栽培接触社会，其间建立了感恩戴德的归属感，“百分之百抗拒一切对团体不利的事情”。

两位传协领导人都担忧澳门的舆论和网络管控只会继续加强，但天鸽风灾后传出Telegram被封锁的消息，也能反映出那些认同信息流通自由的澳门民众突破信息封锁的努力。

马永斐指出，平常使用Telegram的澳门用户多为官员、记者和社运人士，占澳门网民的极少数。但风灾过后因为民间社会希望互通消息，发动自救，而此时察觉Telegram群组可以容纳1万人之多，因此多了群众使用这来自俄罗斯的加密通讯软件。

“我后来也了解过为什么会封锁呢？一来我想是用户多，而且又临近选举，怕我们动员、煽动，（政府当局）觉得很危险，二来该是有人上交了用户清单。”

不过，BBC中文记者了解到，风灾过后，Telegram上仍有专门讨论9月17日澳门立法会选举的群组，甚至在结束后仍有超过250名用户留驻，同时继续邀请用户加入，彼此交流对政治议题的看法。

而在此之前，澳门也有媒体人或政团人士自办以网络为主干的新媒体，其中较知名者有独立网站论尽媒体和民主派政团新澳门学社旗下自媒体《爱瞒日报》。

Error 451也是这样的一个自媒体，誓言要让人找到澳门“被Error 451掉”的信息。

网站名字来源于2015年首次通过使用的HTTP 451国际互联网错误代码，意指“因法律原因被官方审查”的内容，而451华氏度（232.78摄氏度）也是纸张的燃点。

图片版权 BBC Chinese Image caption 主流媒体被审查，公民记者媒体与自媒体在澳门萌芽。

但Error 451一名管理员回答BBC中文的查询时说，“我们网站不是光讲法律原因，而是各种各样的原因”，他们尝试以数据图表的形式，报道被任何理由审查掉的一切澳门资讯。

这位管理员许诺说：“我们不知道澳门会不会控制网络自由，也无从得知。但无论会不会削弱自由，我们都会跟澳门人站在同一阵线，继续为澳门大众送上优质资讯和分析。”

这是一句官腔的说辞，但在澳门体制下，网络媒体与自媒体不像传统印刷媒体，不会得到政府补贴，这应对官方信息审查，拓展新闻自由的道路，大概就如澳门官方旅游宣传口号一样，“就是与别不同”。