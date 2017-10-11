图片版权 AFP Image caption 林郑月娥这3.9万字施政报告中，政治事务篇幅有限。

香港行政长官林郑月娥发表她上任后的首份施政报告，开首提出香港市民都应当反对冲击中国国家安全行为，但并未正面提及“港独”思潮。

林郑月娥星期三（10月11日）发表的是香港今年第二份施政报告——上一任特首梁振英于1月发表其任内最后一份施政报告之后，林郑月娥决定恢复于10月发表施政报告的安排。

林郑月娥在其发言中提出一系列增加住房供应、减免企业税收与辅助科技创新措施，但政治学者与民主派政治人物对BBC中文网评论称，报告中的政策流于“小修小补”，缺乏大方向。

民主派人士认为，经历梁振英时代的严重分化后，林郑月娥在报告中提出的政治政策谈不上寻求与民主派和解。

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在政治方面，林郑月娥的首份施政报告有哪些特点？

梁振英2012年上台时宣布押后宣读首份施政报告至2013年1月，并一直维持此做法至其今年卸任。林郑月娥决定改回10月份立法会暑假结束后的首次会议上发表施政报告，实际上是恢复港英年代历代总督与首两任香港特首一直沿用的安排。

除此之外，林郑月娥也改变了“宣读报告”的习惯，只用40分钟作撮要发言。整份长3.9万字的施政报告则于立法会发言后另行发布。

林郑月娥在报告开首说：“我们每一个热爱香港的人都有责任全面准确地确保‘一国两制’在香港沿着正确方向前进、都有责任向任何冲击国家主权、安全、发展利益的行为说‘不’、都有责任培养下一代成为具国家观念、富香港情怀和对社会有承担的公民。”

图片版权 AFP Image caption 林郑月娥在民生部分谈到要善用超过1万亿港元的财政储备。

施政报告提出特区政府要“广纳贤能，用人唯才”，增加公务员人手，并提出建设“公务员学院”，并明确要招聘20至30名青年人加入建议成立的“政策创新与统筹办事处”，又称要增加香港学生到海外和中国大陆实习的机会，同时仍然强调要让香港学生“认识中国历史、中华文化及国情”，“建立正面的价值观和态度，成为有识见、富责任感、具国家观念的公民”。

行文中，这些青年与就业课题或多或少跟中国国家主席习近平提倡的“一带一路”策略扯上关系。林郑月娥前后合共提及此词语33次，比梁振英今年年初发表的最后施政报告则提及了20次。

郑月娥谈到香港根据《基本法》第23条立法保护中国国家安全的“宪制责任”，但将“谨慎行事”，又提及她在梁振英政府内担任政务司司长时爆发“占领中环”示威——后来被示威者与支持者普遍称为“雨伞运动”——“遗憾地”没能落实普选，但绝不能“贸然重启政改”。

图片版权 AFP Image caption 林郑月娥施政报告的政治政策部分多次提及青年。

泛民主派等非建制党派同意这份少谈政治的施政报告吗？

公民党立法会议员杨岳桥认为，林郑月娥只是在做“任何一位正常的特首都该做的事，也就是不要处处挑起火苗”，但却没能“超越”过去作为公务员的角色，也展示不出为香港市民争取特首、立法会“双普选”的诚意。

杨岳桥对BBC中文网说，施政报告不把“23条立法”直接提上日程，但就此认为林郑月娥希望与民主派和解是言之尚早。

“说到她会雇用几十位年轻人进政府，我得反问一句：最近林郑月娥在聘请副局长与政治助理的时候，我们注意到坊间流传有一位新闻工作者，也许他平常主持节目时比较公平，公平得让建制派认为他不合适……林郑月娥不能真正做到‘广开言路，广纳人才’。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 政治学者马岳认为，前任特首梁振英公开炮轰“港独”反倒促使议题被“炒热”。

香港众志党因就职宣誓争议诉讼和“冲击公民广场案改判”而失去该党唯一一个立法会议席。香港众志常委周庭向BBC中文网评论说：“这一份施政报告只是展现了政府的伪善。”

周庭批评特区政府“一直漠视青年人的声音”，质疑政府自“雨伞运动”发生三年来到底有否听到香港年青人的普选诉求。

“而且这次许多教育上或是青年人一直在面对的问题，在施政报告中都是只字不提，例如是学生自杀……反而就讲了很多如何加强《基本法》教育、‘一带一路’教育、内地交流团等等。”

民主党资深立法会议员涂谨申在该党的发布会上批评，林郑月娥希望解决社会撕裂问题，但仍然在中国全国人大常委会订下的“8·31框架”下重新推动政改，是十分消极的“缘木求鱼”行为，让追求民主的香港市民无法接受。

林郑月娥提出价值数百港元的通勤交通补贴政策，涂谨申对此评论说，不要以为这就足以解决香港社会的深层矛盾和撕裂。

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥才执政百日，法院改判雨伞运动学生领袖等十多名活动人士监禁等事件已使民主派与新政府关系紧张。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳对BBC中文网表示，他认为林郑月娥这份施政报告的基调属非政治性，在“港独”议题上，相比于梁振英，她只是在施政报告中表达中国中央政府的既定立场，而不是要开展整治斗争。但这不能说是林郑月娥向飞建制派伸出橄榄枝。

“此前梁振英的高调批评反而是让更多人去炒热‘港独’议题。”

马岳指出，林郑月娥执政百日，早已无“蜜月期”可言，这尤其是因为立法会宣誓争议诉讼和冲击公民广场案改判让民主派人士普遍愤怒。

“纵使她这次说会考虑重开公民广场，但其实所有的和谐气氛都没有了。我也看不到这份施政报告增添了哪些和谐气氛。”

建制派有哪些回应？

图片版权 AFP Image caption 林郑月娥提出的住房政策将成为立法会一众议员仔细研究的对象。

建制派第一大党民建联的主席，立法会议员李慧琼在该党发布会上说：“林太太希望在（她执政的）第一年在政治上休养生息，发展经济、民生上敢于作为。我相信这也是个符合实际情况，有智慧的选择。”

“因为上一届政府已经用了两年多的时间去讨论政改，要是重启一些复杂而且具争议性的议题，特别是在首个施政年内，无论是官员还是社会的精力都一定会被分散。”

曾宣布参加特首选举挑战林郑月娥，但没能取得足够提名的亲民党主席叶刘淑仪说：“她的演辞完全没有提到政改；她的详细版，书面版本中也只是说，无论是‘23条’（国安立法）还是‘45条’（政改立法），她都是努力创造有利环境或条件而已。我想香港许多希望看见普选的人士会感到失望。”

代表工商界利益的自由党“欢迎”这份施政报告，并称赞林郑月娥提出企业利得税“两级制”，把首200万港元利润的税率降低至8.25%。

不过，自由党主席张宇人同时批评林郑月娥提出把男士侍产假从三天增至五天、研究女士产假从目前的十个星期进一步增加，是“给商界动刀”。