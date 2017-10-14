观察： 中国政治精英圈存在“女性问题”吗？

图片版权 VCG/getty images Image caption 中共中央政治局常委历来是清一色男性，普遍认为这种局面在可以预见的将来不会改变。

中国政治精英圈存在"女性问题"吗？在世界各地男性主宰高层政坛现象受到挑战的今天，中国政治精英的性别组成再度引人瞩目。

10月18日开幕的十九大要进行五年一次的领导人换届。新选出的政治局委员、中央委员和候补委员里女性人数会显著增多吗？政治局常委清一色男士的局面是否会被打破？

中国事务观察人士普遍估计，即使人员大换班，女性比例基本上不会有较大变化。

2012年十八大选出第十八届中央委员会205名委员和171名候补委员，女委员33人， 占8.7%

美国智库布鲁金斯研究所资深研究员李成认为，由于作为更高职务候选人的女性干部"储备有限"，第十九届政治局中女性领导的人数不可能有实质性增加。

他说，在女性领导提升方面，中国仍落后于全球趋势。

十九大召开前，女委员和候补委员少了2名：前司法部长吴爱英和前北京市委副书记吕锡文。

吕锡文今年稍早因贪腐指控落马；吴爱英落马的消息则是周六（10月14日）首次在十八届七中全会公报中首次得到证实。

第18届中共代表大会，2012年11月15日选举产生：

中央委员和候补委员总计376人，女性33人，占8.7%;

其中：

中央委员205人，女性10人；4.8%

候补委员171人，女性23人；13%

第18届中共全国代表大会代表：2270人，女性521人，占23%；

第19届中共全国代表大会代表：2287人，女性551人，占24%

寥若晨星

在"半边天"可以作为女性同义词的中国，宪法保障男女平等，习近平主席2015年还在纽约向联合国妇女署捐款1000万美元。

但是，中国党政权力高层至今女性寥若晨星。

中共中央委员中，女性占4.9%，中央政治局委员中女性占8%， 政治局常委则清一色男性。

新华社公布中共十九大2287名代表名单，女性551人，占24%；省市女代表超过三分之一，中央国家机关、中直机关、中央金融机构和央企更低一些。

中共全体女党员比例不到30%。

现年64岁，2012年当选中共中央总书记的习近平，估计将当选连任。在可以预见的将来，占据中国党政军最高权力交椅的应该还是男性。

普遍认为他将提拔一批经验丰富、条件良好的政治新星进入中央，但大部分会是男性。

中共十九大将选出十九届中央委员。据估计，第十九届中央委员会里将出现大量新人，中央政治局和政治局常委估计也会有六、七成的人员更换。

但中央委员和候补委员的女性比例不大可能有明显改观。

图片版权 Han Haidan/CHINA NEWS SERVICE/VCG via Getty Images Image caption 刘延东是政治局两名女委员之一，预计十九大后会退休 （资料图）

政治局

政治局也一样。

中共历史上，政治局常委基本上一直是清一色男性，在可以预见的将来除非出现奇迹，否则不会出现巾帼身影。

曾经，政治局有过少数女性，大多数是最高领导人的夫人，如毛泽东夫人江青、林彪夫人叶群和周恩来夫人邓颖超。

2012年，中共十八大上两名女性进入政治局：副总理刘延东（1945年生）和中央统战部部长孙春兰（1950年生）。她们中至少一人将由于年龄限制在十九大后退休。

第十八届中央委员会女性委员从十七届的13人（6.4%）减少到10人（4.9%）；包括23名候补委员在内，中央女领导女性比例从第十七届的10%降到8.8%。

李成在《十九大前夕看中国妇女领导现状》中指出，政治局出现女性新面孔，唯一可能的人选是李斌，现任国家卫生和计划生育委员会主任（1954年生），满族。

李斌曾在吉林省当教师，后任吉林省副省长和安徽省副省长，也是目前国务院25位部长中唯一的女性。

根据以往干部提拔路径的先例，省委或直辖市书记职位是进入政治局的最重要台阶，而目前全中国没有一位女性在这样的位置上。

目前在中国31个省级政府中有两名女省长：从甘肃省常务副省长一职调任宁夏回族自治区主席的咸辉（1958年生），以及内蒙古自治区主席布小林（1958年生）。布小林不是中央候补委员。

咸辉在2016年10月递补为第十八届中央委员。

图片版权 VCG/VCG via Getty Images Image caption 李斌是目前国务院25名部长里唯一的女性 （资料图）

中央委员

第十八届中央委员会女性中央委员中，除了刚刚被官方证实落马的原司法部長吴爱英（1951年生），其他人各自都面对不同的阻障 。

沈跃跃（1957年生，人大常委会副委员长）和宋秀岩（1955年生，全国妇联副主席）都是共青团派干部背景。据信这对她们晋升不太有利。

还有四名中央女委员的现任职位相对较”软性“，她们进政治局的可能性不大：

王侠（1954年），中华全国供销合作总社理事会主任；

铁凝（1957年），中国作协主席；

赵实（1953年），中国文联党组书记，团派干部背景；

胡则君（1955年），最高人民检察院常务副检察长，团派干部背景；

候补委员

新华社报道，10月14日闭幕的中共十八届七中全会决定递补中央委员会候补委员崔波、舒晓琴、马顺清、王建军、李强、陈武、陈鸣明、赵立雄、赵树丛、段春华、洛桑江村为中央委员会委员，其中女性只有一名： 舒晓琴。

舒晓琴（1956年生）曾任江西省委常委、政法委书记、江西省公安厅党委书记、武警江西省总队第一政委、第一书记，2013年4月任国务院副秘书长、国家信访局局长和党组书记。

在其他中央候补女委员中，李成提到两个值得关注的名字：曹淑敏（1966年生），江西省鹰潭市委书记，前中国电信研究院院长，以及陈旭（1963年生），清华大学党委书记。

图片版权 资料图 Image caption 曹淑敏在推动中国第四代移动通信系统建设中起了关键作用 （资料图）

曹淑敏在中国第四代移动通信系统的建设中扮演了主要推动角色。今年年初中国媒体报道称习近平曾接见曹淑敏，称赞她为中国网络空间发展作出的贡献。

陈旭也有学术背景。清华大学是习近平的母校，也是许多中国前任领导人的母校。陈旭在这所大学任高层领导长达10年。

年龄和学术背景或许有助于她们升为中央委员。

不过，即便转正为中央委员，李成认为"体制规则与规范会阻碍她们更快地晋升"。

李成认为，值得关注的还有三名少数民族女干部：一个是已经递补为中央委员的宁夏回族自治区主席咸辉，另两位是：

乌兰（1962年生），2016年出任湖南省委副书记，之前曾历任内蒙古自治区共青团委书记、区政府副主席和宣传部长；

夏杰（1960年生），今年出任全国妇联书记处书记，曾任贺龙江省委组织部副部长和统战部部长，河南省委组织部部长；

其他候补委员要么只有象征性职务，要么在一个位置上工作多年，仕途不畅。