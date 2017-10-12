BBC中国总编看中共十九大之三：反腐运动

图片版权 Reuters Image caption 古时帝王朝代的更迭经常是宫廷争斗的结果，而中共内部派系的激烈内斗也曾令党几度面临危机。

编者按：尽管中国的影响遍及世界，但我们对其上层政治动向了解得还不如对朝鲜的多，想来令人警醒。BBC中国总编凯瑞将在中国共产党十九大之前发表专稿系列。今天她探讨的问题是中共党内的腐化和反腐运动。

陕北延安的土窑洞是毛泽东和他的同志们当年的革命根据地，今天依然是共产党信仰的圣地。一批一批的红色朝圣者源源不断来到这里。中共近9000万的党员必须要与中央保持步调一致。即便如此，在习近平领导下的中国你也未必安全。你或许此刻还在高唱红歌，高调反腐，下一刻，你可能就被戴上手铐，关进牢笼。

以卢恩光为例。他靠贿赂入党，又一路靠贿赂往上爬，用金钱买了一个个学术学位，又违反计划生育政策，生了7个孩子。现在共产党在反腐运动中将其关进入狱，此举的确大快人心。但是，中共是否应当自省一下，卢恩光只是筐里的一个烂苹果吗？还是这一筐苹果都烂掉了？

图片版权 AFP Image caption 习近平表示自己不只"拍苍蝇"，还要"打老虎"。

当然，我们都知道这是一个一党专制的国家。中共称自己为"人民的先锋队"。从理论上讲，他们犹如《星球大战》中的"绝地武士"阶层，他们的统治授权来自上苍。但问题是，他们根本就不是。习近平说，如果你想发财就别入党！但实际情况是，很多人入党正是为了能发财。赞助和惠顾正是党的运作方式。中国没有独立的法庭、警察和新闻媒体，难以想像习近平将能怎样改变这种现状。

他的解决办法是恫吓，杀一儆百。当他刚开始反腐运动时，不少人根本不屑一顾——这不过是司空见惯的政治清洗而已。但这次反腐的力度和广度出人意料，一些党内位高权重的所谓大老虎被拉下了马。当这些人真的被送上法庭后，官员们的盛筵酒席、奢华高尔夫和肆无忌惮的豪赌大大减少。

然而，代价有多大呢？对专制政权最大的威胁常常是精英阶层的溃败。而中国是有据可循的。古时帝王朝代的更迭经常是宫廷争斗的结果，而中共内部派系的激烈内斗也曾令党几度面临危机。

党代会召开的年度似乎常会发生怪事，今年也不例外。首先，一个与中共许多权贵家族有关系的亿万富翁突然香港的一家豪华酒店失踪。据信，他目前被关押在中国大陆。这一事件警告人们，财富、关系网和一本加拿大护照，并不能让你逃脱习近平的罗网。

图片版权 Getty Images Image caption 5年前中共18大后王岐山开始主管中共中央纪律检查委员会并开始主管习近平推动的反腐运动

当一个亿万富翁销声匿迹之际，另一个亿万富翁却从大洋彼岸冒出来，对许多中共上层人物提出腐败指称，其中包括习近平的一些左膀右臂。此人就是郭文贵。他在中国受到若干犯罪指控和通缉。当然，他本人肯定不是天使，他的商业策略之一就是贿赂国家安全部门主管，制造罪名打击他的竞争对手。

郭文贵丑闻对习近平所称中共反腐运动大获成功，无疑抹了一把黑。随着最近几个月一些中国最大的私人企业受到制约，而党内整肃仍在进行，习近平瞄准的一些目标可能会感到，只有继续无情地追逐后台和更多证据在手才可能侥幸过关。

不过，在习近平即将开始他第二任期之际，他显然已经站稳脚跟，羽翼丰满，不仅鞭及海外，而且在国内的政权更加稳固。在中国，这种恐吓式反腐运动称为"杀鸡给猴看"，而且在整个过程中一直高唱革命歌曲。