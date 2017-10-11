BBC中国总编看中共十九大之二：信息管控

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编者按：将于下周三召开的中共十九大将决定中国未来五年的发展方向，引发国际媒体的关注。过去五年，习近平治下的中国政治与过往有何不同？这次的党代会，又将对世界产生什么影响？本周，BBC中国总编凯瑞为您梳理习近平的这五年。

我在北京地铁上一个拥挤不堪的车厢里…我周围乘客们的脸都被智能手机屏幕照亮。中国的网络使用人数比美国和欧洲的使用人数加在一起还多。

美国前总统比尔.克林顿曾经对中国设法控制网络空间嗤之以鼻，说那不过是想"往墙上钉果冻"，他还打趣说，"祝他们好运吧！"

可现在没人笑话中国了。五年前，习近平上台后，他决心构筑一个所谓的中国"防火墙"- 网络长城，使中国成为一个与"谷歌"、"推特"和"脸书"等世界网络绝缘的政治堡垒。

与他们之前的帝王朝代几乎如出一辙，中国共产党领导人一直认为，严密控制信息传播对他们掌握政权至关重要。在互联网发展的早期，他们的控制的确有点松散，但在出现了所谓的"阿拉伯之春"之后，他们严格加强了对网络的控制，绝不允许任何抗议声音在网络上传播。习近平一上台，就视每一个手机为潜在的收听装置。

共产党绝不想让1989年的事件重演，当年潮水一般的民主抗议活动汹涌澎湃，最后不得不动用军队镇压下去。不过从某种程度上来说，现在，共产党更加自信了，他们大肆宣传俄罗斯在走向民主之后出现的种种麻烦，"阿拉伯之春"成了残花败柳，美国被战争、经济危机和政治困惑搞得焦头烂额。

风景这边独好

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而反观中国，似乎风景这边独好：中国的中产阶级开始到国外旅游，看到种种问题，感觉还是中国的火车跑得更快更好。但党绝不会掉以轻心，他们仍然觉得必须坚决抵御西方民主力量的诱惑。他们不断警告中国民众，200年前西方列强用鸦片入侵毒害中国，而今的民主谎言不过是他们想要控制中国的新毒品。

共产党在互联网公司内部设立了党支部，并要求公众在社交媒体上互相监督。如果站在我身边的这个女士敢把习近平叫做"包子"，她可能会遭到监禁。

这不禁令人联想到毛时代，那时共产党掌有每个公民的档案，让人不得不顾虑和恐惧。而习近平的监控其实早已强有力得多，现在他计划通过脸部辨认和人工智能手段来进一步强化这种监控。

而互联网本身也成为共产党向国内外宣传的工具，还有中国海外电视网，向好莱坞的投资与学术合作等等。中国的海外使馆现在鼓励中国留学生团体在校园里压制那些不谐和的声音。

意识形态

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在一个国际大氛围中的中国，意识形态的边界无头也无尾。西方公司、传媒机构和政府发现经常受到中国共产党的警告，让他们必须尊重党划定的"红线"，否则就别想到中国来。

我们举两个明显的例子，就连不可一世的"苹果"公司也不得不放弃了北京不同意的在中国发行的应用软件；剑桥大学出版社最近审查删除了一些网络期刊的学术内容，直到引起国际公众强烈反响才决定反思。

随着新闻机构、政治人士和电影制作者这些帮你呈现当代中国现状的人不断受到压力，现在你也在这界线之上。问问你自己，上一次你看到一部好莱坞大片里出现一个中国恶人是什么时候的事了？上一次你听到或看到来自西藏的国际新闻报道是什么时候的事了？或者上一次你们的总理为一名中国政治犯公开呼吁是什么时候的事？

习先生的网络控制还没有渗透到你的手机内容上，但考虑到他的逻辑、影响力和经济实力，这或许只不过是时间问题了。