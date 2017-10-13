中共十九大前媒体监管：“盛世”景象，如谁愿？

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中共十九大即将召开之际，中国网民的舆论空间正在缩紧，精神食量正在日渐匮乏，他们也正自愿或者不自愿地“与外界隔离”。这“盛世”景象，如谁愿呢？

2011年，微博平地一声雷，在"温州动车事故"中改变了信息源的传播方式，给予了大众一个各抒己见的平台和机会。

此后，微博网友更是越发给力扒出了红十字会吃捐款等问题。微博更是成为外媒了解中国时政和普通人声音的重要窗口。

但上月底，新浪微博的公告称向所有用户公开招募1000名微博监督员后许多用户噤声，微博的活跃度一线下降。而且自10月1日开始，新浪微博必须进行实名登记。

当然对于网络欺凌和诈骗等问题，此举确有作用。但醉翁之意不只在酒。

拱手相让群主之位

近几年微博戾气稍重，中国网民开始转至封闭的社交媒体微信。前两年微信还是天津爆炸和中国股灾等大事件的信息源，网民对时政能各抒己见。不过，上月底，中国国家互联网信息办公室发布《互联网群组信息服务管理规定》，对网络群组讨论加强管控。

简而言之就是"谁建群谁负责"、"谁管理谁负责"。

图片版权 Reuters Image caption 中国当局近期发布了一系列新规定，加强对网络舆论的管理。

规定一出台，吓得笔者一位喜欢建群的朋友赶紧拱手相让自己的群主之位。她说："我几天内让出了几个群主之位。还解散了几个群。"

在中国，像这位前群主者众。这不，管控目的达到了。

倒下的VPN和沦陷的WhatsApp

中国网民不笨，知道微信群聊天后台有监控和微信平台有关键词屏蔽功能。于是乎但凡有点招和办法的网友一开聊"机密"就搬去脸书旗下的社交平台WhatsApp。毕竟今年7月前，此地还安全，众人认为这是外国公司的平台，应该安全。

直到今年七月中旬，中国有关部门一声不响的技术干扰给WhatsApp海内外用户一个大"惊喜"。用户不得不使用VPN才能顺利传输视频和图片。

没有VPN？那对不起，当时就传不了视频和图片了。

幸好这个干扰和间断只持续了几天，又恢复了正常。但网友知道，中国的有关部门"小试牛刀"后，WhatsApp也沦陷。

九月初中旬，干扰又来了。这回沦陷症状一摸一样。

只是网友们可用的VPN少得可怜。

中共十八大后，中国国家主席习近平也亲自担任中央网络安全和信息化领导小组组长，对网络出击。

今年8月1号，苹果的中国商店下架了60多个VPN应用。

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在中国大约7亿网民中，有约2亿网民经常使用VPN阅读在国内被屏蔽的内容，包括像脸书（Facebook）和推特（Twitter）等社交媒体内容。

开发商们一片怨言，称向苹果上诉。有用吗？

整顿VPN的动作从今年年初开始。今年1月中国工信部宣布，所有提供VPN的开发商必须从中国政府取得牌照。

“19大之后恢复正常”？

好吧，国外的东西看不了。看看国内的吧。国内也好不到哪儿去。

比如今年6月，中国的广电总局叫停网站视听节目。被要求关停试听节目服务的有微博，ACFUN(俗称A站）和凤凰网等。因为它们不符合国家规定的时政类视听节目和宣扬负面言论的社会评论性节目"。广电总局想要达成，"进行全面整改，为广大网民营造一个更加清朗的网络空间"。

网络一片哀嚎，年轻网友们开始"哀悼"A站。

中国网友眼里快人快语的"金姐"，也不得不在8月底跟观众朋友们说后会有期。中国变性人金星的电视脱口秀于8月底被叫停。目前尚未接到复播的消息。金星的秀关注民生，重点在文娱。上节目的多为明星，甚少谈及时政。不过"金姐"这么快人快语，网友称"啥都敢说"，万一说多了，说过了如何是好？还是先叫停吧。

图片版权 Jin Xing Image caption 《金星秀》于今年8月底停播。

没了中国上半年网红级的脱口秀相伴，网友们想，我还有陪伴了二十几年的《锵锵三人行》。咔嚓，九月中旬，这节目也被就停。被叫停的还有凤凰卫视的《时事辩论会》、点评国际新闻的《震海听风录》。据中国的《新周刊》统计，《锵锵三人行》对56%的观众有观念上的影响。

观察人士认为，中共19大即将召开，当局循例收紧对媒体的限制。

十八大前中国政府也对媒体加强新闻管制。一些网民也表示理解，也寄希望于未来是否会放开媒体和网络环境。

VPN供应商Green的客服在回答客户的在线问询为何无法登录时说：“19大之后恢复正常，VIP补偿一个月。”

真的过了19大，网友就与这个世界重新连接了吗？

等着吧，18号就开会了。